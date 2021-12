Recensione eufy Security 2K, la camera motorizzata per interni compatibile Homekit

Eufy Security è un nome ormai noto nell’ambito della sicurezza domestica, e più volte sulle nostre pagine vi abbiamo parlato di alcuni kit del brand per ottenere facilmente, e in modo economico, un vero e proprio sistema di videosorveglianza. Questa volta, però, ci occupiamo di una camera stand alone, che può funzionare con l’app Eufy, e che non richiede HomeBase. Ecco cosa ci è piaciuto, e cosa no.

Questa camera di sicurezza Eufy esteticamente risulta essere piuttosto standard, simile a molti altri competitor. Sulla parte più bassa è presente il meccanismo di motorizzazione, che consente alla camera di ruotare a 360 grandi, con possibilità di inclinazione di 96 grandi. Sempre su questa parte bassa, inoltre, insiste l’altoparlante che consente audio a due vie. Sulla parte più alta, invece, è presente l’occhio della telecamera, rigorosamente nero, incastonato, invece su una plastica completamente bianca. Sulla parte posteriore è presente il connettore micro USB, considerando che si tratta di una camera con filo, che dunque non ha batteria interna e che necessità di essere collegata alla corrente per il corretto funzionamento.

Come già anticipato, la camera funziona tramite la consueta applicazione Eufy Security, e dunque potrà essere abbinata anche ad un sistema precedentemente installato, così da poter vedere il flusso video all’interno di un’unica applicazione, anche se come diremo di seguito, il funzionamento in combo non è proprio ottimale. Il primo setup risulta essere essere assolutamente semplice, e aprendo l’app sarà sufficiente seguire i passaggi di installazione per configurarla a dovere. Sono necessari davvero pochi minuti per poter fruire della camera.

Una volta installata gli utenti che hanno già una camera, o un sistema di videosorveglianza Eufy si troveranno a proprio agio, risultando tutto estremamente familiare. La qualità del video è molto buona, trattandosi di una camera 2K, con dettagli più nitidi e più apprezzabili rispetto ad una camera 1080p. Da notare, che il sistema è compatibile con HomeKit di Apple, anche se in questo caso, come per tutte le fotocamere homekit la qualità viene ridotta in Full HD.

Il controllo della camera dall’app risulta assolutamente semplice e completo. E’ presente un pad virtuale tramite il quale spostare la videocamera, con possibilità di pan a 360 gradi e tilt a 96. E’ facile pensare di coprire una stanza di grandi dimensioni con una sola camera. Oltre a questa possibilità, con un solo tocco è possibile far eseguire alla camera un tour a 360 dell’aria inquadrata, così come esiste un pulsante “Monitoraggio” che abilita il tracking automatico dei soggetti. Con quest’ultima modalità la camera seguirà i movimenti dei vari soggetti che verranno inquadrati dalla camera.

Aggiungiamo, che per poter registrare clip la camera necessità di Micro SD, non inclusa in confezione. In alternativa, è possibile acquistare abbonamento cloud, base o pro, per mantenere nel cloud le clip registrate per 30 giorni. Il piano base, che può coprire un solo dispositivo costa 2,99 euro al mese, mentre quello Plus arriva a coprire fino a 10 dispositivi. La camera, altresì, è compatibile con la memorizzazione NAS tramite protocollo RTSP.

Sulla qualità del video si è già detto, e anche sulla precisione del rilevamento della presenza in casa non possiamo che esprimerci positivamente. Tutte le notifiche push vengono inviate allo smartphone con estrema precisione, non appena viene rilevato il movimento, anche se abbiamo dovuto incrementare la sensibilità dalle impostazioni, per evitare che qualche piccolo movimento passasse inosservato.

Ancora, ci è piaciuta la sirena integrata, che è possibile attivare quando viene rilevato un movimento, o anche tramite la semplice pressione di un tasto all’interno dell’app. Di certo non ha un volume talmente forte da allertare tutto il palazzo, ma lo è abbastanza per spaventare un intruso all’interno della stanza. Peraltro, la camera è ottima per chi ha animali domestici in casa, perché è in grado di riconoscerli, ed evitare che scatti l’allarme al loro passaggio. Non solo, quando viene rilevato un animale domestico è possibile attivare un comando vocale che la camera riprodurrà in automatico. Per l’occasione, è dunque possibile registrare un messaggio vocale di minimo 3 secondo, e massimo 10.

Come già anticipato, questa camera non ha necessità di HomeBase. Tanto per capirci, è possibile utilizzarla stand alone, come solo componente, senza necessità di alcun hub. Si tratta, certamente, di un’ottima notizia per chi non volesse acquistare un sistema più completo, dunque risparmiando sulla spesa. Eppure, questo sistema ci ha lasciato un un po’ perplessi, soprattutto per chi volesse acquistarne molteplici o per chi volesse affiancarla a un kit Eufy già installato in casa.

Se da un lato la camera viene integrata nell’app Eufy, potendo dunque controllare il flusso video insieme a quello di altre camere, dall’altro viene gestita in maniera completamente autonoma. Per esempio, se si volesse attivare la modalità “Fuori Casa”, così da impostare notifiche push per il rilevamento di presenze, oppure registrazioni video o allarmi vari, sarà necessario ripetere l’operazione sia su questa camera stand alone, sia sul sistema già installato. E così, chi acquistasse due di queste camere, dovrebbe impostare la modalità Fuori Casa prima sull’una, e poi sull’altra separatamente.

Non c’è un’opzione unica nell’app che consenta di attivare una specifica modalità con un solo click. La camera viene vista come unità a se stante, e anche acquistandone diverse da piazzare in diverse camere, l’utente avrà il fastidio di attivare le diverse modalità singolarmente per ciascuna camera. E’ un peccato, perché in pratica questa camera non fornisce la possibilità di affiancarsi ad un sistema pre esistente, integrandolo alla perfezione.

Conclusione

Questa camera 2K di Eufy è certamente di buona qualità. Il brand da tempo sforna dispositivi davvero interessanti per chi voglia assicurarsi una protezione domestica economica, ma tutto sommato completa. Ottima la qualità video, tante le personalizzazioni possibili dall’app, così come precise sono le notifiche push e gli allarmi. Peccato solo che se si acquistano più camere uguali, o si affianchi questa camera a un sistema preesistente, non sia possibile attivare le diverse modalità di tutte le camere con un solo click, e che invece sia necessario ripetere l’operazione per ciascuna camera o sistema di camere.

Eufy Security 2K costa 49,99 euro su Amazon e si acquista direttamente a questo indirizzo.