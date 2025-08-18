Recensione ASUS Cabble SSD Enclosure, un case SSD di design ottimo per il viaggio

A vederlo sembra un sasso allungato e connettore a parte, non sembra proprio un disco USB: la forma arrotondata è perfetta in borsa o da mettere nei jeans, ma fa la sua figura anche sulla scrivania, con una sola grande attenzione.

Si presenta bene

La scatola esterna del ASUS Cabble SSD Enclosure è in cartone serigrafato, con riportata la foto e alcune specifiche tecniche per l’alloggio di una memoria interna (da acquistare a parte).

All’interno della scatola trovano posto, separate da scomparti in cartone, il case vero e proprio, un cavo USB-C/USB-C e qualche foglio di indicazioni per il montaggio dell’unità di memoria.

La compatibilità è per tutte le unità M.2 PCI Express 2280, PCI Express 2260 e PCI Express 2242: questo significa che è possibile utilizzare unità M.2 sia di dimensioni piccole che grandi, un bel vantaggio specie per chi ha bisogno di utilizzare l’unità ASUS Cabble SSD Enclosure non per una sola unità di memoria, ma adattandola di volta in volta a vari tipi di momoria.Questo è un caso per tecnici o anche per chi è sovente avere a che fare con recupero dati e cerca una unità versatile e veloce da usare per le scansioni a basso livello.

Le dimensioni sono di 128.96 x 44.35 x 16.63 mm, per un peso di 92 g circa, con una realizzaione interamente in plastica rigida, leggermente satinata opaca nella parte esterna.

Montaggio senza strumenti o quasi

Per la prova abbiamo alternato un modello di memoria Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD da 2 TB ad un WD RED SN700 da 1 TB), entrambi montati davvero in una manciata di secondi, cerificando che velocità e comportamento sono molto simili.

L’ASUS Cabble SSD Enclosure si apre agendo nella grande vite inferiore (basta un cavatappi o una monetina da 20 centesimi), oltre ad una leggera pressione nelle due anse laterali, e i due pezzi che compongono il case si staccano.

Al suo interno, la culla per l’SSD è ben realizzata, con un nastro morbido superiore che ne assicura la stabilità.

Nella parte superiore è presente un piccolo gancio che tiene ferma la memoria una volta agganciata nel connettore: il gancio è comodo perché nel caso delle unità M.2 PCI Express 2242, che sono più piccole, può essere staccato e attaccato al foro inferiore.

Una volta staccato, però il gancio è piccolo e un po’ ribelle nel posizionamento, forse qualche cosa di più grande avrebbe aiutato di più chi, come chi scrive, ha mani di dimensioni generose.

Lo standard USB-C

Lo standard utilizzato dal connettore è USB 3.2 Gen 2, perfettamente compatibile con la stragrande maggioranza dei computer (Mac o PC) in circolazione.

Lo standard raggiunge i 10 Gbit al secondo nel passaggio dati: nelle prove che abbiamo effettuato qui a Macitynet, con unità M.2 inizializzate in formato APFS su Mac e ExFAT su Windows 11, l’unità si è dimostrata capace, con valori tra gli 850 e i 950 MB/s, che in una situazione reale, sono molto buoni (a fronte di un limite di 1000 MB/s).

I test sono stati effettuati con tre software distinti su macOS 15.6 su di un MacBook Pro con M3 Pro (su connettore Thunderbolt): abbiamo ragione di credere che anche con un MacBook Pro con M4 Pro, con Thunderbolt 5, i valori dovrebbero essere del tutto simili, considerando che USB 3.2 Gen 2 agisce ad 1/4 della capacità della capacità di Thunderbolt 4.

Come funziona

Come abbiamo detto, il montaggio è semplice e, avendo già l’unità di memoria M. A disposizione, il disco è pronto in una manciata di secondi, il tempo di assemblare il tutto ed effettuare la prima formattazione.

Non serve software a corredo, sia macOS che Windows 11 hanno riconosciuto l’unità senza problemi: tra l’altro ASUS Cabble SSD Enclosure si è dimostrato completamente sbloccato come unità, quindi è possibile utilizzare unità M.2 precedentemente usate con altri case senza problemi.

L’unità è silenziosa ed efficiente, il cavo è corto ed è pensato per essere usato direttamente con il Mac, ma volendo possiamo collegarlo ad un HUB USB-C (come questo, uno dei più capaci che abbiamo provato) oppure anche un HUB Thunderbolt, ideale per un ambiente Desktop.

L’unico problema riscontrato è che con l’unità Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ASUS Cabble SSD Enclosure si è scaldato parecchio nel passaggio dati iniziale.

Abbiamo effettuato una seconda prova con una memoria diversa, una WD RED SN700 con un passaggio dati simile, e in questo caso la temperatura è stata più contenuta, anche se comunque alta.

Va detto che Kingston KC3000 è stata usata anche con una altra unità, ASUS TUF Gaming A2 per qualche settimana senza problemi di temperatura eccessiva.

Per il resto, anche ad alte temperature il disco ha funzionato correttamente senza problemi: una unità così veloce è pensata per un utilizzo diretto dei documenti, non certo come unità di backup (possibile, ma sarebbe un peccato), quindi per l’uso di immagini in RAW per il ritocco da Photoshop o Lightroom, media da usare in Premiere o DaVinci Resolve o tutte le risorse per un impaginato in InDesign.

Benchè l’unità non sia veloce come la memoria interna di un MacBook Pro (che è 2 o 3 volte più capace), la velocità è perfettamente sufficiente per un utilizzo professionale, come abbiamo detto, anche per risorse dirette e applicazioni, come dischi di virtualizzazione o database ad accesso diretto.

Conclusioni

Con dimensioni contenute, una forma arrotondata che è utile quando la mettiamo in tasca o in borsa, un aspetto curioso ma di design, ASUS Cabble SSD Enclosure è un buon case per unità di memoria veloci, sino a 4 TB (unità più capaci non sono ufficialmente supportate).

Durante la copia di molti dati, o un uso intenso dei dati scritti all’interno, l’unità si scalda e, a seconda del tipo di memoria in uso, potrebbe essere impossibile tenerla in mano, ma sopra la scrivania non ha problemi evidenti e l’utilizzo non è mai stato in dubbio.

Il montaggio e smontaggio delle unità interne è veloce e pratico e comodo anche per chi non è del mestiere: il prezzo è in linea con diversi prodotti concorrenti, ma al momento in cui scriviamo il modello nero è in offerta a meno della metà del prezzo.

Pro:

• Design elegante e pratico

• Buon rapporto prezzo/prestazioni

• Completamente sbloccato

Contro:

• Gancio da rivedere

• Alta temperatura sotto pressione

Prezzo:

• 49,00 € (grigio)

• 49,00 € (nero, in offerta oggi a 23,80 €)

ASUS Cabble SSD Enclosure è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it nella versione nera o grigia.

