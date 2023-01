Il Mac desktop meno costoso di sempre è pensato per le scuole 

Apple ha dovuto togliere qualche porta e utilizzare il chip meno potente della nuova generazione di Apple Silicon ma il nuovo Mac mini con M2 in versione base è veramente un mostro di potenza in grado di apparire non solo nelle aule scolastiche ma anche di affiancare un professionista nel lavoro che fa con il suo portatile.

Ha due porte Thunderbolt 4 e supporta fino a due monitor. Ha due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10GB e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. E’ inoltre dotato degli ultimi standard wireless, con Wi-Fi 6E, per un capacità di trasmissione due volte più veloce rispetto a prima, e Bluetooth 5.3.

Rispetto alla generazione precedente, Mac mini con chip M2 offre prestazioni di filtri e funzioni fino al 50% più veloci in Adobe Photoshop.

Ed ecco i confronti con un Intel con chip i7 e un M1 di generazione precedente (anno 2020).

Rispetto a Mac mini con Intel Core i7 Mac mini con chip M2 offre:

Prestazioni di upscaling di immagini basato sul machine learning 22 volte più veloci in Pixelmator Pro.

Rendering di timeline complesse 9,8 più veloce in Final Cut Pro.

Rispetto alla generazione precedente di Mac mini con chip M1, Mac mini con chip M2 offre:

Transcodifica dei file ProRes fino a 2,4 volte più veloce in Final Cut Pro.

Prestazioni di filtri e funzioni il 50% più veloci in Adobe Photoshop.

Gameplay fino al 35% più veloce in Resident Evil Village.

Questo per dire che Apple non è stata con le mani in mano per ottimizzare la sua macchina base: i risultati a confronto li vedremo comunque in benchmark diretti tra diverse versioni della CPU.

Ma il dato più straordinario è il prezzo: come ricordate il modello con M1 era offerto a 899 € Iva compresa con sconti su Amazon che lo portavano a 699 €; il nuovo modello nella versione base (8 GB RAM / 256 GB SSD) parte direttamente da 729 € Iva inclusa con un prezzo dichiarato per il settore education di 609 € Iva inclusa. Un vero e proprio segnale in controtendenza rispetto ai recenti aumenti di prezzo che hanno coinvolto i nuovi modelli del portatile MacBook Air con processore M2 o i nuovi iPad Pro. Vi ricordiamo che il modello precedente era in vendita a 819 € Iva Compresa.

I nuovi Mac mini sono più potenti, costano di meno e permetteranno sempre più utenti di avvicinarsi al mondo Apple e alla potenza di Apple Silicon.

Il nuovo Mac mini con chip M2 può essere ordinato a partire dal, 17 gennaio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusa l’italia. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

Sul sito Apple e presso i rivenditori si può personalizzare con un SSD più potente o una maggiore quantità di RAM. Ricordiamo che entrambe le componenti sono saldate e mentre è possibile aggiungere un SSD velocissimo esterno non è possibile aggiungere RAM: questa opzione fa salire il prezzo del modello 16/256 GB a 958 € (lo stesso per una configurazione 8/512 GB) e il modello 24/256 GB a 1.189 €.

Il modello 8/256 GB sarà disponibile a breve anche su Amazon insieme al fratello maggiore con M2 Pro di cui parliamo in un articolo specifico.