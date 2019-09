Belkin pronta a commercializzare un completo dock Thunderbolt 3

In concomitanza di IFA 2019, l’esposizione internazionale tecnologica che si tiene a Berlino, Belkin ha annunciato il suo nuovo Thunderbolt Dock 3.

È un accessorio più completo rispetto a precedenti modelli dello stesso produttore, e include: 4 porte USB-A 3.0, , 1 USB-A 3.1, 2 porte Thunderbolt 3, porta USB-C 3.1, Gigabit Ethernet, Display Port, Audio In/Out, lettore SD Card; offre fino a 85W per il caricamento di dispositivi esterni, tutto partendo da un’unica connessione Thunderbolt 3.

L’accessorio è compatibile Mac e PC, supporta due display con risoluzione fino a 4K a 60Hz o un display con risoluzione 8K a 30 Hz. Il prezzo di vendita al pubblico negli USA è di 299,99$ e la disponibilità effettiva è prevista prima della fine dell’anno.

A marzo dello scorso anno Belkin è stata acquisita per 866 milioni di dollari da Foxconn, azienda partner di lunga data di Apple. Belkin è nota per vari gadget e accessori e proprietaria dei marchi Linksys, Phyn e Wemo. I prodotti Belkin sono rinomati per la loro semplicità e facilità d’uso; le soluzioni del marchio di proprietà Linksys sono dedicate alla connettività wireless.

Il brand più recente, WeMo, ha come riferimento il settore di soluzioni personalizzabili per la casa connessa, con una piattaforma di prodotti che permette alle persone di monitorare, misurare e gestire dispositivi elettronici, apparecchiature e impianti di illuminazione, a casa e durante gli spostamenti.