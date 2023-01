MacBook Pro M2 è il portatile perfetto, ma non è per tutti

Nelle prime recensioni dagli USA i nuovi portatili professionali Apple MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processori Apple Silicon M2 Pro e M2 Max vengono definiti una bestia di macchina, un’altra testata ancora, per la precisione PCMag, lo definisce il portatile perfetto, inclusa l’assegnazione di un raro punteggio pieno.

Elogi e aggettivi abbondano, anche se molti rilevano che si tratta di un aggiornamento che porta ancora più potenza di calcolo, prestazioni e autonomia, nei già ottimi MacBook Pro M1 Pro e M1 Max del 2021.

E sono proprio i possessori dei modelli della generazione precedente gli utenti Mac che potrebbero fare a meno di aggiornare la macchina, come rileva Gizmodo. Questo perché, anche se l’incremento di potenza e autonomia è più che evidente, tanto da invogliare all’acquisto, il prezzo elevato e le maggiori prestazioni risultano giustificati solo per utenti professionisti che richiedono sempre il massimo e lavorano con budget sostenuti.

Per tutti gli altri utenti che non possiedono un MacBook Pro 2021, i nuovi modelli 2023 con i processori Apple Silicon di ultima generazione M2 Pro e M2 Max sono una macchina da sogno, per alcune testate il portatile perfetto che offre sia potenza elevata che lunghissima autonomia. Il design rimane quello della generazione precedente, ma la cura dei dettagli, la solidità e la qualità costruttiva di Apple hanno ancora pochi rivali nei portatili PC.

Per gli utenti Mac che usano ancora un portatile Intel è un ottimo momento per cambiare: per molti utenti MacBook Air M2 rimane la scelta più calibrata, per chi vuole il massimo ora ci sono i MacBook Pro 2023. Tanto buoni anche nella precedente edizione che molti faranno la corsa per comprarli a prezzi scontati.

