Recensione Aukey 60W Dual USB-C, l’alimentatore geniale per ricaricare Mac e iPhone insieme

La qualità è fuori discussione ma alimentatori e cavi Apple costano più della media inoltre, quelli inclusi di serie con computer e dispositivi, non offrono alcune funzioni essenziali: nella recensione Aukey 60W Dual USB-C con Power Delivery abbiamo messo alla prova l’alimentatore geniale per ricaricare insieme MacBook e iPhone in contemporanea, anche con ricarica veloce.

Per sfruttare appieno questo accessorio lo abbiamo provato insieme ai cavi Aukey creati su misura per le esigenze degli utenti Apple: il cavo da USB-C a USB-C per MacBook lungo 2 metri, il cavo da USB-C a Lightning da 1,2m certificato MFi Made For iPhone, infine in viaggio abbiamo provato anche il caricatore da auto Aukey USB-C Power Delivery. Quest’ultimo offre due porte USB-C per ricariche veloci in contemporanea di due dispositivi anche durante gli spostamenti in automobile.

Alta qualità da Aukey

Nell’affollatissimo panorama dei costruttori di elettronica cinesi, Aukey è uno di quei pochi marchi che è riuscito a differenziarsi grazie a una grande attenzione su componenti e accessori di qualità elevata, rispondenti a tutte le certificazione e requisiti di sicurezza obbligatori in Europa e negli Stati Uniti, due dei mercati più regolamentati e monitorati del pianeta.

La ricetta Aukey funziona perché offre prodotti di alta qualità, funzionali e sicuri a prezzi abbordabili, venduti ovunque nel mondo tramite Amazon, piattaforma sulla quale il costruttore è uno dei venditori top al mondo. La premessa è dovuta per uno dei marchi cinesi che su Amazon colleziona centinaia e migliaia di recensioni a 4-5 stelle da parte di utenti soddisfatti in Italia e in molti altri paesi.

L’alimentatore Aukey 60W Dual USB-C è un prodotto piuttosto recente così, nel momento in cui scriviamo, conta solo poco più di 20 recensioni tutte a 5 stelle. Ma per esempio il cavo Aukey da USB-C a Lightning da 2 metri proposto fin dal 2016 le recensioni sono complessivamente oltre 300 con una media di 4,2 stelle.

Prove di ricarica

Per la recensione Aukey 60W Dual USB-C nelle prime prove abbiamo ricaricato iPhone da solo: quando si usa solo una porta dell’alimentatore Aukey 60W Dual USB-C viene sfruttata la tecnologia Power Delivery 3.0 che determina in automatico la potenza massima assorbita in sicurezza dal dispositivo per effettuare la ricarica veloce.

Con iPhone al 51% di carica, l’alimentatore eroga 5,04V ad ampere variabili: il tester ha segnato valori compresi tra 1,74A fino a 1,80A. Più iPhone è scarico più elevata è la potenza in volt e ampere assorbita, valori che poi diminuiscono progressivamente man mano che la batteria si carica. Con alimentatore e cavo originale Apple per iPhone 11 il tester segna 5,03V a 0,97A con iPhone al 50%.

Tutti questi dati si traducono in una velocità di ricarica doppia per la soluzione Aukey rispetto a quella possibile con gli accessori Apple. Una manna dal cielo nelle giornate più frenetiche perché, anche sfruttando per pochi minuti una presa di corrente, si ottiene una percentuale di ricarica sorprendente, autonomia provvidenziale per arrivare a sera e continuare a essere operativi e reperibili.

Doppia ricarica MacBook 13” e iPhone 11 in contemporanea

Provare finalmente l’ebrezza della ricarica veloce con iPhone (o Android) non è l’unica grande soddisfazione che questo compatto alimentatore di qualità è in grado di offrire. Infatti abbiamo sfruttato le due porte USB-C per ricaricare e alimentare in contemporanea MacBook Pro 13” e uno smartphone.

Nel primo giro di test abbiamo collegato il portatile Apple con carica al 46% insieme a un terminale Android completamente a zero di batteria. Mentre la ricarica del MacBook Pro 13” viene effettuata a computer e acceso e funzionante, in contemporanea l’alimentatore Aukey ricarica il terminale Android: quest’ultimo viene alimentato a 5V e 1,94A. Dopo solamente 30 minuti di ricarica la batteria del Mac segna 64%, mentre lo smartphone Android è al 29% di batteria.

In mezzora abbiamo ottenuto il 18% di carica in più del portatile e il 29% di carica in più nello smartphone. Dopo un’ora e 10 minuti di ricarica la batteria del Mac è all’89% mentre il telefono è arrivato al 62%. Nel tempo di una pausa pranzo di un’ora circa sia il portatile che il telefono hanno avuto una ricarica sufficiente per affrontare il resto della giornata e arrivare a sera senza problemi.

In un altro giro di prova abbiamo ricaricato insieme in contemporanea MacBook Pro al 60% di batteria e iPhone 11 al 20% di carica. Anche se il manuale dell’alimentatore precisa che la ricarica veloce con Power Delivery 3.0 viene sfruttata solo quando si usa una sola delle due porte USB-C del caricatore, in realtà nei nostri test questa limitazione non c’è stata.

Collegando prima iPhone 11 (senza Mac) l’alimentatore eroga 9,18v a 2,54A: i valori sono diminuiti solo leggermente quando abbiamo collegato anche il portatile (sempre acceso e in utilizzo durante la ricarica) all’alimentatore, passando a 9,18V a 1,95A. Dopo circa 10 minuti di ricarica iPhone era già al 41% di batteria mentre il portatile era ancora al 60%. Abbiamo registrato un incremento dell’1% nella ricarica del portatile, sempre acceso e in uso durante la prova, dopo circa 15 minuti che è passata dal 60& al 61%.

