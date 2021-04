Realme 8 5G e realme 8, due nuovi smartphone per tutti

Entrato ormai da qualche anno nel panorama degli smartphone, riscuotendo anche seguito e successo presso gli utenti, anche con l’ultimo modello 8 Pro, realme presenta oggi due nuovi smartphone della serie realme 8. In particolare si tratta di realme 8 5G e realme 8.

Tra questi, importante notare che il modello 5G sarà il primo smartphone con processore MediaTek Dimensity 700 ad arrivare sul mercato italiano, mentre realme 8, sottile e leggero, è dotato di display Super AMOLED da 16,3 cm (6,4 pollici), batteria da 5000 mAh e processore per il gaming MediaTek Helio G95.

realme 8 5G

Elemento fondamentale di realme 8 5G è il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 700. Si tratta di un chipset 5G, che combina nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 che raggiungono la velocità di 2,2 GHz. E’ un processore con processo produttivo a 7 nanometri. Dimensity 700 dispone anche di una potente GPU, Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, e supporta una frequenza di aggiornamento del display pari a 90 Hz.

È alimentato da una batteria da 5.000 mAh e tecnologia Smart 5G per ridurre i consumi; grazie alla modalità Super risparmio energetico, che agisce sull’ottimizzazione della CPU e delle app, oltre che sulla regolazione della retroilluminazione, il consumo energetico del sistema viene ridotto e la durata della batteria dello smartphone viene estesa. La modalità Sleep Standby Optimization consente di risparmiare energia nei momenti in cui lo smartphone non viene usato, ad esempio mentre si dorme.

realme 8 5G, precisa la società, è lo smartphone 5G più sottile del segmento. Con uno spessore di soli 8,5 mm e un peso di appena 185 grammi. Il display ultra fluido a 90 Hz propone una risoluzione FHD+, con una diagonale da 6,5 pollici, presenta una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e una luminosità massima di 600 nit.

A livello di fotocamera propone un sensore principale da 48 MP, con apertura F1.8 e di un algoritmo di sintesi multi-frame. Lato selfie, invece, gode di una fotocamera frontale da 16MP, con apertura f/2.1.

realme 8

L’altro terminale è realme 8, che punta moltissimo sulla maneggevolezza. Pesa 177 grammi e ha uno spessore di appena 7,99 mm, tra i più sottili e leggeri della categoria.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP integrata nel display e di una fotocamera quadrupla con AI che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare da 119° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero.

realme 8 propone uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione 1080P FHD, frequenza di campionamento fino a 180Hz per una migliore reattività durante il gioco, e funzione Always-on Display. Quanto ad autonomia propone una batteria da 5.000 mAh, per uno standby fino a 40 giorni e che permette di giocare per 10 ore. Grazie al supporto della ricarica Dart da 30W, il terminale può arrivare al 100% di autonomia in soli 65 minuti.

realme 8 è alimentato da MediaTek Helio G95, dotato di due core Cortex-A76 con velocità fino a 2,05 GHz e sei core Cortex-A55 a fino a 2 GHz, oltre che della GPU 900 MHz Mali-G76.

realme 8, disponibile in tre colori (Cyber ​​Black, Cyber ​​Blue e Punk Black), disporrà di realme UI 2.0, basata su Android 11, e della certificazione Hi-Res Audio.

Prezzi e disponibilità

realme 8 5G e realme 8 saranno disponibili in Europa nel corso del mese di maggio a un prezzo consigliato a partire da 199 euro. La data di arrivo sul mercato italiano, così come i prezzi locali e le informazioni relative alle promozioni di lancio, saranno annunciati nelle prossime settimane.

