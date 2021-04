AirTag, come comprare e personalizzare il trova tutto Apple

Non appena inizieranno i preordini, venerdì 23 aprile alle ore 14 in Italia, sarà possibile comprare e personalizzare AirTag, il dispositivo trova tutto più indicato per gli utenti che usano iPhone, iPad e Mac.

I tracker Bluetooth esistono da anni, ma Apple AirTag è più semplice da usare e funziona meglio. Per iniziare a usarlo basta semplicemente metterlo a fianco di un iPhone 11 o iPhone 12 per registrare AirTag, che viene così inserito al volo nell’elenco dei propri dispositivi Apple, infine applicare o inserire AirTag nell’oggetto che non vogliamo smarrire. Tutto qui. Successivamente il tracker ci avviserà quando ci allontaniamo dall’oggetto abbinato, permettendoci di individuarlo sulla mappa dell’app Dov’è.

Per chi vuole personalizzare AirTag incidendo le proprie iniziali o le emoji, oppure entrambi, bisogna acquistarlo su Apple Store online oppure tramite l’app Apple Store. Se invece non siamo interessati all’incisione, è possibile personalizzare AirTag ricorrendo a uno dei numerosi accessori, portachiavi, protezioni di tutti i materiali e colori già disponibili proposti da diversi marchi a partire da questa pagina di Amazon. Anche Apple propone diversi accessori e porta AirTag ma quasi sempre costano più del dispositivo stesso.

Abbiamo parlato di lacci, ciondoli, cover, portachiavi e accessori su misura per AirTag perfetti per personalizzare, proteggere ma sopratutto per applicare il trova tutto su praticamente qualsiasi oggetto in questo articolo. Ricordiamo che la parte inferiore è in metallo lucido e tende a graffiarsi: per gli appassionati Apple che hanno a cuore il design e l’aspetto dei gadget di Cupertino, l’acquisto di una protezione è consigliato.

In Italia AirTag si può comprare a 35 euro per un solo pezzo, oppure in confezione da 4 pezzi a 119 euro a partire da Apple Store dalle ore 14 di venerdì 23 aprile con disponibilità a partire da venerdì 30 aprile. Ricordiamo che sempre da venerdì 23 aprile alle ore 14 in Italia sarà possibile anche acquistare la nuova colorazione viola di iPhone 12 e iPhone 12 mini.

Per conoscere tutte le novità Apple presentate nell’evento Spring Loaded del 20 aprile è disponibile questo riassunto di macitynet, oppure più in dettaglio ai seguenti link: