Recensione KUU K1, un notebook da 15,6″ con Intel Core i5 a prezzo imbattibile

Da qualche tempo vari produttori dell’Asia orientale propongono notebook di tutti i tipi, spesso a prezzi notevolmente inferiori – a parità di caratteristiche – rispetto a brand più noti. Uno degli ultimi modelli che abbiamo avuto modo di provare è il KUU K1, notebook da 15″ venduto su Gearbest e che vanta un processore Intel Core i5-5257U. Di seguito le specifiche complete e le nostre impressioni.

Confezione e caratteristiche tecniche

Il notebook arriva in una scatola di cartone all’interno della quale troviamo il portatile vero e proprio, l’alimentatore, un adattare per le prese elettriche italiane. La tastiera è in inglese ma nella confezione sono inclusi gli adesivi con il layout della tastiera italiana e, chi lo desidera, può applicare questi sulla tastiera per avere riferimenti con simboli usati nel nostro idioma. Applicando gli adesivi però si perde un po’ la retroilluminazione e noi abbiamo optato per l’uso senza adesivi.

Il notebook non è tra i più leggeri ma non è pesante (1,8kg), il telaio è in lega di magnesio ed alluminio, con una finitura color argento piacevole al tatto. Le dimensioni sono: 360 x 240 x 25mm. Il display è un IPS da 15″ full Hd glossy (opaco) con una risoluzione di 1920×1080 pixel. Incredibilmente sono assenti tutti i fastidiosissimi adesivi che i vari produttori di PC si ostinano a sistemare sui poggiapolsi a fianco del trackpad.

Quest’ultimo è di grandi dimensioni e sulla parte superiore sinistra è incluso un sensore per le impronte digitali. La webcam non è posizionata sulla parte superiore del display ma in basso al centro, quasi a filo della tastiera. Sul versante ingressi/uscite abbiamo: 2 porte USB 3.0, 1 micro-HDMI per il collegamento con display esterni e TV, l’ingresso per le cuffie, uno slot microSD.

La tastiera (di dimensioni standard) è retroilluminata e comoda; è presenta anche il tastierino numerico che rende più semplice la digitazione di numeri in fogli elettronici e simili. Il trackpad, come accennato, è grande e spazioso: la qualità non è paragonabile a quella di un MacBook Pro ma fa il suo lavoro e, dopo un po’ di esercizio per adeguarsi al suo modo di funzionare, fa il suo dovere.

Il display non è di grandissima qualità ma è perfetto per testi, web, mail e altri compiti che non richiedono una fedeltà colore assoluta. Tenendo conto del prezzo al quale è offerto il notebook, non si può chiedere di più. La luminosità è ad ogni modo decisamente buona e il pannello offre una buona visuale anche in ambienti molto illuminati.

CPU, RAM, batteria

La CPU Intel Core i5-5257U non è recentissima (risale al primo trimestre 2015), è realizzata con la litografia a 14nm, integra 2 core (unità di elaborazione centrale indipendenti), e mette a disposizione 4 thread di esecuzione. La frequenza base del processore è di 2,7GHz e con il Turbo Boost può arrivare a 3,10GHz.

La memoria cache è di 3MB e il TDP di 28W. Sul versante GPU viene sfruttata la a scheda grafica integrata Iris Graphics 6100. Nessun problema fino a quando i software da gestire sono applicazioni semplici. CPU e GPU non sono invece assolutamente adatte per l’esecuzione di applicazioni complesse.

La RAM integrata è 8GB tipo LPDDR3, mentre per l’unità di archiviazione interna si può scegliere da 256 GB o 512 GB. All’interno della macchina è presente uno slot SATA da 2,5″ accessibile dal vano inferiore, garantendo la possibile espansione. Non manca il modulo WiFi 801.11ac, con ottima ricezione del segnale e il Bluetooth 4.0. Audio e webcam sono il minimo accettabile.

L’audio tende a riprodurre di più le frequenze medie ed alte; il volume è sufficiente ma niente di particolarmente straordinario. La webcam offre il minimo sindacale in termini di qualità, con prestazioni che non soddisfano in particolare in condizioni di bassa luminosità. Funziona ma non aspettatevi grande qualità visiva.

La batteria integrata è da 38 Wh; usando la macchina in modo intensivo con browser, visione filmati e altre attività non siamo mai riusciti a superare le tre ore/tre ore e mezza di autonomia. L’alimentatore (1,57A) richiede circa 3 ore per carica completamente la batteria.

Prestazioni

La macchina si è rivelata perfetta nell’ambito casalingo e con applicazioni tipiche da ufficio (browser, Office, posta elettronica, gestione documenti, ecc.). Un noioso problema che abbiamo riscontrato è la ventola interna che spesso attacca senza motivo apparente (anche semplicemente rimanendo in Windows senza avviare nessun programma); potrebbe ad ogni modo trattarsi di un difetto della nostra macchina o un problema risolvibile con qualche aggiornamento del BIOS.

Con applicazioni e giochi “impegnativi” la macchina ha rivelato debolezze anche con le impostazioni grafiche al minimo ma non è ovviamente questo il target di tale prodotto. Intendiamoci, giochi come Asphalt 8 funzionano senza problemi ma quando si avviano applicazioni più esigenti, l’assenza di una scheda video dedicata si fa sentire.

La gestione delle temperature è sembrata ottima: nei vari stress-test ai quali abbiamo sottoposto la macchina, il notebook non ha mai superato i 90 gradi, fermo restando il problema della ventolina interna che attacca con troppa facilità.

A chi è rivolto?

È un portatile con un buon rapporto prezzo/prestazioni. Il target ideale sono persone non eccessivamente esigenti che usano prevalentemente browser, posta elettronica, applicazioni da ufficio e produttività, e che magari di tanto in tanto vogliono giocare con qualche titolo non troppo impegnativo. È una macchina economica ma svolge il suo lavoro perfettamente e, nella sua categoria, non si batte.

Nel momento in cui scriviamo la versione da 512 GB è in vendita in flash sale a 390,63 euro su GearBest, un prezzo decisamente interessante, per una macchina versatile in grado di supportare operazioni anche complesse dove, tipicamente questa categoria di dispositivi lascia a desiderare. Ecco tutte le versioni disponibili e i link per l’acquisto

Notebook KUU K1 512 GB con spedizione dalla Cina: 390 euro

Notebook KUU K1 512 GB con spedizione dalla Spagna: 405 euro

Notebook KUU K1 256 GB con spedizione dalla Cina: 368 euro

Notebook KUU K1 256 GB con spedizione dalla Spagna: 382 euro

Pro

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Possibilità di espansione

Ingressi/uscite complete

Contro