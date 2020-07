Recensione Elephone E10 Pro, l’economico onesto che mantiene le promesse

E’ da tanto, in effetti, che Elephone non rilasciava uno smartphone economico. Il brand, in passato, si è sempre distinto per una serie di terminali low cost, ma con un design davvero interessante, e soprattutto che mirava a richiamare alcuni brand più noti.

Tra questi, alcuni ricorderanno Elephone S7, che richiamava le forme dei primi smartphone Samsung con display curvo. Questo Elephone E10 Pro è leggermente meno originale, ma nelle colorazioni ha scelto di richiamare sicuramente quelle di Huawei, con una scocca posteriore che varia dal celeste al viola. Ecco cosa ne pensiamo.

Unboxing ed estetica

L’apertura della confezione non rivela particolari sorprese, se non per la presenza di una cover morbida trasparente che non guasta. Tuttavia, il terminale propone dimensioni generose, e considerando che si tiene bene in mano anche senza cover, a parere di chi scrive è consigliabile non ingrandirlo ulteriormente con lo spessore del case.

La confezione fa un po’ paura, nel senso che si presenta piuttosto grande, rispetto alla media dei concorrenti. fortunatamente, aprendo la scatola ci si accorge che il dispositivo rientra nelle ormai dimensioni standard, seppur non troppo discreto. Misura 163.6 x 77.3 x 8.5mm e ha un peso di 193 grammi, anche se a dover essere sinceri la sensazione è stata quella di un telefono leggermente più leggero.

Come già anticipato si tiene bene in mano, non risultando per nulla scivoloso. Sulla parte frontale svetta l’ampio display da 6,55 pollici, interrotto soltanto dalla fotocamera frontale, posta nell’angolo in alto a sinistra, incastonata all’interno del display.

Un elemento di originalità nel display, non perché totalmente nuovo, ma perché difficilmente rintracciabile in uno smartphone, è il pulsante laterale per l’accensione e spegnimento che funge anche da touch ID. Non solo molti i brand che hanno adottato questa soluzione, per quanto abbia certamente i suoi lati positivi.

In un terminale così economico, richiedere un touch ID sotto schermo sarebbe stato in effetti assurdo, con la certezza che non avrebbe di certo soddisfatto le aspettative. La scelta di un sensore per le impronte tradizionale ha permesso di contenere i costi e presentare un tasto qualitativamente sufficiente.

Altra sorpresa estetica, non troppo positiva, ma che comunque è di impatto, è il maxi bump posteriore, che nel set fotocamere ricorda quello implementato da Samsung nella sua ultima ammiraglia Galaxy.

Infine, non per importanza, la colorazione: il posteriore richiama precedenti smartphone Huawei, con sfumature di colore che passano dall’azzurro al viola, anche se le sfumature e i riflessi di luce non sono poi così raffinati e preziosi, come lo erano su Huawei.

Specifiche tecniche

Qui urge subito una precisazione. Nonostante le specifiche riportate sul sito madre, nonché sulla confezione di vendita, riportino una memoria ROM integrata da 128 GB, nella nostra ne abbiamo riscontrati solo 64. Anche testando il terminale con apposite applicazioni presenti sul Google Play, alla voce ROM venivano sempre assegnati 64 GB di memoria. Non sappiamo se ciò sia dovuto ad un’unità di test pre lancio, o se il produttore abbia alla fine ripiegato su una memoria più piccola per contenere i costi.

