Recensione Divoom Timebox Evo, lo speaker con display LED programmabile

L’arrivo degli speaker Smart di Amazon, per il prezzo per cui sono proposti e le funzioni di cui dispongono, quasi vanifica l’acquisto di qualsiasi altro altoparlante tradizionale, 2Mma ce n’è ancora uno che non si collega alla rete WiFi di casa eppure vale la pena acquistare: Divoom Timebox Evo, geniale rivisitazione dello speaker tascabile – messa alla prova nei giorni scorsi dalla nostra redazione – che incorpora un ampio pannello LED completamente personalizzabile.

Sbaglia chi pensa che si possono semplicemente imprimere immagini perché questa cassa oltre a mostrare vere e proprie animazioni funziona anche da sveglia, calendario, orologio, estensione digitale delle notifiche, DJ mixer, promemoria vocale, console per giocare, cronometro, conto alla rovescia, misuratore acustico, segnapunti e molto altro ancora.

Com’è fatto

La forma non è casuale: è un piccolo cubo delle dimensioni di circa 10 x 10 x 3.8 centimetri mantenendo al contempo un’elevata tascabilità ma un’ottima fruibilità dello schermo. Sul retro infatti c’è lo speaker, ben protetto da una griglia, mentre davanti una lucida lastra di plastica protegge il display costituito da 256 LED (16 x 16).

La cornice è realizzata in robusto ABS con una sottile gommatura che ne migliora moltissimo l’aderenza, rendendolo al contempo davvero piacevole da toccare. Sul bordo destro trova posto l’interruttore On/Off affiancato dal foro per il microfono, mentre sulla superficie superiore ci sono, in rilievo, i pulsanti Play/Pausa, un pulsante per cambiare effetto, un tasto multi-funzione e il bilanciere per il volume e per il salto delle tracce.

Complessivamente Divoom Timebox Evo è bello, maneggevole e piuttosto tascabile. Le linee sono semplici e minimali, rendendolo piacevole da posizionare in qualsiasi ambiente dall’arredamento moderno.

Qualità audio

Monta uno speaker da 6W che suona molto bene. Il volume al massimo livello è piuttosto forte e avvolgente. Tende leggermente a “scurire” i suoni, caricando i bassi in brani dove solitamente emergono invece le frequenze medio-alte, ma complessivamente amplifica la musica dello smartphone come ci si aspetta da un dispositivo di questo tipo.

La qualità non è ai massimi livelli soprattutto in rapporto al prezzo, ma quel che si paga qui non è tanto la fedeltà del suono quanto piuttosto la tecnologia incorporata.

Uso tramite app

Le funzioni di Divoom Timebox Evo vanno ben oltre la semplice riproduzione musicale. Il display LED, programmabile tramite l’app gratuita Divoom Smart per iOS e Android, propone infatti decine di utilizzi alternativi. Li elenchiamo di seguito corredati dalla relativa spiegazione.

Scheda Home

Musica

Lo speaker può riprodurre tutta la musica archiviata localmente nello smartphone ma non quella ascoltabile in streaming con Spotify, Amazon Music, Apple Music e gli altri servizi disponibili. Questo è l’unico limite di Divoom Timebox Evo.

Mixer DJ

Selezionando la relativa voce nell’app, si accede ad una sezione che permette di giocare con la musica attivando uno o più loop come base (tra percussioni, synth, melodie, ecc.) oppure suonando le note di diversi strumenti musicali, che vanno dal pianoforte alla batteria fino a sample già pronti di sassofono, chitarra e violino.

Registrazione vocale

E’ possibile registrare messaggi vocali della durata massima di un minuto per divertirsi con gli amici, camuffando la voce selezionando uno degli effetti disponibili.

