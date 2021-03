Su Apple TV+ il documentario di Sir David Attenborough sul COVID: “L’anno in cui la Terra è cambiata”

“L’anno in cui la Terra è cambiata” racconta l’anno 2020, l’anno delle conseguenze della pandemia e delle restrizioni imposte per contenere il contagio da Covid-19 sulla fauna selvatica e sulla natura. “The Year Earth Changed – L’anno in cui la Terra è cambiata” è il documentario annunciato da Apple TV+: uno sguardo tutto nuovo al mondo e a come si è trasformato negli ultimi mesi.

A dirigere il documentario Sir David Attenborough, già premiato agli Emmy e ai Bafta Award. Protagonisti del documentario, gli animali e la natura: saranno mostrati filmati esclusivi di tutto il mondo e sarà raccontato un lockdown diverso da quello fatto in tv. Qualcosa di più di immagini delle città deserte. Troveranno spazio il canto degli uccelli, i diversi modi di comunicare delle balene, e tante altre conseguenze nella vita della fauna selvatica legati all’impatto del cambiamento del comportamento umano.

Un documentario che racconta, quindi, quanto pesa il comportamento dell’uomo sul mondo naturale. E che spiega come piccole modifiche nel comportamento umano determinino risposte significative nella vita degli animali e nella conservazione degli ambienti.

Il documentario è prodotto dalla Natural History Unit dei BBC Studios. Sarà presentato in anteprima mondiale insieme alle seconde stagioni di “Tiny World” e “Earth at night in Color” il 16 aprile 2021 per celebrare la Giornata della Terra.

La seconda stagione di “Tiny World” offre agli spettatori una prospettiva unica sul mondo naturale, utilizzando 3.160 ore di riprese di oltre 200 specie, mentre “Earth At Night In Color” rivelerà il comportamento degli animali dopo il tramonto.

Apple continua, anche su Apple TV+ il suo progetto di attenzione all’ambiente. Tra gli impegni green di Apple, l’obiettivo di creare nuovi iPhone e iPad sempre più sfruttando materiali riciclati e garantire che i prodotti siano gestibili con energie rinnovabili. La Jackson parteciperà ad un summit web con Yousafzai per parlare della partnership di Apple con il Malala Fund (sono state già avviate collaborazioni per sviluppare ad esempio opportunità di istruzione femminile), in particolare riguardo l’impatto del cambiamento climatico.

