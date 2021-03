Realme 8 Pro: pensa alle foto in grande, piccolo nel prezzo

Appena presentato, Realme 8 Pro segna un passo in avanti rispetto aò terminale dello scorso anno. Questa volta pensa in grande per quel che concerne il reparto fotografico, ma si contiene nel prezzo, anche grazie e soprattutto alle promozioni al lancio. Già disponibile su Amazon, si acquista fino al 30 marzo a partire da 359 euro.

Realme 8 Pro propone uno schermo AMOLED da 6,4 pollici, anche se protagonista all’evento è stato l’accento sul reparto fotografico. Il gruppo di sensori di Realme 8 Pro include, oltre alla fotocamera principale da 108 megapixel, una ultra grandangolare da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità che utilizza per numerose funzioni come zoom, messa a fuoco o rilevamento facciale. La fotocamera frontale è da 32 megapixel.

I 108 megapixel possono funzionare individualmente o in gruppo, che è il modo in cui funzionano per impostazione predefinita. Realme si è concentrato molto nel fornire all’8 Pro numerose opzioni fotografiche creative, come la modalità tilt-shift, nota come effetto diorama.

Il materiale della cover posteriore previene le impronte digitali e offre una buona presa, realizzato in materiale plastico. Realme chiama questo trattamento opaco AG-Crystal process, grazie al quale è possibile anche contenere il peso in 176 grammi.

Lo schermo da 6,4 pollici di Realme 8 Pro è Super AMOLED (2.400 x 1.080 pixel), con una luminosità massima fino a 1.000 nit. Il sistema operativo è Android 11 con una personalizzazione di Realme abbastanza fluida.

Al suo interno, il processore Qualcomm Snapdragon 720G, un chip 4G che si comporta bene nel reparto ludico, mentre la batteria è da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida, SuperDart, a 50 W. Dispone anche di NFC, doppia SIM e memoria espandibile fino a 256 GB.

Prezzo e disponibilità

Già disponibile al pre ordine, con spedizioni previste per il 31 marzo, Realme 8 Pro, nella variante 6 GB di RAM e 128 GB di storage, esclusiva di Amazon in Europa, costerà 279 euro, anche se come offerta di lancio fino al 30 marzo può essere acquistato per 259 euro. Il modello da 8 GB / 128 GB ha un prezzo di 299 euro, ma fino al 30 marzo il listino è di 279 euro.