Sveglia

Da questa opzione si può attivare una o più sveglie, giornaliere o settimanali. Sono disponibili diverse suonerie e rumori ambientali che, nel momento in cui vengono riprodotte, saranno accompagnate dalla relativa animazione visiva sul display. Questa funzione, combinata con l’orologio sempre attivo sullo schermo, permette di trasformare lo speaker in una vera e propria sveglia da comodino.

Sveglia 2

Altra selezione di suoni che possono essere avviati a 10-15-30-45-60-90 minuti dall’attivazione della sveglia: un utile sistema per contare il tempo.

LED Editor

Da qui è possibile scrivere una parola o una frase che sarà mostrata sullo schermo attraverso un sistema a scorrimento da destra verso sinistra. E’ possibile regolare la velocità del testo e dell’effetto sullo sfondo, personalizzabile scegliendo tra decine di esempi già pronti.

Progetta

Questa schermata consente di scegliere di attivare singolarmente i 256 LED con colori diversi. Si può letteralmente disegnare sullo schermo come se fosse un foglio bianco e veder riprodotto il disegno in tempo reale sul display dello speaker. E’ anche possibile automatizzare il tutto caricando manualmente un’immagine o una fotografia.

Animazione

E’ l’evoluzione del pannello precedente in quanto permette di affiancare due o più immagini e riprodurle in sequenza creando una vera e propria animazione che si ripeterà ciclicamente alla velocità desiderata.

Strumenti

E’ la sezione dell’app dove si trovano il maggior numero di funzioni interessanti. Qui infatti è possibile trasformare Divoom Timebox Evo in uno schermo multimediale da usare come:

Notifiche

Alla ricezione di una notifica sullo smartphone, se attivato l’interruttore relativo all’app della notifica, verrà mostrata l’icona dell’app sullo schermo dello speaker.

Pianificazione

E’ possibile creare una lista di promemoria con indicatore LED da usare durante il giorno. Ce ne sono tre già pronte per impostazione predefinita che offrono un’idea delle potenzialità di questa funzione. Ad esempio, la prima lista rappresenta una possibile giornata lavorativa tipo.

All’interno ci sono diversi promemoria che si attivano in base al momento della giornata: la sveglia alle 7:00, il promemoria che ricorda di lavarsi i denti alle 7:20, la colazione alle 8:00, l’ingresso in ufficio alle 9:30, il pranzo alle 12:30, il pisolino alle 13:00, l’ora del tè alle 17:00, la cena alle 20:00, il relax alle 21:00, doccia e letto alle 22:00. Ciascuno di questi eventi può essere personalizzato con immagini ad hoc.

Anniversari

Divoom Timebox Evo può ricordare anche uno o più anniversari al giorno e all’orario indicato.

Cronometro

Lo schermo diventa un utile cronometro per le proprie attività.

Segnapunti

Con questa funzione si trasforma in un utile schermo segnapunti per due squadre, rossa e blu, da usare durante una partita insieme ai propri amici.

Misuratore acustico

Grazie al microfono incorporato può misurare i dB in una stanza. Ovviamente il numero viene visualizzato sullo schermo.

Giochi

Divoom Timebox Evo include 5 minigiochi che si possono controllare direttamente con i tasti + e -. Ci sono Tetris, Slot machine, Dadi (utile nei giochi da tavola), Magic 8 Box e Arkanoid.

Conto alla rovescia

Molto comodo in cucina per tenere il tempo della cottura delle pietanze.

Scheda Canale

Da qui è possibile regolare l’orologio su schermo per quanto riguarda colore e luminosità. E’ anche possibile affiancare all’orologio con il meteo, la temperatura e il calendario, che saranno scambiati in sequenza ogni 10 secondi.

Scheda Galleria

Da qui si può decidere di mostrare sullo schermo una delle centinaia di immagini disponibili. Il punto di forza di questa sezione è rappresentato dalla community di utenti, che realizza decine di nuove animazioni ogni giorno.

