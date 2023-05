Reality Pro, tutti i dirigenti di Apple lavorano sul visore

Il visore per la Realtà Virtuale / Realtà Aumentata che Apple dovrebbe presentare in occasione della WWDC (conferenza sviluppatori) di giugno, è rilevante per Apple e molti dei pi importanti dirigenti dell’azienda sono impegnati nel progetto per ottenere un prodotto di successo.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, ricapitolando quanto emerso finora e spiegando che tra i dirigenti coinvolti nel progetto c’è Mike Rockwell, supervisionando la progettazione del dispositivo. Parando di Rockwell, ina persona coinvolta nel progetto ha riferito a Mark Gurman che “È un genio assoluto”, facendo capire ancora che è uno dei pochi “in grado di portare a termine il lavoro” richiesto su un progetto del genere.

Per via della conoscenza e coinvolgimento nel progetto, Rockwell potrebbe essere una delle persone chiamata sul palco del keynote della WWDC per presentare il dispositivo.

Jeff Williams, lo Chief Operating Officer di Apple, è a capo del design team, incluso l’human interface group che si è occupato della visione d’insieme. Williams si è anche occupato degli aspetti che riguardano la costruzione, tenendo conto di dettagli complessi, al punto che il visore è indicato come il dispositivo più complesso mai progettato da Apple.

Tra Rockwell e gli altri team dirigenziali di alto livello c’è Dan Riccio, ex vicepresidente senior di Hardware Engineering di Apple, che ha lavorato sul visore negli ultimi due anni. Sotto Rockwell c’è il suo luogotenente Paul Meade, con incarichi che riguardano l’ingegnerizzazione hardware e noto per avere in precedenza lavorato sulla gestione hardware di iPhone fino al 2017.

Anche Jony Ive a quanto sembra è un nome presente nella lista; è stato coinvolto maggiormente fino a quando ha lavorato per Apple e si è occupato di vari aspetti legati al design del prodotto. Ive non lavora più per Apple ma avrebbe contribuito al visore AR/VR fino allo scorso anno.

Altri nomi di dirigenti coinvolti a vario titolo nella creazione del visore sono Greg Joswiak, Phil Schiller, Frank Casanova, Kim Vorrath, Jeff Norris, Johny Srouji, Shannon Gans e Geoff Stahl.

Del visore di Apple ne dovremmo sapere di più il 5 giugno in occasione della Worldwide Developers Conference di Apple. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtualesono disponibili ai rispettivi collegamenti.