Solo 92€ per SSD Samsung T7 Shield 1 TB, veloce e protetto dagli urti e dall’acqua

Se vi interessa un disco esterno, molto veloce e molto protetto dagli urti non dovete per forza rivolgervi SanDisk Extreme che molte volte citiamo da queste pagine. Oggi in offerta trovate infatti il Samsung T7 Shield offerto al minimo storico: solo 92 euro nella sua versione da 1 TB-

Quello che vi presentiamo è la versione “rugged” del Samsung T7. Le prestazioni in termini di velocità sono le stesse: trasferisce dati fino ad 1Gb/s contro e utilizza l’interfaccia USB 3.2 Gen 2 che garantisce una banda di 10 Gbps per il trasferimento dati.

La differenza rispetto al Samsung T7 sta nel fatto che Samsung ha dotato questo disco di una serie di elementi di protezione come la scocca in gomma che lo tutela da cadute fino a tre metri di altezza. In più ha una protezione aggiuntiva contro l’ingresso di acqua e polvere grazie alla certificazione IP65

Per un livello di praticità ancora superiore, è anche disponibile un’app mobile per gli smartphone e i tablet Android. L’unità Samsung T7 Shield viene venduta insieme a due cavi di connessione (da USB-C a USB-C e anche da USB-C ad USB A) garantendo così una compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi.

Questo disco nasce per essere portato in giro e accompagnare coniugando velocità e solidità qualunque tipo di utente e in particolare tutti quei creativi, grafici, fotografi che vogliono lavorare in sicurezza (è protetto da polvere e schizzi d’acqua).

Questo SSD costa di listino 130, € si trova anche a meno (intorno ai 110€) ma nessuno lo vende come Amazon a 92 €.