La possibilità di votarle fa sì che le più belle siano sempre mostrate in cima alle sezioni Top e Popolari, ma è anche possibile sfogliare tutte le animazioni presenti in catalogo selezionandole per categoria o effettuando una ricerca per parola chiave.

Registrare un account

Non è obbligatorio ai fini del funzionamento dello speaker, ma registrando un account gratuito sarà possibile partecipare alla community, memorizzare tutte le animazioni create, le personalizzazioni, le sveglie, i promemoria e accedere alla chat.

Uso senza app

Installare l’app sullo smartphone è certamente il modo migliore per sfruttare Divoom Timebox Evo a trecentosessanta gradi, tuttavia se si è momentaneamente sprovvisti del proprio smartphone è comunque possibile usare alcune delle sue funzioni più utili interagendo direttamente con i tasti incassati sull’altoparlante. Nello specifico, è possibile:

Impostare una sveglia manuale

Basta tenere premuto il tasto centrale (contrassegnato da un orologio analogico) per accedere alla modalità “sveglia manuale”. Con i tasti + e – si regola l’ora, con il tasto Play si conferma l’ora e si passa alla regolazione dei minuti. Premendo il tasto Play si attiva poi la sveglia, mentre premendo il tasto centrale si disattiva.

Registrare un promemoria vocale

Tenendo premuto il tasto Play si accede alla modalità di registrazione vocale. E’ sufficiente poi pronunciare il messaggio e premere il tasto Play al termine. Schiacciandolo di nuovo verrà avviata la riproduzione del messaggio vocale.

Impostare lo spegnimento automatico

Pigiando rapidamente il tasto centrale, si accede alla modalità “spegnimento automatico”. E’ possibile programmarlo decidendo di spegnere la cassa a 10-15-30-45-60-90 minuti, oppure selezionare 00 per disattivare lo spegnimento automatico.

Regolare il volume

Schiacciando rapidamente i tasti + e – è possibile regolare il volume. Il relativo simbolo su schermo aiuterà a conoscere in tempo reale il livello impostato.

Regolare la luminosità

Tenendo premuto il tasto + o – sarà possibile regolare la luminosità: il livello selezionato sarà mostrato sullo schermo.

Regolare le animazioni

Pigiando il tasto contrassegnato da un Sole è possibile cambiare l’animazione sullo schermo, passando dall’orologio ad un pattern di LED monocromatici oppure a vere e proprie animazioni che si riprodurranno ciclicamente e in ordine casuale.

Tenendo premuto lo stesso tasto sarà possibile personalizzare ulteriormente la funzione attiva: ad esempio nella modalità orologio permette di intercambiare i vari layout predefiniti, nella modalità pattern cambierà il colore dei LED.

Conclusioni

Divoom Timebox Evo ci è piaciuto davvero moltissimo: è una ventata d’aria fresca in un mercato saturo di speaker capaci di accontentare qualsiasi categoria di utente. La qualità audio è buona ma il vero motivo per acquistarlo risiede nello schermo, che permette di personalizzarlo con un’immagine statica o un’animazione in base all’occasione (pensate che durante le feste il catalogo era pieno zeppo di caminetti accesi, alberi di Natale multicolore e esplosioni di fuochi d’artificio con il 2019 sullo sfondo) oppure trasformarlo in un dispositivo completamente diverso, tra sveglia, segnapunti, random per i dadi, schermo di notifica e tanto altro ancora.

L’autonomia è buona, 8 ore in riproduzione musicale continua oppure più di 30 in Standby: e per controllare il livello di energia residua, basta un click del tasto On/Off.

Pro

Schermo LED ultra-personalizzabile

Buona qualità audio

Controllabile anche senza app

Community

Contro

Impossibile amplificare la musica dei servizi in streaming

Prezzo al pubblico

Divoom Timebox Evo è in vendita su Amazon scontato al prezzo di circa 59 euro. Esiste anche in una versione più grande in stile cornice ma senza speaker a circa 54 euro.