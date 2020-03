Recensione Anker Flare 2, la rivoluzione è nel colore

Finalmente qualcosa di diverso dal solito. Come biasimarci, quando nel nostro lavoro ci capita di provare decine di speaker al mese? Il sottoscritto, nei sei anni di recensioni su Macitynet ne ha testati talmente tanti che ne ha perso da tempo il conto.

Questo da una parte ci permette di avere l’esperienza giusta per poterli sottoporre ad una revisione sincera, dall’altra rende il lavoro una continua scoperta soprattutto quando tra le mani ci finisce Anker Flare 2, un altoparlante che riesce a farsi notare per quello che è diventato il suo tratto distintivo.

Com’è fatto

Rispetto agli altri incorpora infatti un sistema di illuminazione che trasforma quello che potrebbe sembrare un semplice altoparlante in un moderno oggetto di arredamento. Due anelli, uno a circondare la base e uno l’estremità opposta, incorporano infatti un sistema di led RGB con milioni di colori che si muovono e brillano a ritmo di musica o in maniera totalmente casuale in base alla scelta dell’utente.

Lo speaker in sé è infatti un cilindro con la sezione centrale schiacciata che lo rende facile da impugnare anche con una sola mano. Tutta la struttura è rivestita dal tessuto che protegge il sistema di diffusione audio – composto da due driver e altrettanti radiatori passivi, per un totale di 20 W di potenza – a trecentosessanta gradi.

La base è rinforzata da un anello in gomma che migliora l’aderenza sulle superfici lisce mentre nell’area superiore sono incassati i pulsanti per controllare la riproduzione musicale e regolare manualmente lo stile di illuminazione dei LED.

Come va

La qualità audio di Anker Flare 2 è notevole. La resa delle frequenze medie e alte è ottima ma soprattutto i bassi sono presenti e performanti. Il collegamento Bluetooth allo smartphone è fulmineo e non c’è alcuna latenza nella riproduzione musicale, in più il livello massimo del volume garantisce un’ottima potenza sonora senza mai distorcere.

Come dicevamo si tratta di uno speaker da 20 W la cui principale caratteristica risiede nel sistema di illuminazione abbinato. I due anelli reagiscono infatti al ritmo della musica e possono lampeggiare o cambiare tonalità di colore in base alla canzone che si sta ascoltando sul momento.

Tramite l’app abbinata si può regolare l’equalizzazione oppure si può scegliere l’effetto dei colori, quest’ultimo regolabile anche attraverso la pressione del tasto dedicato sulla pulsantiera incorporata nell’altoparlante stesso.

Una delle funzioni più interessanti di Anker Flare 2 non l’abbiamo potuta provare perché prevede il contributo di altre 99 unità: grazie alla tecnologia PartyCast è infatti possibile collegare tra loro fino a 100 Anker Flare 2 per farli suonare e lampeggiare all’unisono, il che dovrebbe essere un vero spettacolo sia per le orecchie che per gli occhi.

Ad ogni modo anche da solo fa la sua figura, soprattutto perché in una stanza buia, poggiato su un ripiano o una mensola e accostato ad una parete, specialmente se bianca, riesce a propagare i suoi effetti di luce e rendere il tutto ancora più intrigante.

Dal punto di vista dell’autonomia, da solo riesce a suonare al livello massimo del volume per più di 10 ore consecutive senza mai spegnersi (e si ricarica completamente in meno di 4 ore), mentre per quanto riguarda le altre caratteristiche segnaliamo la presenza della certificazione IPX7 che ne garantisce la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, quindi in via teorica si può usare in spiaggia e in piscina senza temere di rovinarlo.

Cosa gli manca? l’ingresso jack audio da 3,5 millimetri, che qualche volta può far comodo.

Conclusioni

Anker Flare 2 è un ottimo speaker per amplificare la musica dello smartphone. Preso singolarmente è un valido compagno per l’ascolto della musica in casa, soprattutto quando non c’è spazio per un sistema audio più complesso e performante.

Il massimo però si ottiene comprandone almeno due o portandoselo in una festa in cui anche altre persone ne posseggono uno per via della tecnologia PartyCast di cui sopra.

Pro

Resa sonora

Autonomia

Sistema di illuminazione

Tecnologia PartyCast

Presa USB-C

Contro

Manca la presa jack audio

Prezzo al pubblico

Anker Flare 2 è in vendita su Amazon al prezzo di 79,99 euro.