Mac mini M2, il più piccolo dei Mac ha un grande fascino

Non fatevi ingannare dall’aspetto familiare: fuori il nuovo Mac mini M2 è preciso identico al modello precedente, salvo un paio di porte Thunderbolt 4 in più nella versione M2 Pro, in ogni caso anche nella versione base, Mac mini M2 viene definito nelle prime recensioni USA come il computer desktop più versatile e interessante attualmente proposto da Apple.

Nella versione con processore Apple Silicon M2 il nuovo Mac mini 2023 è una seria alternativa per chi cerca un Mac più potente di iMac M1, ma che non raggiunta i costi di Mac Studio. Chi desidera o necessita prestazioni ancora più sostenute può valutare la versione più costosa con M2 Pro. Ma in questo caso occorre rilevare che al massimo delle specifiche Mac mini M2 Pro viene a costare poco meno del più potente Mac Studio.

Il Mac più piccolo ed economico di Apple è apprezzato da sempre come prima macchina Apple per chi cerca alternative a Windows, ma anche dagli appassionati Apple che necessitano un desktop discreto, versatile e affidabile.

Mac mini 2023 mantiene tutte le qualità note di Mac mini ed ora aggiunge la potenza e l’efficienza energetica di Apple Silicon M2 e M2 Pro. Anche nei test più lunghi e impegnativi, cpome segnala Six Colors con codifica video e rendering, la ventola di Mac mini non si è mai accesa o non si mai fatta sentire.

In termini di prestazioni nella fascia alta M2 Pro se la gioca con gli ultimi processori di Intel e AMD, come rileva ArsTechnica. Ma anche se in alcune operazioni M2 Pro non raggiunge i picchi di potenza dei concorrenti, Apple sovrasta tutti con una efficienza energetica di un altro livello.

A pieno carico di lavoro Intel Core I5 consuma tra 65 e 150W, AMD Ryzen 7 tra 90 e 136W, mentre Apple Silicon M2 Pro consuma 36W erogando prestazioni solo leggermente inferiori. Per The Verge è il Mac mini più attraente di sempre. Il nuovo Mac mini 2023 M2 si compra anche nel negozio di Apple su Amazon.

Nelle scorse ore sono apparese in USA ache le prime recensioni di MacBook Pro M2 Pro e M2 Max.