Al di là di questo, ecco cosa recita la scheda tecnica:

Peso: 193g

193g Dimensioni: 163.6 x 77.3 x 8.5mm

163.6 x 77.3 x 8.5mm Sistema operativo: Android 10.0

Android 10.0 Diagonale‎: 6.55 pollici

6.55 pollici Risoluzione display: HD+ 1560×720

1560×720 CPU‎: Mediatek Helio P22

Mediatek Helio P22 RAM: 4Gb

4Gb ROM: 128GB 64GB

64GB Batteria: 4000mAh

4000mAh Fotocamera Posteriore: 48MP chip Samsung GM1, + 13MP + 2MP + 5MP

48MP chip Samsung GM1, + 13MP + 2MP + 5MP Fotocamera anteriore: 13 MP

Al di là di quel che dice la carta, spesso e volentieri a descrivere realmente uno smartphone è l’uso quotidiano. In questo, di certo, Elephone E10 Pro non può, e non fa, miracoli. Non manca qualche leggero rallentamento, né incertezza nel passaggio dall’una all’altra app, così come l’apertura del semplice dialer richiede qualche secondo in più nel caso in cui l’app non sia presente nel multitasking. Si tratta di incertezze che non minano comunque l’utilizzo basilare del dispositivo, e che devono certamente essere lette insieme al prezzo di listino davvero basso.

In ogni caso, Elephone E10 Pro permette tranquillamente di gestire la posta, le app di messaggistica, il browser Chrome per navigare, i social, i giochi casual che non richiedono grosse potenze di calcolo. Si tratta, insomma, di uno smartphone che consente all’utente di godere dell’ecosistema Android quasi interamente, senza di certo offrire quelle prestazioni dei top di gamma.

Il Touch ID funziona in modo sufficiente, sbloccando il terminale sette volte su 10, anche se non è tra i più veloci. Lo schermo è invece godibile, nonostante la diagonale molto ampia, con una risoluzione “soltanto” HD+. I colori sono accesi, e soltanto sotto la luce diretta del sole il livello di luminosità potrebbe risultare insufficiente. Per essere uno smartphone da 130 euro circa, comunque, il pannello è assolutamente buono e godibile, e consente di godere anche della visione di film e serie TV, senza particolari problemi.

L’audio è nella media, anch’esso sufficiente e godibile. Solitamente, quando si tratta di smartphone di fascia bassa, la tendenza degli altoparlanti è quella di risultare fredda e tendente al metallico.

Elephone E10 Pro in questo riesce a difendersi meglio della media, e solo in capsula abbiamo registrato un volume non troppo elevato. La telefonata, capiamoci, avviene in maniera assolutamente chiara e cristallina, ma un volume leggermente più alto non avrebbe guastato di certo.

Diciamo questo perché, considerando che si tratta di un terminale che potrebbe essere consigliabile soprattutto ad un pubblico più adulto, la possibilità di un volume maggiore in chiamata non avrebbe guastato.

Fotocamere

La parte dolente, quando si parla di smartphone economici, è sempre quella multimediale. Non conta il numero di fotocamere, né il numero di megapixel presenti sulla carta. Fortunatamente, in Elephone E10 Pro aiuta la presenza del chip Samsung GM1, anche se di certo non stiamo parlando di un camera phone.

In questo ambito si tratta di un terminale con poche pretese. Non che le foto siano assolutamente da buttare, anzi alla luce del sole si riesce a portare a casa qualche scatto sufficiente. In alcuni scatti, però, abbiamo notato zone in cui sembra mancare la messa a fuoco, mentre in generale i colori risultano molto saturi, ma comunque tendenti alle tonalità scure.

Non c’è molta precisione nella paletta di colori catturata, così come anche il livello di dettaglio non appare essere eccellente. Anche in questo caso, comunque, si tratta di lacune che possono, e devono, giustificarsi in base al prezzo di listino. Non è un camera phone, ma per 130 euro le foto sono comunque gradevoli, e certamente migliori rispetto a quelli di molti altri cinesoni della stessa fascia di prezzo.

PRO

Esteticamente gradevole

Peso ben distribuito

Display buono

Doppia SIM+MicroSD

Comparto fotografico solo sufficiente (in condizioni di luce ottimale)

Prezzo

CONTRO

Touch ID non fulmineo

Qualche rallentamento non manca

fotocamere in condizioni di scarsa luce

Potete acquistare Elephone E10 Pro si acquista su Banggood al prezzo di 129 dollari o sul negozio online di Elephone a 149 dollari.