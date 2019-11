Come collegare le lampadine Philips Hue con Bluetooth direttamente ad Amazon Echo ed Alexa

Ad IFA 2019 Philips ha presentato tutta una serie di lampadine e lampade Smart dotate non solo della connettività Zigbee gestibile dal classico Hue Bridge ma anche di Bluetooth.

Questa caratteristica permette di saltare l’acquisto e l’installazione del Bridge e permette di gestire direttamente dal vostro Smartphone con l’apposita app fino a 10 lampade nella portata del vostro Bluetooth.

Se volete usare un bridge che viene venduto in offerta a circa 45 Euro in questi giorni potete aumentare il numero di lampadine e lampade gestite fino a 50 e potete integrarlo in Homekit, con Amazon Alexa e Assistente Google o altri gateway domotici come Homey e SmartThings.

Infine se avete un Amazon Echo Studio, Echo Plus o Echo Show da 10” potete gestirle direttamente con la connessione Zigbee direttamente dall’HUB stesso.

La configurazione più facile delle nuove Hue con un qualsiasi speaker Echo e Bluetooth

Visto che tutti gli smart speaker Amazon Echo sono dotati di Bluetooth sarebbe bello poter collegare la lampadina che abbiamo nella stessa stanza o nella stanza vicina direttamente con questo sistema senza fili e ancor più bello configurarla senza alcun smartphone o procedura di navigazione dentro una App.

Ed è esattamente quello che si può fare con nuove Lampade, lampadine e prese Hue: praticamente dovrete collegare la lampadina al portalampada, accenderla e chiedere al vostro smart speaker Echo (Spot, Dot, Studio, Plus, Flex, Show etc…):

“Alexa trova dispositivi”

Lo speaker vi risponderà con:

“Avvio la ricerca, questa operazione richiederà qualche istante. Accendi i tuoi dispositivi ora o se necessario impostali sulla modalità di associazione”…

Se la vostra lampadina non è stata ancora associata lampeggerà una volta per mostrarvi che è stata trovata.

A questo punto lo smart speaker vi dirà

“Ho trovato prima luce (o altre in ordine a seconda di quante ne installate) e potrai controllare questo dispositivo dicendo “Spegni Prima Luce”.

A questo punto potrete dire “Spegni Prima Luce” per spegnerla, “Accendi Prima Luce” per accenderla e “imposta prima luce al 15%” per regolare a piacere la sua intensità.

Ecco fatto!

Alcune informazioni utili

Vi ricordiamo che se avete più di un Echo in diverse stanze potete spegnerle anche a distanza oltre i 10 metri del Bluetooth visto che gli Echo sono tutti interconnessi e se usate l’App Alexa dal vostro smartphone potete impartire i comandi anche da lì oltre a compiere tutta una serie di azioni aggiuntive come inserire la gestione della lampada in una scena, assegnarla ad una stanza o ad un gruppo o cambiare il suo nome.

Oltre a questo è possibile far convivere senza problemi sia le lampadine collegate direttamente in Zigbee che attraverso il Bridge via Wi-Fi che attraverso Bluetooth.

La comodità assoluta della configurazione è che potete farlo senza neppure toccare lo smartphone o navigare in complicati menu o liste: si fa tutto via voce, dall’installazione al controllo finale.

Le lampadine Hue sono in vendita su Amazon e nei grandi retail con prezzi che partono da 19 Euro per il modello che abbiamo provato: una lampadina da 9 Watt e 800 Lumen che tra l’altro è dimmerabile pure da un controllo esterno non domotico.

In occasione del black friday sono disponibili tanti Kit in combinazione tra lampadine Philips Hue Bluetooth (e Zigbee) che praticamente vi regalano o scontano fortemente alcuni dei modelli Echo (Spot, Spot con Orologio e Flex) con le lampadine e lampade a luce bianco calda, bianco regolabile o colorata. Partite da questa pagina.

Il controllo vocale diretto è possibile anche con Assistente Google. Effettueremo un test in questo senso nei prossimi giorni pure per capire l’integrazione con Siri.