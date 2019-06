Raspberry PI 4 Model B: ora con video 4K, Bluetooth 5, USB 3.0 e tanta RAM

Raspberry si evolve e lo fa in tutte le possibili direzioni con nuove porte, maggiore capacità di elaborazione, comunicazione e soprattutto con una uscita video degna di un set box di ultima generazione.

Raspberry Pi 4 Model B di fatto ha il classico fattore di forma che gli permette di essere installato ovunque ma quel che cambia è la potenza che aggiunge tanto alle dotazioni dei modelli precedenti soprattutto nel cmapo della comunicazione e della riproduzione dei media.

A bordo troviamo un processore Broadcom da 1.5 GHZ quad core che permette anche la decodifica H.265, ben due porte micro-HDMI e varie configurazioni RAM da 1 GB, 2 GB e fino a 4 GB LPDDR4.

Raspberry PI 4 può riprodurre video 4K fino a 60 frame al secondo.

Per la parte I/O rinnovata abbiamo Bluetooth 5.0 e supporto USB 3.0 (per due prese) oltre alla classica 2.0 (sulle altre due), la porta Ethernet è da 1 Gigabit e il Wi.Fi di tipo 802.11ac.

La presa di alimentazione passa da micro-USB a USB-C con un alimentatore accessorio da 15Watt che sfrutta la nuova connessione e costa circa 9 Euro nei negozi onlie convenzionati. Ovviamente potete utilizzare alimentatori compatibili della stessa potenza.

Ecco la tabella con le caratteristiche ufficiali:

Processore : Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz

Memoria : 1GB, 2GB o 4GB (a seconda del modello)

Connettività : Rete locale wireless IEEE 802.11b / g / n / ac di 2,4 GHz e 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, BLE, Gigabit Ethernet, 2 × porte USB 3.0, 2 × porte USB 2.0

GPIO : Header GPIO standard a 40 pin (compatibilità ascendente con le schede precedenti)

Video & audio : 2 × porte micro HDMI (fino a 4Kp60 supportato), porta di display MIPI DSI a 2 vie, porta di videocamera MIPI CSI a 2 vie, porta audio stereo e video composite a 4 poli

Multimedia : H.265 (decodifica 4Kp60); H.264 (decodifica 1080p60, codifica 1080p30); OpenGL ES, 3.0 graphiques

Supporto SD : Slot per scheda Micro SD per la carica del sistema operativo e lo storage di dati

Alimentazione : 5V DC via un connettore USB-C (minimo 3A1) 5V DC via un header GPIO (minimo 3A1) compatibile Power over Ethernet (PoE) (un header separato per PoE è necessario)

Ambiente : Temperatura di esercizio 0–50 ° C

Per quanto riguarda i prezzi siamo in linea con quelli dei predecessori che ovviamente risulteranno più accessibili. Il modello base costerà i classici 37,95 Euro, il modello da 2G si posiziona su 48,95 Euro mentre il modello top arriva 58,95 Euro (prezzi IVA francese al 20% compresa). La maggiore quantità di RAM permetterà di gestire più periferiche, file video più pesanti e l’uso di sistemi operativi come Windows che richiedono una consistente quantità di memoria.