Nothing Phone 2a è il terminale glifo versione economica

Come ampiamente anticipato, anche dallo stesso costruttore, Nothing ha presentato il suo tanto atteso smartphone Phone (2a), riprendendo la filosofia che ha connotato Phone 1 e 2, ma con un prezzo ancora più accessibile. Alcuni punti sono in comune con i fratelli maggiore, mentre altri se ne distaccano.

L’elemento chiave di Phone (2a) è il suo processore Dimensity 7200 Pro, sviluppato in collaborazione con MediaTek per garantire prestazioni ed efficienza energetica. Costruito sulla tecnologia di processo a 4 nm di TSMC, questo processore a 8 core con velocità di clock fino a 2,8 GHz offre un multitasking rapido. L’integrazione di ottimizzazioni come Smart Clean e Adaptive NTFS consente anche di massimizzare le prestazioni e ridurre il consumo energetico del dispositivo.

Il reparto multimediale di Phone (2a) propone una doppia fotocamera posteriore da 50 MP alimentata dal TrueLens Engine. Questo sistema avanzato di algoritmi di calcolo garantisce scatti realistici e dettagliati in qualsiasi condizione di illuminazione. La fotocamera frontale è da 32 MP, con una sensibilità alla luce superiore rispetto alle generazioni precedenti.

Il display AMOLED da 6,7″ offre una luminosità di picco di 1.300 nit che assicura leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per interazioni fluide e reattive, adattandosi dinamicamente al contenuto visualizzato.

Il design di Phone (2a) offre un look ispirato ai fratelli maggiori, con corpo sottile e le fotocamere integrate nella bobina NFC, creando un prodotto che vuole distinguersi nel settore. La struttura unibody ad angolo di 90° non solo conferisce al dispositivo un’estetica raffinata, ma ne migliora anche la robustezza e la durata nel tempo, secondo Nothing.

Per quanto riguarda il software, Phone (2a) è dotato di Nothing OS 2.5, basato su Android 14 e offre tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Non manca la nota interfaccia utente Glyph, che reinventa il modo di interagire con lo smartphone con schermi di luce nel lato posteriore, mentre il widget Recorder consente di creare memo vocali in movimento.

Per celebrare il lancio di Phone (2a), Nothing ha stretto una partnership con Perplexity, offrendo agli acquirenti fino a un anno di Perplexity Pro. Questa piattaforma di ricerca basata su intelligenza artificiale AI fornisce risposte precise e mirate, risolvendo il problema del sovraccarico di informazioni.

Phone (2a) è disponibile nei colori Black, Milk e White a partire da 399 euro, con due opzioni di memoria: 8GB/128GB e 12GB/256GB. Il dispositivo sarà disponibile globalmente a partire da martedì 12 marzo. Potete già visitare la pagina Amazon dedicata.

