Oclean Flow e Oclean W1 sono in offerta per la perfetta igiene dentale

Quando si parla di igiene dentale c’è un brand che, più degli altri, emerge per rapporto qualità prezzo. Si tratta di Oclean, che negli ultimi mesi ha rilasciato un ventaglio di prodotti di grande spessore, ricchi di funzionalità e dal prezzo assolutamente accessibile. Oggi vi proponiamo in offerta lo spazzolino elettrico Oclean Flow e l’idropulsore dentale Oclean W1. Ecco di che si tratta.

Oclean W1

L’idropolusore Oclean W1 permette di effettuare una pulizia dentale completa e di pulire quelle zone che difficilmente si potrebbero raggiungere con altri sistemi. Se si guarda all’estetica questo idropulsore ha un design standard per il genere, ma migliora decisamente l’impugnatura, perché davvero ergonomica, così da renderlo facile da impugnare. Il funzionamento è presto detto: una volta acceso, crea un filo d’acqua con un forte potere pulente, che riuscirà a passare in qualsiasi cavità, anche quelle più piccole, dove solitamente lo spazzolino non arriva.

Naturalmente, presenta diverse modalità di pulizia, potendo regolare l’intensità del flusso, così da riuscire a soddisfare le diverse esigenze. Il kit arriva a casa con un set da viaggio, così che risulterà anche facile da trasportare in valigia durante i vostri spostamenti.

L’idropulsore è in grado di spruzzare una miscela di acqua e di aria che riduce la crescita di batteri durante il dente e lascia l’alito più fresco.

I getti d’acqua possono anche risultare utili per sterilizzare e ridurre l’infiammazione, mentre una pratica app di supporto servirà ad impostare le diverse modalità di pulizia.

Tra le sue caratteristiche di maggior pregio il serbatoio, davvero capiente da 30 ml; non solo, si collega allo smartphone tramite bluetooth 4.2 e versioni successive, abbinandosi grazie all’app Oclean. Ha un’autonomia di circa 15 giorni, per un utilizzo di circa 2 minuti, 2 volte al giorno, con un tempo di ricarica di 2 ore.

Pesa appena 150 grammi con dimensioni pari a 4,13 x 3,39 x 23,90 cm. In confezione, oltre all’idropulsore dentale, anche un cavo di ricarica, due ugelli e il manuale, anche in lingua inglese.

Al momento, Oclean W1 ha un listino di 83 dollari, ma grazie al codice sconto OCW1 è possibile portarlo a casa a 69,99 dollari. Clicca qui per acquistarlo.

Oclean Flow

Naturalmente, prima dell’idropulsore non può mancare lo spazzolino elettrico. Anche per questo Oclean ha l’offerta giusta. Si tratta dello spazzolino Flow con ben 5 modalità di spazzolatura, con diverse funzionalità nella vibrazione per soddisfare la maggior parte dei bisogni. Al momento ne portate a casa due per 69,99 dollari.

Interessante notare come l’utente possa impostare le modalità Mattina e Sera, che forniscono una potenza pulente differente a seconda dei diversi scenari di utilizzo.

Riesce a raggiungere ben 38000 giri motore, e ha una durata della batteria fino a 180 giorni con un utilizzo quotidiano. N on manca naturalmente neppure la certificazione IPX7.

Facile da trasportare, dunque adatto per viaggiare, propone anche un timer integrato che ogni 30 secondi fornisce all’utente un feedback per tenere il tempo della pulizia e per suggerire di spostare l’area di pulizia.

Si acquista al momento in offerta nel bundle da due pezzi a 69,99 dollari direttamente da questa pagina.