Rasoio elettrico per barba e capelli a solo 1 €

Un tagliacapelli pratico, robusto e dal design distintivo: è il rasoio con un drago stampato in rilievo sul manico nello stile tradizionale orientale e che trovate in sconto in queste ore, un dispositivo che unisce funzionalità e stile in un formato compatto.

È pensato per l’uso domestico ed è adatto anche per chi cerca risultati di precisione simili a quelli ottenuti dal barbiere.

Il manico è lungo 15 centimetri (con diametro di 2,5 cm) e in dotazione sono presenti quattro pettini guida da 1,5 mm, 2 mm, 3 mm e 4 mm con cui poter personalizzare facilmente la lunghezza del taglio secondo le proprie preferenze, in modo da ottenere un taglio uniforme già al primo passaggio.

È adatto sia per una semplice regolazione della lunghezza di barba e capelli, sia per tagli più creativi rimuovendo il pettine guida: la forma e la precisione della lama infatti lo rendono particolarmente adatto anche per realizzare disegni e dettagli artistici.

Per quanto riguarda infine la batteria, si ricarica via USB come quella del cellulare in circa 3 ore e ne offre altrettante di autonomia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative sulle capacità di un prodotto dovrebbero spesso essere allineate al suo prezzo d’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

