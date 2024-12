Recensione di Govee TV Backlight 3 Lite con Matter, la retroilluminazione TV pratica e versatile

Pubblicità

Torniamo a recensire dopo tanto tempo un sistema di retroilluminazione per TV di Govee. Nel nostro precedente test del 2022 avevamo provato la prima versione a cui è seguita nei mesi successivi il modello T2 con doppia telecamere e poi questo modello che viene chiamato Lite ma che di leggero sembra avere poco: cambia in pratica la tipologia della telecamera che è di tipo fish-eye e aumentano le capacità di collegamento ai vari sistemi domotici che comprendono ora anche Homekit atttraverso Matter.

Diciamo che Govee TV Backlight 3 Lite rappresenta un ottima via di mezzo tra prezzo e versatilità senza rinunciare alle prestazioni che ci si aspettano da un dispositivo del genere.

Tante misure per tutti i TV, l’unboxing del nostro modello

Il modello che abbiamo ricevuto per il test doveva essere dedicato a TV da 40-50″ che avevamo collocato su una parete bianca con un supporto di distanziamento con braccio ma nel pacco di Govee abbiamo trovato il modello per TV da 55-65” che abbiamo deciso di installare su un mobile abbastanza particolare con un appoggio ed una soundbar sullo stesso piano. Ci perdonerete se vedrete alcuni fili volanti in qualche foto ma sono di altri dispositivi (termostato e telecamera) che abbiamo sul mobile e che abbiamo rimosso solo parzialmente.

In realta’ tutta la cavetteria di Govee TV Backlight 3 può essere nascosta dietro il TV stesso sempre che abbiate sufficiente spazio per il montaggio e una distanza tale che renda possibile il posizionamento della telecamera a gravità; oltre a questo una distanza di circa 10 cm del retro della TV dalla parete di fondo renderà più “morbida” la diffusione dell’effetto colore sul muro.

I componenti compresi nella confezione sono la striscia led continua divisa in 4 segmenti, i due laterali, l’inferiore e il superiore, un box di controllo con tre pulsanti, la telecamera collegabile ad un alimentatore con presa AC dedicata i cubotti arancioni per l’allineamento e degli accessori per fissare il cavo in eccesso che avrete nel fissare la striscia LED su un TV della dimensione minima prevista.

E’ abbastanza difficile installare le strisce con precisione senza “stendere” il TV su una superficie piana ma ci siamo riusciti semplicemente tenendolo in verticale sul mobile d’appoggio. Se potete ruotarla su un braccio mobile sicuramente l’operazione e’ ancora piu’ semplificata, per gli altri casi in cui avete una installazione fissa a muro è bene smontare il TV dal supporto.

Non preoccupatevi del lato di partenza di incollaggio della stringa: il software è in grado di capire quale è la direzione di montaggio.

Una volta collegata la stringa LED e la telecamera alla due prese USB-C resta da collegare l’alimentatore alla corrente e poi scaricare l’applicazione per iPhone e Android per il controllo via Bluetooth che offre una marea di opzioni. In ogni caso i tre pulsanti sulla scatolina permettono una gestione che seppur limitata vi permetterà di cambiare modalità di illuminazione e sopratutto di accendere e spegnere la retroilluminazione delle striscie nel caso qualcuno in casa non ne gradisca l’attivazione.

Qui sotto vedete la fase di inclusione della striscia LED attraverso il Bluetooth attraverso l’applicazione Govee per Android e iPhone

La telecamera con Fish Eye è abbastanza semplice da installare fisicamente visto che lavora a gravità: basta misurare la metà del lato lungo della TV e posizionarla al centro e possibilmente in bolla: non preoccupatevi se non sarà precisissima perchè si potrà effettuare una calibrazione successiva ma sicuramente dovete tenere conto di ridurre al minimo l’inclinazione.

La calibrazione si realizza collegandosi con la telecamera stessa e posizionando dei cubotti con un leggero adesivo negli angoli e nel centro del lati della TV: attenzione l’adesivo è molto leggero per non rovinare la superficie e i cubotti vanno conservati per successive calibrazioni ma probabilmente dovrete usare una carta gommata o un sistema di supporto perchè difficilmente si incolleranno di nuovo su un’altra superficie. Servono in ogni caso a ricostruire la sagoma originale del TV deformata dalla ripresa fish-eye.

Di tutte le operazioni dell’installazione questa è la più noiosa” perché bisogna combattere con la disposizione iniziale dei punti del perimetro che sono sovrapposti e devono essere spostati per ricostruire il perimetro base; in una seconda fase si sposteranno i punti centrali dei lati per adattarsi alla curvatura.

Questa operazione va effettuata con precisione perché permetterà di avere la massima corrispondenza tra l’immagine inquadrata e i colori sul bordo del TV e di risulta sulla superficie intorno: questa è sicuramente la qualità che si cerca più di ogni altra in un sistema di tipo “Ambilight” evoluto. Ricordatevi di effettuarla in una stanza ben illuminata!

L’app Govee Home come detto ha una marea di opzioni visto che è in grado non solo di gestire TV Backlite 3 ma anche un set completo di lampade e accessori Govee che possono funzionare in sincrono e possono fornire una completa personalizzazione dei colori.

Colori e corrispondenza

La striscia LED è di assoluta eccellenza e produce colori pienissimi ed effetti veramente eccitanti tanto che in una prima fase si è tentati di provare tutte le opzioni non solo per guardare la TV ma pure per ascoltare la musica con lo schermo spento: a bordo del box di controllo c’è un microfono che possiamo attivare per modulare oltre che l’accensione e la rotazione dei colori anche l’intensità delle luci durante la lettura dello schermo da parte della telecamera. Ovviamente questa opzione si può escludere.

