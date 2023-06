Recensione OPPO Find N2 Flip, è il pieghevole giusto?

Che piaccia o no, il panorama degli smartphone ha da tempo dato il via ad una nuova tipologia di terminali. Stiamo parlando dei pieghevoli, ormai da diversi anni sul mercato, seppur non riescano ad imporsi per via dei costi elevati e di alcune peculiarità non troppo allettanti, come la piega sullo schermo. Tra i protagonisti del settore certamente OPPO, che ha rilasciato anche all’interno dei nostri confini l’OPPO Find N2 Flip. Ecco come è andata la nostra prova.

Find N2 Flip ha il design tipico dei terminali a conchiglia. In questo senso somiglia particolarmente al Flip di Samsung. Si piega verticalmente con un meccanismo a cerniera che supporta uno schermo flessibile situato all’interno. Da aperto sembra praticamente uno smartphone tradizionale, mentre da chiuso assume quella classica forma di mattonino quadrato, con un display esterno che offre alcune interessanti feature.

Quanto aperto, N2 Flip ha uno spessore di appena 7,45 mm, mentre da chiuso le dimensioni raddoppiano praticamente, attestandosi a 16 mm circa. Dal punto di vista di mure e dimensioni è uno dei più compatti, dunque, considerando anche che pesa appena 191 grammi. Si tratta di un peso tutto sommato accettabile e contenuti per un pieghevole, considerando che lo stesso peso è quello che raggiungono molti smartphone tradizionali top di gamma.

Da chiuso, questo OPPO Find N2 Flip propone uno schermo da 3,26 pollici, al momento il più grande schermo esterno visibile su un pieghevole di questo tipo. Si tratta di un’unità con una risoluzione di 720x 382 pixel, accanto al quale si trova il reparto fotografico posteriore, con tanto di flash LED. Sul lato destro, che diventa il lato posteriore da chiuso, si trova il bilanciere del volume e il pulsante accensione, che funziona anche come sensore di impronte digitale. Sul lato inferiore, invece, è presente la porta di ricarica USB-C, l’altoparlante e lo slot per la scheda SIM.

Il design a conchiglia permette all’utente di aprire il display in modo piuttosto libero, potendo ottenere un angolo di visuale compreso tra i 45 e i 110 gradi. Questo vuol dire che sarà possibile mettere letteralmente a sedere lo smartphone su una scrivania, magari per godersi un filmato sulla parte alta dello schermo.

Si piega, ma non si spezza!

Prima ancora di vedere quali sono le caratteristiche tecniche di questo terminale, come funziona nel quotidiano e cosa ha da offrire, riteniamo giusto partire dalla cerniera e dalla piega, che per molti rappresenta il punto di maggior discorsi.

La cerniera di questo OPPO Find N2 Flip è certamente tra le migliori sul mercato, ben costruita, particolarmente robusta e all’aspetto tra le più gradevoli. Quando il terminale è completamente aperto, si fa fatica a notare la cerniera stessa, così come lo spazio tra le due parti superiore e inferiore. Ovviamente, non scompare del tutto la piega, che è certamente presente. Nell’uso quotidiano, a dire il vero, non si nota moltissimo, soprattutto sugli sfondi chiari. Si, nota, invece, sugli sfondi scuri, sotto la luce diretta del sole e quando si inclina lo schermo a particolari angoli di visualizzazione.

Non si nota troppo, dicevamo, nell’utilizzo quotidiano e alla vista non restituisce particolari fastidi, anche se al tatto si sente. Passando il dito proprio nella parte centrale del terminale si nota subito la presenza della piega. Non potrebbe essere altrimenti.

Nel complesso, alla vista non da fastidio, e se utilizzate lo schermo in modo assolutamente parallelo alla vista, non si nota neppure, mentre al tatto, purtroppo, non c’è modo di farla “scomparire”.

Nel complesso, comunque, il design di questo N2 Flip è uno dei più curati nel panorama degli smartphone pieghevoli a conchiglia; state pur certi di non passare inosservati.

Nonostante si tratti di uno smartphone pieghevole e davvero sottile quando aperto, il terminale restituisce nel complesso una buona sensazione di robustezza. L’apertura e la chiusura del dispositivo richiede un grado di forza minimo, ma non pensiate di poterlo aprire facilmente con una mano. Volendo ci si riesce pure, ma con il rischio di farlo cadere. Nel quotidiano, dunque, ci vorranno sempre le due mani libere per passare dalla posizione di chiusura a quella di apertura, e viceversa.

Schermo

Da aperto, il terminale propone un ampio schermo da 6,8 pollici, con tecnologia AMOLED e risoluzione 2520×1080. Lo schermo propone colori vivaci, con ottimo contrasto e saturazione dei colori. Si tratta di una unità in grado di proporre un refresh rate di 120 Hz, ma che è possibile utilizzare anche a 60 Hz per risparmiare batteria. Ovviamente, è realizzato con uno strato di vetro ultrasottile e plastica, per renderlo appunto flessibile.

