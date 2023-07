Nothing Phone (2) migliora tutto e rende Android elegante

Il tocco originale di Nothing agli smartphone Android prosegue con il terminale di seconda generazione Phone (2) che mantiene il linguaggio stilistico del modello precedente, con una cura ancora più meticolosa all’integrazione del design tra hardware e software.

Invece di un processore di fascia media il terminale funziona con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: anche se non è l’ultimo e più potente si tratta di un bel balzo: secondo il costruttore le prestazioni migliorano dell’80% rispetto a Phone (1).

Sul retro spicca l’interfaccia Glyph composta da un numero ancora maggiore di segmenti LED. Gli utenti possono assegnare sequenze luminose e sonore personalizzate a contatti e notifiche, per ottenere informazioni chiave con una rapida occhiata, senza dover consultare lo schermo.

Aumentano le possibilità di personalizzazione: luci e suoni di Glyph ora possono fungere da conto alla rovescia visivo e tracker per servizi di trasporto e di consegna, oltre che come indicatore di carica della batteria e torcia elettrica. Grazie a Glyph Composer chi lo desidera può creare suonerie con effetti luce Glyph per personalizzare ulteriormente in terminale.

La personalizzazione si estende anche alla schermata Home principale e al sistema operativo Nothing OS 2.0. Oltre a velocità e fluidità superiori, risulta evidente il miglioramento grafico e funzionale. L’utente può usare cartelle personalizzabili e un sistema di widget avanzato, disponibili anche nella schermata di blocco, in cui è possibile scegliere anche il design della griglia, le dimensioni dei widget, temi e colori.

Specifiche tecniche

Le due fotocamere da 50 MP, principale e ultra grandangolare mettono a disposizione uno zoom digitale 2X, tracciamento oggetti e funzioni avanzate, inclusa la registrazione video in risoluzione 4K a 60 frame al secondo. Il sistema Advanced HDR acquisire 8 fotogrammi e non più solamente tre per offrire immagini ancora più dettagliate e fedeli alla realtà.

Raddoppia risoluzione la fotocamera frontale ora da 32 MP con registrazione video 1080p a 60 frame al secondo. Lo schermo è un pannello OLED da 6,7” con tecnologia LTPO a basso consumo, frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz fino a 120Hz e luminosità di 1.600 nit. La lunga autonomia è assicurato da una batteria da 4.700 mAh che si ricarica completamente in 55 minuti. Presenti ricarica wireless da 15W e anche la ricarica inversa a 5W per ricaricare gli auricolari.

Nothing Phone (2), prezzi e disponibilità

In Italia il terminale si preordina da mezzanotte il 17 luglio: sarà pubblicamente disponibile il 21 luglio. Phone (2) è disponibile sia in bianco che in grigio scuro, con tre varianti tra cui scegliere: 8GB/128GB a 679€, 12GB/256GB a 729€, 12GB/512GB a 849€. Sempre in Italia sarà disponbile in anteprima in alcuni specifici negozi di WindTRE.

