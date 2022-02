Apple è la società più ammirata al mondo nella classifica 2022

Apple è ancora prima tra le World’s Most Admired Companies, ossia è la società più ammirata al mondo nella classifica stilata da Fortune per il 2022 sulla base di criteri di indagine relativi a innovazione, responsabilità sociale, qualità di prodotti e servizi, nonché altre categorie. Per la terza volta di fila la multinazionale di Cupertino è prima, seguita al secondo posto da Amazon e Microsoft terza.

La classifica delle World’s Most Admired Companies stilata ogni anno da Fortune si basa su un sondaggio che comprende numerosi criteri, tra cui il valore dell’investimento, la qualità della gestione e dei prodotti, la responsabilità sociale e la capacità di trattenere i talenti. Questi dati sono usati per determinare e classificare centinaia di aziende.

Al secondo posto nella top 10 troviamo Amazon, seguono in ordine: Microsoft, Pfizer, Walt Disney, Berkshire Hataway, Alphabet, Starbucks, Netflix e JP Morgan Chase. Con il riconoscimento di Apple come società più ammirata anche nel 2022, quest’anno sono 15 anni consecutivi che la multinazionale di Cupertino ottiene questo primato.

Fortune ha collaborato con il suo partner Kornferry per condurre il sondaggio annuale al fine di identificare le aziende più ammirate del mondo. L’elenco iniziale contiene 1.500 candidati, comprese 1.000 società statunitensi con i ricavi più elevati, insieme alle società non statunitensi nella classifica Fortune’s Global 500 con ricavi pari o superiori a 10 miliardi di dollari.

Seguendo questo elenco iniziale, i finalisti sono selezionati in base alle società con i ricavi più alti rispetto ai 52 settori. Kornferry ha coinvolto dirigenti, direttori e analisti per valutare le imprese dall’elenco finale nei settori in base a nove criteri, tra cui l’efficacia nella conduzione degli affari a livello globale, il valore come investimento a lungo termine e un uso attento delle risorse aziendali. Il punteggio di un’azienda deve essere classificato nella metà superiore del sondaggio di settore per potere essere classificato all’interno della World’s Most Admired Companies di Fortune.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili ai rispettivi collegamenti.