Apple amplia Ricerca & Sviluppo nella città palestinese di Rawabi

Il sito di ricerca e sviluppo ingegneristico di Apple che si trova nella città palestinese di Rawabi, sarà ampliato. A riferirlo è sia la stampa palestinese, sia quella israeliana, affermando che Apple avrebbe annunciato una considerevole espansione delle attività di ricerca e sviluppo (R&D) nella regione in questione.

“Vediamo la creazione di maggiori opportunità per gli ingegneri palestinesi come un modo per contribuire ad affrontare importanti questioni regionali, rafforzando i valori fondamentali di Apple”, ha riferito Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple.

“In Apple”, ha riferito ancora Srouji, “siamo impegnati con l’inclusione e la diversità in tutta la nostra rete globale. Sappiamo che a sostegno di un cambiamento significativo, servono cambiamenti altrettanto rilevanti per l’attività commerciale”. E ancora: “La ricerca di talenti in seno all’Autorità Palestinese amplia la disponibilità di ingegneri qualificati in grado di rispondere alle esigenze del nostro business in crescita”.

“Queste persone di talento a Rawabi stanno lavorando su una serie di progetti critici, condividendo passione e impegno verso l’eccellenza che abbiamo visto in altri team nel mondo”, ha concluso Srouji, spiegando che Apple continuerà a investire man mano che l’hub di ingegneri nella regione cresce.

Il sito Appleinsider riferisce che attualmente nella sede di Rawabi che si occupa di ricerca e sviluppo lavorano 60 persone su tecnologie quali Apple Silicon e Face ID; in Israele vi sono altri team e nel novembre 2021 Apple ha siglato un contratto di locazione di sette anni per un sito di ricerca e sviluppo che si trova a Herzliya Pituach (un sobborgo di Herzliya, Israele), oltre ad avere chiesto il permesso di costruire una nuova ala su due piani. In quest’ultimo sito lavorano a quanto pare 800 persone e l’espansione servirebbe a offrire maggiore spazio ai dipendenti, e non tanto ad aumentare l’organico.

Johny Srouji, attuale vice presidente senior Hardware Technologies di Apple è un arabo israeliano cresciuto a Haifa, approdato in Apple nel 2008.