realme C35 e C31, la rivincita degli Android low cost

Ancora nuovi smartphone da parte di realme, che sembra davvero inarrestabile: dopo il lancio del top di gamma GT 2 Pro, arrivano adesso i nuovi entry-level, che non rinunciano all’eleganza: si tratta di realme C35 e C31. Ecco come sono fatti, le caratteristiche tecniche e i prezzi.

Il modello realme C35 propone un design elegante, senza rinunciare a una fotocamera da 50 MP, la stessa di GT 2 Pro, con un’ampia area e un’ampia apertura f/1.8, Inoltre, adotta un sensore f/2.8 B&W per i ritratti e f/2.4 per le macro fino a 4 cm.

Il dispositivo è dotato di una nuova cornice ad angolo retto, ed è spesso appena 8,1 mm, il più sottile del segmento e con un design dinamico e luminoso, che lo rende futuristico e alla moda. Sarò disponibile in due interessanti opzioni di colore: Glowing Black e Glowing Green.

Al suo interno è equipaggiato con il processore Unisoc T616, mentre in termini di batteria ne propone una da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, che permette di raggiungere il 50% di ricarica in 49 minuti. Lo schermo è Full HD da 6,6 pollici, tra i più grandi in grande in questo segmento,.

realme C31

L’altro entry level punta molto sulla potenza, senza rinunciare a un design dinamico: c31 è sottile solo 8,4 mm, ed è disponibile in due opzioni di colore: Light Silver e Dark Green.

Equipaggiato con il processore Unisoc T612, propone anche doppia certificazione TÜV Smartphone High Reliability Certification e Real Quality. Al suo interno sempre una batteria da 5.000mAh, che può durare per 45 giorni in standby. Tra le caratteristiche di questo terminale uno sblocco tramite impronta digitale ancora più veloce.

realme C35 è disponibile da oggi in Italia con due varianti di archiviazione: 4GB+64GB e 4GB+128GB, a partire rispettivamente da 179€ e 199€, acquistabile online anche su Amazon.

realme C31 sarà disponibile dal 1° aprile in Italia con due varianti di archiviazione: 3GB+32GB e 4GB+64GB, a partire rispettivamente da 149€ e 169€, acquistabile online anche su Amazon.