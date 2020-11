Con il Termostato Modulante Smart di Netatmo migliorano risparmio e confort con Opentherm

Netatmo amplia la gamma dei prodotti Energy con il Termostato Modulante Intelligente. Presentato nei giorni scorsi e già disponibile all’acquisto, il dispositivo è compatibile con la maggior parte delle caldaie Opentherm e permette di programmare l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento e di regolare la temperatura a distanza tramite l’App Home + Control: vi abbiamo spiegato come funziona Opentherm e la sua compatibilità su questa pagina.

In pratica il nuovo Netatmo consente di gestire il proprio riscaldamento da remoto via smartphone o tablet. Dall’applicazione sopracitata l’utente può cioè regolare la temperatura di casa sua, ovunque si trovi, aumentare la temperatura se i bambini tornano prima da scuola o accendere il riscaldamento prima del rientro dalle vacanze. Oltre al controllo a distanza, è possibile impostare manualmente il riscaldamento direttamente dal Termostato e senza aprire l’applicazione.

In questo modo il Termostato Modulante Intelligente permette all’utente di ottimizzare il riscaldamento e di accenderlo solo quando necessario. Interessanti tra tutte la presenza della funzione Auto-Adapt e della tecnologia OpenTherm, che insieme permettono di gestire il riscaldamento con precisione anche in funzione della temperatura esterna e del grado di isolamento termico dell’abitazione. L’acqua all’interno dell’impianto di riscaldamento infatti non raggiunge mai temperature troppo elevate, il che consente di sfruttare al meglio la caldaia modulante e di evitare sprechi energetici.

Per un maggior risparmio e un comfort superiore, l’assistente virtuale a disposizione nell’app Home + Control porrà all’utente cinque domande che lo aiuteranno a creare un programma di riscaldamento adattato allo stile di vita di chi vive in casa. In questo modo il riscaldamento si spegne non appena i membri del nucleo familiare escono per andare al lavoro e si accende prima del loro rientro affinché possano trovare un ambiente caldo e accogliente la sera. Buona anche la presenza delle modalità Assente e Antigelo, che promettono la temperatura ottimale anche quando l’utente è lontano da casa per più giorni.

Grazie alla funzione Auto-Care invece, il Termostato Modulante Intelligente segnala eventuali malfunzionamenti della caldaia. In caso di guasto, ad esempio, l’utente viene avvisato tramite l’applicazione: in questo modo si potrà identificare facilmente il problema e comunicarlo al tecnico del riscaldamento, senza farlo spostare per una semplice diagnosi.

Il termostato come il suo predecessore (che rimane in commercio) è compatibile con Apple HomeKit, perciò l’utente può controllare il riscaldamento grazie alla sua voce. Comodissimo per esempio, quando si è in cucina con le mani in pasta: basta infatti dire: “Ehi Siri, abbassa la temperatura della stanza di tre gradi”.

Il Termostato Modulante Intelligente di Netatmo è compatibile con la maggior parte delle caldaie OpenTherm, incluse quelle ad accumulo, indipendentemente dal tipo di combustile utilizzato: gas, olio combustibile o legna. Il prodotto può essere installato anche su normali caldaie a contatto pulito. In questo caso, il nuovo dispositivo funziona come il Termostato Intelligente di Netatmo: permette di accendere o spegnere la caldaia per raggiungere la temperatura impostata, ma non cambia la temperatura dell’acqua nel circuito di riscaldamento.

Per installare il termostato, l’utente deve ricorrere a un installatore certificato: può trovarlo sul sito Netatmo PRO che elenca tutti i professionisti certificati. Al momento non è disponibile sul negozio ufficiale presente su Amazon, quindi per ora si compra solo sul sito ufficiale per 239,99 euro. Nella confezione sono inclusi quattro adesivi di diversi colori che si adattano a qualsiasi tipologia di interni.

Facciamo notare che il prodotto è compatibile anche con le Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo. Ve ne abbiamo già parlato nell’articolo che elenca le migliori valvole termostatiche Smart. Del termostato Intelligente di Netatmo abbiamo invece discusso nella guida all’acquisto dei termostati Smart.