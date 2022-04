RealityScan usa la fotocamera di iPhone per creare modelli 3D

Epic Games ha annunciato una nuova app chiamata RealityScan, che consentirà a chiunque di utilizzare la fotocamera dell’iPhone per scansionare oggetti scenari per trasformarli in modelli 3D ad alta fedeltà. L’app è stata sviluppata utilizzando le tecnologie di Capturing Reality, una società specializzata in fotogrammetria che è stata acquisita da Epic nel 2021.

Come ha spiegato l’azienda, catturare risorse del mondo reale può essere complicato poiché di solito richiede attrezzature avanzate. Tuttavia, sempre più creatori e hobbisti stanno abbracciando la fotogrammetria 3D. E così, per molte persone RealityScan renderà l’intero processo di trasformazione 3D molto più facile.

RealityCapture è un software fotogrammetrico all’avanguardia in grado di ricostruire oggetti e scene di qualsiasi dimensione da immagini o scansioni laser, producendo scansioni 3D con precisione e qualità senza pari a velocità molte volte superiori rispetto al software concorrente. […] Catturare risorse del mondo reale per le esperienze digitali è stato tradizionalmente complicato, tecnico e ad alta intensità di manodopera, ma ora è semplice come sbloccare lo smartphone

Usare RealityScan è abbastanza semplice, anche se è necessario seguire tutte le istruzioni per assicurarsi che l’oggetto venga catturato in una buona qualità. Ad esempio, l’app ha bisogno di almeno 20 scatti dell’oggetto da diverse angolazioni e avere una buona illuminazione e uno sfondo pulito migliorerà sicuramente il risultato.

Una volta completata l’acquisizione, l’oggetto 3D può essere esportato e caricato su Sketchfab, una piattaforma popolare per la pubblicazione e la scoperta di contenuti 3D, AR e VR. Questi modelli possono essere utilizzati per una varietà di scopi, come trasformarli in oggetti di realtà aumentata o aggiungerli ai giochi con Unreal Engine. Così ha commentato l’app Michal Jancosek, co-fondatore di Capturing Reality:

RealityScan è il primo passo del nostro viaggio per rendere la scansione 3D disponibile a tutti i creatori. Crediamo che questo strumento aiuterà notevolmente le persone di tutte le competenze a comprendere meglio i principi di scansione di base, colmando il divario tra principianti e professionisti. Siamo entusiasti di sviluppare l’app con il feedback della comunità e di introdurre nuove funzionalità man mano che ci avviciniamo alla versione completa

Per ora, RealityScan è disponibile come beta limitata. Gli utenti interessati a provare l’app possono scaricarla tramite TestFlight, mentre il rilascio ufficiale è previsto entro la fine dell’anno. Secondo Epic Games, è in lavorazione anche una versione Android dell’app.

A fine marzo Apple ha risposto in appello alla sentenza nella causa contro Epic Games per il caso Fortnite. Tutti gli sviluppi della guerra legale tra Apple ed Epic Games sono disponibili da questa pagina di macitynet.