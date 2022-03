Usa Apple Watch per spiare la fidanzata, arrestato

Per dimensioni e funzioni, AirTag è già stato utilizzato impropriamente più e più volte per spiare persone e dispositivi, ma un uomo di Nashville, nel Tennesee, è andato oltre: ha infatti usato addirittura il suo Apple Watch per spiare i movimenti della sua fidanzata. Probabilmente ha scelto questo dispositivo, decisamente più vistoso, perché a differenza di AirTag non emette suoni e non invia notifiche, chissà. Sta di fatto che il trucco non ha funzionato ed è finita che è stato arrestato.

La vicenda è ad ogni modo curiosa perché si posiziona al culmine della storia di una coppia che già da tempo utilizza reciprocamente un’app, Life360, per monitorare i movimenti del proprio partner. Ma quando l’uomo, con alle spalle già un paio di accuse di aggressione domestica, ha cominciato a minacciare la ragazza di ucciderla per ragioni a noi sconosciute, la donna ha cambiato atteggiamento ed ha cominciato a spegnere l’app quando si recava al Family Safety Center (un centro che si prende cura delle vittime di violenza domestica), scatenando l’ira del fidanzato che in quei frangenti la tempestava di telefonate e di richieste di invio della posizione.

In una di queste occasioni l’uomo è riuscito a individuare l’auto nel parcheggio del centro e, anziché entrare, è stato visto accucciarsi vicino a una ruota del veicolo per poi sparire. Con l’aiuto della polizia, chiamata dal centro con l’ordine di proteggere la ragazza, si è poi scoperto che aveva agganciato un Apple Watch, il suo, al cerchione dello pneumatico dell’auto della fidanzata.

L’idea era quella di aggirare il sistema di tracciamento dell’app Life360 quando non gli veniva condivisa la posizione dalla donna e tenerla sotto controllo tracciando direttamente la posizione del suo orologio. Scoperto l’inganno Lawrence Welch, 29 anni, non ha potuto far altro che confessare ed è così finito ancora una volta in manette: era infatti già accaduto a dicembre, a seguito di altre segnalazioni di violenza domestica iniziate nel luglio del 2021.

Per tutto quello che sappiamo finora su Apple Watch Serie 8 atteso quest’anno rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.