Schermo esterno

C’è da dire che non sempre sarà necessario aprire il telefono per poter interagire con quest’ultimo. Lo schermo esterno, infatti, permette di prendere visione delle notifiche, e non solo. Dicevamo che si tratta di una unità da 3,26 pollici, non certamente grande come gli schermi degli smartphone odierni, ma non così piccolo da risultare inutile.

E’ possibile leggere e rispondere alla maggior parte delle notifiche senza aprire completamente il terminale, anche se in questo caso si potranno utilizzare risposte veloci o pre impostate. Per poter rispondere utilizzando liberamente la tastiera sarà necessario aprire lo schermo.

Al momento della stesura di questo articolo, OPPO ha già provveduto ad ampliare le funzioni iniziali di questo schermo esterno. Ed infatti, oltre al widget foto, meteo, calendario e timer, sono presenti l’app WhatsApp e quella di Spotify. La prima, è una versione completa, ma miniaturizzata, del client che siamo tutti abituati a conoscere. Ottima per leggere le conversazioni, ma non così utile per chattare: anche in questo caso, infatti, per accedere alla tastiera completa e inviare un messaggio sarà necessario aprire il telefono. Ottimo, invece, il widget completo di Spotify, che trasforma lo schermo esterno in una copertura musicale, e che consente di sfogliare e riprodurre la musica a proprio piacimento.

Gli altri widget di serie sono tutti molto funzionali. Nell’uso quotidiano, ad esempio, abbiamo apprezzato particolarmente il calendario, perché in grado di fornirci la lista degli impegni, senza dover necessariamente aprire il terminale. Allo stesso modo piacevole è il widget meteo, mentre l’hub per foto e video è, probabilmente, quello che offre qualcosa in più sul versante multimediale. Poter scattare selfie utilizzando il comparto camere principale, mentre si guarda la propria immagine riflessa nitidamente sullo schermo esterno è certamente un “pro” dei pieghevoli.

Sebbene tutti i widget presenti siano comunque degni di nota, lo schermo esterno sembra davvero sprecato. Questo perché le iterazioni possibili sono limitate a queste poche applicazioni e non è concesso aglio sviluppatori creare liberamente i propri widget per questo schermo.

Al momento, infatti, è OPPO che decide di contattare gli sviluppatori per dal loro la possibilità di creare widget per questo display. Le potenzialità dello schermo potrebbero essere pressoché illimitate se OPPO consentisse a tutti gli sviluppatori di creare le proprie app. Questo darebbe ancor più senso all’idea di smartphone pieghevole, perché lo si potrebbe utilizzare maggiormente anche da chiuso.

Performance

OPPO Find N2 Flip è alimentato dal chipset Mediatek Dimensity 9000+. Si tratta di un chip realizzato con il processo produttivo a 4 nm, composto da 1 Arm Cortex-X2 a 3,2 GHz, 3 Arm Cortex-A710 fino a 2,85 GHz e 4 Arm Cortex-A510, abbinato a un processore grafico Arm Mali-G710 MC10.

E’ il chipset più potente ed efficiente nel ventaglio Mediatek, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5 con ulteriori 8 GB di estensione di RAM e 256 GB di storage UFS 3.1.

Nell’uso quotidiano questa scheda tecnica si dimostra all’altezza di molti altri competitor, consentendo un utilizzo fluido nella totalità degli scenari possibili. Non abbiamo mai assistito a rallentamenti di sorta e il passaggio dall’una all’altra app appare sempre immediato.

Scheda tecnica:

Schermo interno : 6.8 pollici FHD+ (2520 x 1080)AMOLED , 403ppi, 1600 nits max

: 6.8 pollici FHD+ (2520 x 1080)AMOLED , 403ppi, 1600 nits max Schermo interno : 3.26 pollici (720 x 382) AMOLED, 250ppi

: 3.26 pollici (720 x 382) AMOLED, 250ppi Processore : MediaTek Dimensity 9000+ SoC

: MediaTek Dimensity 9000+ SoC GPU : Arm Mali-G710 MC10

: Arm Mali-G710 MC10 Memoria : 8GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS 3.1 ROM

: 8GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS 3.1 ROM Camere posteriori : 50MP F1.8 principale, 8MP F2.2 ultra-wide, 32MP F2.4 frontale

: 50MP F1.8 principale, 8MP F2.2 ultra-wide, 32MP F2.4 frontale SIM e connettività : Dual-SIM, 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC

: Dual-SIM, 5G, 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC Navigazione : GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

: GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Connettore : USB-C

: USB-C Sistema operativo : ColorOS 13 (Android 13)

: ColorOS 13 (Android 13) Batteria : 4,300mAh con ricarica 44W SuperVOOC 2.0

: 4,300mAh con ricarica 44W SuperVOOC 2.0 Dimensioni da aperto : 166.2 x 75.2 x 7.5 mm

: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Dimensioni da chiuso : 85.5 x 75.2 x 16.2 mm

: 85.5 x 75.2 x 16.2 mm Peso: 191 grammi

Fotocamere

Il telefono Find N2 Flip è dotato di un sistema fotografico posteriore composto da due fotocamere: una principale da 50 MP e un’ultrawide da 8 MP. Considerando le limitazioni dello spazio in un dispositivo così sottile, questa scelta di configurazione sembra appropriata.

Le immagini scattate da entrambe le fotocamere sono di buona qualità, grazie al sensore Sony IMX 890, soprattutto quando si scatta all’aperto e in condizioni di luce ottimale. Naturalmente, con questa stessa qualità è possibile scattare anche i selfie, considerando che si utilizza proprio la camera principale quando si scatta con il terminale chiuso. La seconda fotocamera ultrawide utilizza un sensore Sony IMX355 con apertura f/2.2 e propone un angolo di visione di 112°.

Le foto sono nitide, ricche di dettagli e presentano un buon contrasto e un’ampia gamma dinamica. Probabilmente, il merito di questo risultato viene condiviso dal sensore con il processore NPU MariSilicon X integrato e una collaborazione con Hasselblad.

L’unico aspetto mancante è l’assenza di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sulla fotocamera principale, che potrebbe causare video sfocati durante i movimenti.

Vi lasciamo comunque ad una galleria di immagini scattate con OPPO Find N2 Flip così da poter giudicare la qualità degli scatti:

Una delle caratteristiche più interessanti del N2 Flip è la possibilità di piegarlo a metà e posizionarlo su una superficie piana per scattare foto e video, senza bisogno di un treppiede o di altro supporto. La possibilità di posizionarlo piegato sulle superfici piane rende ottimale anche la possibilità di time-lapse.

Inoltre, piegando il terminale e utilizzandolo in orizzontale, lo si potrà utilizzare come una handy Cam, impugnandolo dalla parte piegata e potendo registrare con un’impugnatura ottimale.

Per quanto concerne la camera anteriore è dotata di un sensore Sony IMX709 da 32 MP con apertura f/2.4 e supporta la registrazione video fino a 1080p a 30fps. Le foto sono di buona qualità in ambienti ben illuminati, ma peggiorano rapidamente in condizioni di scarsa illuminazione. Come già accennato, però, si potrà fare a meno di quest’ultima, utilizzando la camera posteriore per scattare selfie con il coperchio chiuso.

Autonomia e ricarica

Grazie alla sua batteria combinata da 4.300mAh (3110mAh + 1190mAh), il Find N2 Flip offre una delle capacità più ampie tra tutti i modelli di smartphone pieghevoli attualmente disponibili sul mercato. Con un utilizzo moderato o intenso, ci si può aspettare una durata della batteria che copre l’intera giornata con una singola carica completa. Questo è il risultato che abbiamo raggiunto nelle settimane di prova, mentre per quel che concerne la ricarica nella confezione è incluso un caricatore SuperVOOC 2.0 Flash da 44W, che assicura una ricarica rapida fino al 50% della batteria in soli 23 minuti. Non si tratta di un tempo di ricarica eccezionalmente veloce, ma comunque soddisfacente.

Conclusioni

Lo abbiamo anticipato all’inizio: i telefoni pieghevoli potrebbero non incontrare i gusti di tutti, ma sono ormai una realtà del panorama. Chi apprezza stile e novità dei flip phone avrà in questo OPPO Find N2 Flip un vero e proprio punto di riferimento.

Si tratta di un telefono versatile, dotato di hardware di alto livello e di una fotocamera eccellente per la gamma. Come potrete leggere nella recensione questo Find N2 Flip non è privo di difetti, ma rimane uno dei telefoni pieghevoli più interessanti, sia dal punto di vista estetico, che delle prestazioni.

Il prezzo è certamente alto, ma se si considera il listino dei competitor è più che giustificato.

PRO

Ampio display frontale…

La piega quasi non si vede…

Ottima autonomia

Buona fotocamera

Schermo a 120 Hz…

Il prezzo è giusto…

CONTRO

… poco sfruttato

… ma al tatto si sente

… 120hz fisso non adattivo

…prezzo giusto, ma sempre molto elevato

Dove si acquista

Potete acquistare OPPO N2 Flip direttamente su Amazon a circa 1199 euro nella diverse varianti di colore nero e viola.