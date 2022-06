Recensione EaseUS Data Recovery Wizard, il software per recuperare dati persi da PC o Mac

Capita sempre più spesso che, per errori o problemi con la memoria, si perdano file importanti. recuperarli potrebbe essere un compito particolarmente difficoltoso, oltre che dispendioso se ci si affida a professionisti. E così, abbiamo deciso di provare un rimedia alternativo, facile da utilizzare, e piuttosto economico. Si tratta di EaseUS Data Recovery Wizard, un software gratuito di recupero dati tutto in uno. Ecco cosa può fare questo programma per recuperare file cancellati.

Disponibile per Windows e macOS, EaseUS Data Recovery Wizard Free è un applicativo all in one che permette all’utente di recuperare file di qualsiasi tipo, dalle immagini ai video, dai documenti agli archivi. E’ possibile recuperare file persi a causa di eliminazione accidentale, errata formattazione, perdita di partizioni, o perfino crash del sistema operativo o attacchi da malware. Tantissimi, insomma, gli scenari di possibile utilizzo di questo software.

Nel quotidiano possono essere davvero tante le occasioni in cui si perdono i file, ad esempio perché vengono accidentalmente cancellati. Non solo, si tratta di un programma per recuperare file dal cestino gratis, o file eliminati tramite comando da tastiera “Maiusc + Elimina”. In queste, come in altre, situazioni, il software di recupero dati EaseUS permette il recupero dei dati cancellati.

Anzitutto, EaseUS Data Recovery Wizard permette anche il recupero delle partizioni: se un’intera partizione è indisponibile o non viene riconosciuta dal sistema, grazie a questo software sarà ancora possibile recuperare i dati. Allo stesso modo, possono recuperarsi i dati anche dopo la formattazione di un disco. Questo perché, quando si formatta, i documenti non vengono direttamente cancellati ma rimangono presenti nelle tabelle indice. Ancora, il software può risultare utile anche se un hard disk, anche esterno, risulta corrotto e quindi inaccessibile.

Particolare importanza riveste, poi, la funzione di recupero dati da un NAS: il software opera senza ricostruzioni RAID, disconnessione e riconnessione del disco rigido. Tutto quello che si dovrà fare è selezionare la tipologia del proprio NAS, attivare SSH e recuperare i file cancellati dai dispositivi NAS.

Peraltro, poiché i dispositivi con memoria di grandi dimensioni potrebbero richiedere molto tempo per la scansione, EaseUS Data Recovery Wizard mette a disposizione una particolare funzione che consente di avviare, mettere in pausa o riprendere un processo di scansione per il recupero dei dati in qualsiasi momento, in modo da poter personalizzare la pianificazione del recupero dei dati.

Tra le altre funzioni dell’applicativo, anche quelle denominate Etichette. Grazie a queste ultime, l’utente potrà raggruppare i documenti per tipologia, come foto, audio e documenti per un’esperienza di recupero dei dati fluida e rapida. Non solo, grazie ai filtri sarà anche possibile scansione in modo più rapido i file per tipologia, così da recuperare solo quelli di proprio interesse, come ad esempio le immagini perse o cancellate accidentalmente.

Esiste, poi, la possibilità di anteprima dei file sottoposti a recupero, così da poterne verificare l’integrità e garantire un recupero effettivo. Questo vuol dire che l’utente può visualizzare in anteprima file come immagini, video, musica, Word, Excel, PowerPoint o Testo, e assicurarsi che siano integri e recuperabili ancor prima di avviare il procedimento di recupero.

Non solo EaseUS Data Recovery Wizard permette di recuperare file cancellati per errore, ma anche di riparare filmati e recuperare foto cancellate. Il software di recupero può anche riparare recuperare video cancellati, file MP4 e MOV corrotti, danneggiati e comunque non visibile. E’ possibile collegare direttamente al PC le fotocamere più in uso, come Canon, GoPro e perfino quelle DJI. Collegando direttamente la fotocamera, o utilizzando la scheda di memoria presente sul dispositivo, sarà possibile ripristinarne il contenuto corrotto.

Come funziona

Il funzionamento è davvero semplice ed immediato, e con pochi passaggi sarà possibile procedere al recupero dei file. Anzitutto, EaseUS Data Recovery Wizard funziona come un semplice Esplora Risorse, o anche come un qualsiasi Finder, molto simile a quando si esplorano le cartelle su un PC.

