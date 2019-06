Razer DeathAdder, il mouse da gioco festeggia 10 milioni di unità vendute

Razer DeathAdder festeggia 13 anni di storia e 10 milioni di unità vendute, due record memorabili per una industria con un orizzonte temporale fulminante. Il costruttore attribuisce la longevità e la popolarità dei mouse DeathAdder alle specifiche e alle prestazioni studiate ad hoc per i videogiochi, oltre che al design caratteristico, look distintivo che permette di riconoscere questi mouse nella miriade di offerte in circolazione.

Impossibile non parlare dell’ergonomia, anche questa studiata nei minimi dettagli per rispondere alle due posizioni di presa più popolari tra i videogiocatori di tutto il mondo, con il palmo della mano oppure ad artiglio. Specifiche, caratteristiche e design che sono stati costantmente sviluppati e migliorati nei 13 anni di storia e nei 25 modelli rilasciati sul mercato nel tempo.

Gli ultimi due modelli più recenti sono Razer DeathAdder Elite e DeathAdder Essential. Il modello di punta, DeathAdder Elite, dispone di un sensore ottico nativo da 16.000 DPI e switch meccanici proprietari di Razer per assicurare il massimo in termini di controllo e precisione.

DeathAdder ha sfoggiato i colori di giganti degli esport come i Team Liquid e gli SKT-1. La superstar di League of Legends, Faker, usava il Razer DeathAdder ancor prima di diventare professionista. Ha poi vinto i Campionati Mondiali del 2013, 2015 e 2016 con questo mouse.

Ogni tipologia di gamer adora il DeathAdder e gli editori di videogiochi hanno scelto di collaborare con Razer, fregiando il mouse con creatività tratte dai loro titoli più famosi per offrire ai fan edizioni del DeathAdder dedicate a Overwatch, Destiny 2, Rise of the Tomb Raider, Call of Duty : Black Ops, World of Tanks, Dragon Age II e Guild Wars. Ascoltando il feedback dei fan, Razer ha anche realizzato il DeathAdder in una versione speculare che ha soddisfatto le esigenze dei gamer mancini.

I mouse di Razer, insieme a diversi altri accessori e periferiche, si trovano anche su Amazon a prezzi scontati.

Sulle pagine di Macitynet abbiamo parlato di Razer DeathAdder, e di diversi altri mouse e accessori Razer. In questo articolo trovate i migliori mouse per Mac.