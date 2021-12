Comica Audio BoomX-D Pro, mini microfono wireless con registratore incorporato

Il mese scorso è arrivato sul mercato Comica Audio BoomX-D PRO, un mini microfono wireless con registratore incorporato a doppio canale 2.4G realizzato appositamente per vlogger, youtuber, cineasti e registi che necessitano di un dipositivo tutto-compreso per registrare l’audio in alta qualità fino a 100 metri di distanza.

E’ basato sul BoomX-D ma trattandosi di una versione PRO include una serie di funzionalità professionali – pur mantenendo il prezzo relativamente contenuto – tra cui appunto la registrazione integrata con 8 GB di memoria interna, un canale di sicurezza per registrare una seconda traccia a -6 dB per evitare picchi di audio e registrazioni non valide, trasmissione ad alta velocità, una modalità di uscita analogica e l’interfaccia USB-C.

Ciò lo rende molto comodo per film, documentari, pubblicità, interviste, matrimoni, dirette video sui social e qualsiasi altra ripresa video dove si intende migliorare sensibilmente la qualità audio della registrazione. Anche perché è piuttosto compatto (misura circa 5 x 4 x 2,2 centimetri e pesa quasi 30 grammi) e di conseguenza è altamente portatile.

Può registrare audio a 48 Khz / 16 bit ed è accompagnato dalla funzione di de-noise intelligente che migliora la ricezione dei segnali audio riducendo il rumore di fondo. Tramite la connessione USB-C è possibile non solo ricaricare la batteria ma anche trasferire i file, mentre il collegamento audio può avvenire sia attraverso questa presa che con la più tradizionale porta jack audio da 3,5 millimetri. E’ dotato di interruttore M/S per il monitoraggio dell’audio in tempo reale e di tecnologia RF per la regolazione automatica della frequenza.

Lavora a bassa latenza (sotto i 20 ms) e si aggancia con la clip a qualsiasi cintura, oltre ad essere dotato di Visual Power, Audio Dynamic Monitor e altre funzioni che permettono di monitorare lo stato di registrazione e tenere tutto sotto controllo.

Il nuovo Comica Audio BoomX-D Pro è già in vendita anche su Amazon, dove si può acquistare il kit con un ricevitore e due trasmettitori a 265 euro in due colorazioni: bianco oppure nero.