Tante modalità di illuminazione e pure quella con Intelligenza Artificiale

Le modalità sono Video che permette la gestione tipo “Ambilight” con modalità gioco o film con colori pieni oppure con “inseguimento” dei contenuti grazie sempre alla telecamera, è possibile scegliere singolarmente l’intensita dei lati di appoggio superiore e di quelli laterali, funzione utilissima nel nostro caso con il mobile sotto, il bilanciamento colore verso toni caldi o freddi gli effetti sonori e importantissimo, sia il rilevamento del contenuto con l’esclusione delle barre nere sia il comportamento quando lo schermo si spegne in modo da disattivare l’illuminazione quando c’e’ uno schermo fisso o quando spegnete la TV.

La modalità Colore che permette di colorare dei gruppi di segmenti anche con intensità differenziata e passaggi a gradiente (3 settori per i verticali e 4 per gli orizzontali).

La modalità Scene mostra una serie infinita di scene fisse o dinamiche legate a stagioni, emozioni etc.

La modalità Musica può seguire il rilevamento microfonico o la musica riprodotta dal cellulare basata su diverse condizioni e ritmiche

La modalità DIY presenta animazioni e colorazioni create da voi stessi e dagli utenti e condivise con alcune realizzazioni veramente d’effetto.

La modalità Graffiiti vi permette di disegnare con i colori e la voce “Altro” vi permette di arrivare a laboratori sperimentali e pure a combinazioni di suoni e luci in sincroni molto coinvolgenti.

Infine ma non ultimo c’è la voce AI in cui potete praticamente conversare (in italiano con la vostra voce e con risposte in italiano) con il sistema Govee anche se non avete Alexa, Siri o Asistente Google chiedendo di ricostruire una scena a piacere tipo “Mostrami le luci di New York”: l’AI si crea una condizione ad hoc e vi permette di salvarla e/o condividerla. Abbiamo sperimentato diverse condizioni e non sempre si arriva al risultato immaginato ma il sistema sembra imparare man mano e in qualche modo occorre imparare dagli esempi che l’AI propone come “traduzione” dai vostri comandi per rallentare o accelerare le azioni, creare un effetto bagliore etc.

La compatibilità Matter

Questo come tanti altri prodotti Govee più recenti è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi ed è contrassegnato come compatibile Matter ed è quindi integrabile in un sistema Homekit.

Viene visto come una unica striscia o lampadina colorata e si può regolare per intensità e colore. Non è possibile al momento (o perlomeno non l’abbiamo ancora scoperto) inserire le scene tra i preferiti di Casa anche perchè sono talmente tante le opzioni dell’app che sarebbe assurdo riportarle su una applicazione di controllo esterna. L’inserimento è solo questione di aggiungere il codice Matter sull’applicazione Casa di Apple ricordandosi però di farlo nei primi quindici minuti di accensione del dispositivo.

Ovviamente occorre un dispositivo che faccia da Border Router come un HomePod mini o un HomePod o una Apple TV recente.

Alla prova e Considerazioni

Il sistema di Govee è veramente completo e ha tante di quelle opzioni che potreste passare le intere vacanze a divertirvi con le sue combinazioni. La versatilità e la capacità compositiva sono praticamente illimitate visto che si possono gestire velocità, gradienti, rielevazione del suono e persino calibrazione delle dominanti con una ottima efficacia.

La precisione della telecamera dipende ovviamente dalla calibrazione iniziale che non è immediatissima e ma la risposta ai colori dello schermo ha una buona sincronizzazione e se volete davvero ottenere un effetto “Ambilight” potete ottenerlo in una 30/40 minuti di installazione del prodotto o anche meno se è un montato su un braccio o staffa articolata.

La retroilluminazione dinamica ci piace ma in certi film con repentini cambi di scena distoglie molto l’attenzione dal focus del regista, l’uso migliore è sicuramente nelle serie e commedie in interni dove si creare un ambiente virtuale più ampio e nei giochi come FIFA e in quelli di strategia dove si realizza una migliore immersione nella scena. Per i film abbiamo deciso di personalizzarla con delle luci tenue che smorzino il background in corrispondenza delle bande nere: il livello di personalizzazione è talmente sofisticato che si può ottenere qualsiasi colore o effetto desiderato e, se avete una parete o un mobile bianco di appoggio come il nostro di personalizzare al massimo lo sfondo/contorno del vostro TV anche senza aggiungere altre lampade.

La possibilità di far diventare la striscia un elemento di illuminazione ausiliaria della stanza anche a TV spento non è da scartare e pure in combinazione con le luci natalizie e con la vasta offerta di lampade di Govee.

Pro

Colori solidi con i colorl delle strisce LED RGBIC+W

Risposta pronta alle variazioni del contenuto dello schermo

Scene ed effetti predisposti infiniti come numero e di alta qualità

Possibilità di integrazione con altre luci Govee

Accesso ad effetti programmati da terzi

Ottimo rilevamento di schermo spento e barre nere.

Interfaccia e conversazioni in italiano anche per la sezione AI

Contro

Qualche difficoltà nella calibrazione geometrica della telecamera

L’opzione AI ha qualche difficoltà a ricreare scene complesse ma sta imparando!

Difficile la riproduzione dei colori verde-grigio

Prezzo al pubblico