Man mano che la ricarica del telefono aumenta, l’alimentatore riduce la potenza erogata su questa porta, incrementando però quella sulla seconda porta a cui abbiamo collegato il portatile. Dopo circa 30 minuti dall’inizio il portatile segna 71% (quindi un incremento di 10 punti percentuali della batteria) mentre iPhone 11 è passato dal 20% di carica al 71%. A 45 minuti dall’inizio iPhone è all’80% della carica e il Mac segna 82%. Velocità e valori sono davvero notevoli, permettendo di ottenere il massimo della ricarica con un solo alimentatore sia per il computer che per iPhone.

Sempre prendendo come riferimento il tempo di una pausa pranzo di circa un’ora il Mac è arrivato al 93% della carica e iPhone all’89%. Per tutte le prove della recensione Aukey 60W Dual USB-C abbiamo usato l’alimentatore Aukey 60W Dual USB-C con Power Delivery 3.0, il cavo Aukey da USB-C a USB-C lungo 2 metri per ricaricare MaBook Pro e il cavo Aukey da USB-C a Lightning lungo 1,2 metri per ricaricare iPhone 11.

Doppia porta e ricarica veloce anche in auto con Aukey 36W USB-C

La ricarica doppia e veloce è possibile anche in auto con il caricatore Aukey 36W USB-C, infatti questo adattatore da inserire nella presa accendisigari delle automobili mette a disposizione due porte USB-C di cui una con tecnologia Power Delivery. Una vera sorpresa e una manna dal cielo per ottenere in pochissimi minuti una ricarica sufficiente per rianimare un iPhone o Android agli sgoccioli, anche ricaricando due smartphone in contemporanea.

Nella nostra prova abbiamo collegato in contemporanea un Android al 67% di batteria tramite cavo USB-C e anche iPhone 11 al 50% di carica usando ancora il cavo Aukey da USB-C a Lightning. In meno di 10 minuti entrambi i terminali hanno registrato un deciso incremento della batteria: iPhone 11 ha raggiunto il 60% e Android il 76% di ricarica. Grazie alla tecnologia Power Delivery 3.0 sulla porta USB-C usata per iPhone 11 la potenza erogata all’inizio è di 9,19V a 1,70A, potenza che viene progressivamente ridotta man mano che il terminale si ricarica.

In circa 20 minuti iPhone era già al 73%, quindi con un balzo del 23% in più di batteria rispetto all’inizio, mentre il terminale Android ha raggiunto l’84% quindi con un incremento del 17%. Lo scarto tra i due è dovuto alla maggiore ricarica iniziale dello smartphone Android e dalla minore potenza erogata dall’alimentatore Aukey. In ogni caso la potenza massima erogata da questo adattatore è di 36W, suddivisa a 18W per porta, quindi erogando la ricarica rapida per tutti i dispositivi collegati che la supportano. Un accessorio davvero utile non solo per le ricariche di emergenza anche in auto, ma anche per quei veicoli che mettono a disposizione solo una sola porta USB.

Considerazioni finali

Gli accessori provati in questa recensione Aukey 60W Dual USB-C (alimentatore da parete e cavi) costano meno dei prodotti Apple corrispondenti, sono di ottima qualità ed offrono funzioni al momento non disponibili nella gamma di accessori di Cupertino. Un solo alimentatore leggero e compatto per ricaricare sia MacBook Pro che iPhone insieme, con in più il vantaggio della ricarica veloce per lo smartphone. Non solo: in tutte le prove e i test effettuati gli alimentatori Aukey si sono scaldati pochissimo, dimostrando sul campo di essere molto efficienti, ben ingegnerizzati e costruiti.

Per chi deve sostituire l’alimentatore Apple USB-C per Macbook, MacBook Air e MacBook Pro 13” o per chi ne sta cercando uno compatto e leggero da viaggio, questo modello e i cavi qui provati sono una soluzione caldamente consigliata. Con questo alimentatore Aukey possiamo lasciare a casa l’alimentatore del portatile e anche l’alimentatore di iPhone, in più sfruttare anche le brevi pause per ottenere il massimo di energia possibile per il nostro smartphone grazie alla ricarica veloce, tutto questo risparmiando. Tutte queste considerazione sono valide anche per il caricatore da auto per ricaricare rapidamente due smartphone o dispositivi USB-C fino a 18W.

Pro

Ricarica in contemporanea il portatile e iPhone

Ricarica veloce iPhone

Ottimo rapporto qualità prezzo

Compatto, perfetto da usare a casa e in viaggio

Gli accessori Aukey costano molto meno di quelli Apple

Contro

Nessuno da rilevare

Prezzi e disponibilità

L’alimentatore Aukey 60W Dual USB-C con Power Delivery 3.0 (Aukey PA-D5) è proposto al prezzo di listino di 59,99 euro: si compra da questa pagina di Amazon.

Il cavo Aukey da USB-C a USB-C lungo 2 metri per ricaricare MaBook Pro, MacBook, iPad Pro, iPhone Pro e qualsiasi altro computer e dispositivo dotato di questo connettore costa solo 8,99 euro da questa pagina di Amazon. Il cavo Aukey da USB-C a Lightning lungo 1,2 metri per ricaricare qualsiasi iPhone e iPad con connettore Lightning, sfruttando anche la ricarica veloce con i modelli da iPhone X e successivi, costa 13,99 euro da questa pagina di Amazon.

Infine il caricatore da Auto Aukey 36W USB-C con Power Delivery 3.0 è proposto a 19,99 euro da questa pagina di Amazon.