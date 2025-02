I controller Razer Wolverine V3 per Xbox ora anche in edizione Bianca

Pubblicità

I controller V3 Pro e TE (Tournament Edition) di Razer adesso sono disponibili anche in colorazione White: inizialmente venduti soltanto con una scocca di colore nero, adesso si aggiunge l’opzione con finitura bianca, pensata appunto per chi preferisce un design esteticamente più elegante e che visivamente si accosta meglio a console come la Xbox con chassis di colore bianco.

Non avendovene mai parlato prima, approfittiamo di questo aggiornamento estetico per elencarvi le specifiche e le caratteristiche dei due controller.

Caratteristiche comuni a entrambi

Innanzitutto, tutti e due i controller sono equipaggiati coi Razer Pro HyperTriggers che offrono una risposta istantanea al clic, permettendo quindi un’attivazione con tempo di corsa pari a zero.

Presentano anche anelli antifrizione e pulsanti d’azione meccano-tattili, oltre a un D-Pad flottante a 8 vie e si possono personalizzare tramite l’app Razer Controller (per iPhone e Android) ad esempio regolando la sensibilità del thumbstick e creando layout di pulsanti personalizzati.

Razer Wolverine V3 Pro

La peculiarità di questo modello risiede nella HyperSpeed Wireless, ovvero la tecnologia di Razer per il collegamento senza fili che promette prestazioni senza lag tramite una connessione a 2,4 GHz usando il dongle USB-A incluso in confezione. Data la natura più “trasportabile”, questa versione viene venduta anche con una custodia che permette di proteggerlo durante i viaggi oppure quando viene riposto per un lungo periodo.

Razer Wolverine V3 Pro costa 229,99 € e si può comprare anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Razer Wolverine V3 TE

Questa invece è la variante cablata (usa un cavo USB-C lungo 3 metri) del medesimo controller, perciò è in grado di eliminare qualsiasi rischio di lag: d’altronde ogni tasto – spiega Razer – è stato progettato per rispondere con precisione millimetrica, risultando quindi ottimo soprattutto negli esport.

Razer Wolverine V3 TE costa 119,99 € e si può comprare anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...