All’avvio della suite si aprirà una schermata di facilissimo utilizzo. Sul lato sinistro è possibile scegliere le fonti di recupero, quindi da PC, NAS, dischi e memorie esterne, macchine fotografiche collegate, ecc ecc. Dopo aver scelto la fonte dal quale recuperare, sulla parte destra appariranno, invece, le posizioni su cui effettuare la scansione.

E’ possibile, ad esempio, ricercare i file in tutto il disco primario, o in altri volumi secondari. Ancora, sarà possibile selezionare una specifica cartella, il desktop, il Cestino, o un’altra destinazione, così da rendere la ricerca più mirata e specifica. Naturalmente, tanto più piccola sarà la destinazione nella quale ricercare, tanto più rapido sarà il procedimento di recupero.

Una volta scelto il disco, o la cartella da controllare, l’applicativo inizierà la ricerca dei file recuperabili. A completamente della scansione si aprirà un vero e proprio Esplora Risorse vecchio stampo, simile anche al Finder di Apple, dove sulla sinistra saranno visibili, oltre alle directory dove sono presenti i file recuperati, anche le tipologie di file recuperati.

Questo vuol dire che sarà possibile andare alla ricerca del proprio file in due diversi modi: o ricercare i file di qualunque tipo all’interno di una specifica cartella. Oppure ricercare tutti i file di una tipologia (foto, video, audio, ecc ecc) presenti in tutte le cartelle.

Naturalmente, è possibile con pochi click selezionare tutti i file, così da recuperare indistintamente tutti i dati persi. In alternativa sarà possibile scegliere singoli file da recuperare. Quest’ultima è certamente la soluzione che si utilizzerà principalmente: tra tutti i file cancellati solo alcuni sono quelli di cui l’utente potrebbe aver bisogno, lasciando così nell’oblio quelli cancellati con l’intento di farlo.

Come già anticipato sarà possibile vedere in anteprima i file ritrovati a seguito di scansione, ancor prima di scaricarli. Si tratta di una funzione particolarmente utile. Questo perché, alle volte, il file che si sta cercando di recuperare, potrebbe non essere rinominato correttamente, e dunque potrebbe avere un nome generico. In questo modo, non potendo fare affidamento sul nome, l’utente avrà la possibilità di visionare il file per capire se era il documento o la foto che realmente necessitava di recuperare.

Non solo, in questo modo, grazie all’anteprima applicabile anche ai documenti, l’utente potrà capire se si tratta di un file integro, ancor prima di procedere al suo recupero, potendo così valutare se vale la pena o no recuperarlo.

Con questi semplici passaggi indicati sopra sarà possibile ripristinare e recuperare più di 1000 tipi di file differenti, tra documenti, immagini, video, audio, email in formato PST, DBX, EMLX, e altri, da Outlook, Outlook Express, e altri ancora. Non solo, sarà possibile anche recuperare interi archivi compressi, come ZIP, RAR, SIT, immagini ISO e altri ancora, oltre a veri e propri eseguibili exe, pagine html, file SITX, e altri ancora.

Prezzi e disponibilità

EaseUS Data Recovery Wizard è un software gratuito, anche se è possibile acquistare funzionalità a pagamento. Di seguito potete vedere tutte le versioni a confronto. Già la versione gratuita è un ottimo banco di prova per capire se l’applicativo può fare al caso vostro. Senza spendere soldi potrete recuperare dati fino a 2GB, visualizzare l’anteprima prima del recupero, ed effettuare anche un recupero da partizioni cancellate, perse o nascoste.

Per utilizzare, invece, le funzioni più avanzate, quali il recupero senza limite e la possibilità di avere consulenza e assistenza da remoto da specialisti EaseUS, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento da 66,69 euro. Se volete la versione più completa, che permetta anche l’avvio dell’app con WinPE così da utilizzare l’app quando il sistema operativo non si avvia, allora sarà necessario acquistare la versione con Bootable Media a 95,14 euro.

Oggi, però, potete acquistare il piano a vita al prezzo scontato del 50%, cliccando direttamente su questo indirizzo. L’abbonamento a vita consente di utilizzare il software senza limite di tempo ed aggiornare ad ongi nuova versione senza costi aggiuntivi.

PRO

Facilissimo da usare

Davvero efficace

La versione gratis è limitata a 2GB

CONTRO