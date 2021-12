MW6, il sistema WiFi mesh di Tenda a partire da 68€ su AliExpress

Se siete alla ricerca di un sistema per portare il segnale WiFi in tutta la vostra casa, senza zone buie e senza perdere segnale, MW6 Mesh di Tenda potrebbe fare al caso vostro. Il sistema è disponibile al momento in sconto a partire da 68 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Con la tecnologia di True Mesh di nuova generazione le zone d’ombra vengono completamente eliminate. Ideale per sostituire le soluzioni Wi-Fi esistenti, come router wifi tradizionale, range extender, powerline wifi e access point, fornisce copertura Wi-Fi fino a 500 metri quadrati ed è naturalmente compatibile con tutti i fornitori di servizi internet.

Davvero versatile e flessibile, grazie a questa soluzione è possibile creare una rete Wi-Fi unica per tutti i propri dispositivi. Grazie a questo sistema mesh è possibile collegare fino a un massimo di 90 dispositivi contemporaneamente. Ogni singolo componente copre fino a 180 metri quadri di spazio ed elimina le zone in cui il Wifi non prende in casa. Ideale soprattutto per chi dispone di una casa su più livelli e piani per estendere facilmente la copertura Wi-Fi.

Ogni nodo lavora insieme per formare un’unica rete Wi-Fi Mesh, creando un’esperienza online davvero efficace e stabile, per poterci collegare telefoni, laptop e la maggior parte dei dispositivi Wi-Fi presenti in casa, che si connetteranno automaticamente al punto di accesso più vicino, quando ci si muove per casa.

Facile la configurazione, saranno disponibili 3 semplici passaggi per poter creare la propria rete. In questo, sarà di aiuto l’app Tenda WiFi, che consente anche di bloccare utenti non autorizzati con un solo tocco, oltre ad essere compatibile con il parental control per aiutare i bambini a navigare internet in modo sicuro.

Al momento questo sistema MW6 si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo, a partire da 68 euro.