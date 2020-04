Telco australiana sfrutta l’AI per sfoltire candidati all’assunzione

Telstra Corporation, una compagnia di telecomunicazioni australiana, ha sfruttato l’Intelligenza Artificiale (IA) per filtrare 19.000 richieste di candidatura ricevute per 1000 offerte di lavoro relative ad un call center momentaneamente aperto in Australia.

Alex Badenoch, dirigente responsabile “transformation and people” del Gruppo, riferisce che l’azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni è stata in grado di scremare le prime offerte in due settimane grazie a processi di reclutamento che fanno affidamento sull’IA. A tutti i candidati è stato chiesto di registrare una video-intervista che è stata successivamente sottoposta come testo a speciali algoritmi; è stato richiesto anche di completare un test cognitivo basato su un gioco per misurare le capacità dei candidati con le competenze richieste nello specifico ruolo.

“L’AI prende le informazioni fornite nella video-intervista, i risultati del gioco di abilità cognitiva e classifica i candidati in base ad un punteggio”, spiega Badenoch a ZDnet. “Quelli che ottengono punteggi più alti, passano alle valutazioni dei responsabili per le assunzioni per l’intervista, senza la necessità coinvolgere un selezionatore; quelli nei livelli più bassi, passano da un reclutatore per ulteriori valutazioni”

“Questo approccio permette ai nostri responsabili delle assunzioni di valutare i candidati nel momento che preferiscono e possono nel frattempo focalizzarsi sui clienti in questo periodo frenetico”. Badenoch afferma che il sistema è imparziale, non tiene conto di elementi di soggettività ed è stato accolto bene dai candidati.

“Oltre a usare l’IA, abbiamo riprogettato la nostra formazione per osservare le misure di distanziamento sociale. Tutte le procedure di training sono ora distribuite virtualmente con i formatori che agevolano sessioni con grandi gruppi di partecipanti a sessioni tipo webinar, e nuovi reclutati che completano corsi digitali di autoapprendimento”.

