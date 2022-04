Apple CarPlay aiuta la polizia in Australia

In Australia Apple CarPlay viene utilizzato per uno scopo insolito almeno finora: grazie all’app OneForce Core sviluppata da Motorola Solutions in collaborazione con Western Australia Police gli agenti di polizia potranno visualizzare tutte le informazioni delle chiamate di emergenza direttamente dallo schermo nel cruscotto delle auto di pattuglia.

Fin dalla sua introduzione Apple CarPlay è stato per lo più impiegato per visualizzare sullo schermo di bordo delle auto le funzioni di riproduzione audio e anche le indicazioni di navigazione, per scenari di utilizzo che tradizionalmente non hanno nulla a che fare con lavoro e produttività.

Viceversa l’app OneForce è a sua volta basata su PSCore, sempre di Motorola Solutions, una app mobile di sicurezza pubblica per la gestione degli incarichi dei servizi essenziali, come appunto quelli della polizia. Finora gli agenti di polizia in Australia potevano usare l’app esclusivamente tramite iPhone e iPad, anche quando si trovavano all’interno di un veicolo.

Grazie all’integrazione del supporto di Apple CarPlay, ora gli agenti in Australia potranno visualizzare le informazioni principali direttamente nello schermo del cruscotto dell’auto, inclusi indirizzi e coordinate degli incidenti a cui sono chiamati a prestare assistenza. L’app mostra agli agenti dettagli sufficienti su schermo mentre sono alla guida, evitando di sommergerli con informazioni secondarie o altri dettagli che possono distrarre al volante.

Si tratta di uno strumento in più e utile che non richiede l’acquisto di ulteriore equipaggiamento. Gi agenti possono interagire con l’app di servizio senza dover raggiungere e gestire iPhone o iPad durante la guida, semplicemente toccando lo schermo touch nel cruscotto oppure, ancora meglio tramite i comandi vocali di Siri.

L’app PSCore è già stata utilizzata per aiutare la polizia in Australia a passare alle gestione digitale degli avvisi di violazione del codice stadale: la nuova integrazione con Apple CarPlay è già a disposizione di oltre 5.000 agenti in prima linea.

A marzo Apple Mappe per auto elettriche è arrivato in Ford Mustang Mach-E: ne abbiamo parlato in questo articolo.