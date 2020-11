Raspberry Pi 400 è un computer desktop da 70 euro

Raspberry Pi 400 è un computer in versione desktop che sfrutta un processore con architettura ARM ed è costruito intorno a una tastiera compatta. Basta collegarlo a un televisore o ad un monitor usando una delle due porte HDMI, inserire una scheda microSD, l’alimentazione, il mouse e si ha a disposizione un computer supereconomico (70 dollari negli USA) utilizzabile per compiti non troppo complessi, indicato come adatto per navigare su internet, creare e elaborare documenti, guardare video e imparare a programmare con l’aiuto dell’ambiente desktop Raspberry Pi OS.

La versione standalone (tastiera computer) costa come accennato 70 dollari, mentre il pacchetto che include anche mouse, alimentatore, scheda microSD, cavo HDMI e il manuale “Beginner’s Guide” per principianti (una guida dedicata agli utenti che si avvicinano per la prima volta al mondo Raspberry), è proposto a 100 dollari. I prezzi rimangono sostanzialmente indentici anche in Europa e in Italia, con rispettivamente circa 70 euro per la sola tastiera computer, oppure circa 100 euro per il kit con inclusi gli accessori.

L’idea del produttore (qui i dettagli) è che il form factor e gli elementi proposti in bundle rendano il prodotto appetibile e user-friendly. Potrebbe essere un regalo da farsi o proporre a Natale, alla stregua di quanto accadeva un tempo con lo ZX Spectrum o il Commodore 64.

I Raspberry Pi sono computer a scheda singola sviluppati nel Regno Unito dalla Raspberry Pi Foundation. È possibile ospitare sistemi operativi basati sul kernel Linux o RISC OS e hobbisti di tutto il mondo hanno realizzato di tutto, compresi strumenti di controllo per la smart home.

Dal punto di vista hardware, le specifiche sono simili a quelle del Raspberry Pi 4 model B presentato lo scorso anno: CPU quad-core 1.8GHz ARM Cortex-A72, 4GB di memoria RAM, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 e WiFI 802.11ac. L’output delle porte HDMI consente di gestire monitor fino a 4K/60Hz; sono presenti due porte USB 3.0 e una porta USB 2.0.

Per l’alimentazione si sfrutta una porta USB-C; per lo storage una scheda microSD. L’interfaccia GPIO (General Purpose Input/Output) consente di collegare tutta una serie di sensori, motori, luci e altre periferiche. Il layout della tastiera (78 o 79 tasti, secondo il layout) è disponibile in sei varianti, incluso quello italiano. Le dimensioni sono: 286 mm × 122 mm × 23 mm.

Molti prodotti Raspberry sono disponibili anche su Amazon, così è probabile che presto lo sarà anche il nuovo Raspberry Pi 400.