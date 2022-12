Recensione OPPO Reno8 Pro: c’è tutto, ma il prezzo…

OPPO è ormai uno dei protagonisti più interessanti della scena smartphone, anche e soprattutto con la serie Reno. OPPO Reno8 Pro è un terminale davvero interessante sotto molti punti di vista, ad iniziare dal design, tra i più particolari nel panorama. C’è solo un problema. Vediamo quale.

Estetica

Partiamo dal design. Come anticipato, sempre al netto dei gusti personali, è probabilmente uno dei terminali più particolari nel panorama. Questo perché mixa sapientemente elementi curvi e morbidi, ad altri piatti e spigolosi. Prendendolo in mano ci si accorge subito della spigolosi del terminale, con forme squadrate che richiamano in effetti quelle di un iPhone. Girando il terminale, però, si ritrova una inaspettata morbidezza nel bump camera. In mano si fa certamente sentire, non tanto per il peso, che è comunque contenuto in 183 grammi, quanto per le dimensioni, piuttosto generose, per via di un ampio display da 6,7 pollici. Ad onor del vero, considerando questa enorme diagonale, è più piccolo di quanto ci si possa aspettare, grazie a cornici ottimizzate e bordi piatti.

In mano si ha subito la sensazione di un terminale imponente, solito e assemblato ottimamente. All’apparenza ruvido sulla parte anteriore, si ammorbidisce sensibilmente sul versante retrostante, con un bump camera che propone curve davvero morbide ed eleganti. Si tratta di una scelta piuttosto audace, che rende questo terminale esteticamente unico.

La struttura del terminale in metallo dai bordi smussati completa un design davvero originale, che nel complesso riteniamo certamente tra i più belli nel panorama Android. C’è poi da dire che l’azienda ha fatto una scelta piuttosto audace anche nella colorazione: al di là della versione nera in prova, è disponibile sul mercato anche una vistosa tonalità che l’azienda chiama Glazed Green, che potremmo descrivere come un verde acqua smaltato.

Sul lato destro il terminale propone il classico tasto di accensione, mentre sul lato opposto è posizionato il bilanciere del volume. Sulla parte bassa porta USB-C al seguito, mentre il sensore di impronte digitali è posizionato sotto schermo. Notiamo l’assenza di una qualsiasi cover in confezione. Peccato, il prezzo di listino imponeva quanto meno una maggiore accortezza sono questo punto di vista. Anche perché un terminale del genere si fatica veramente ad utilizzare senza alcuna protezione.

Display

Il pannello a bordo di questo Reno 8 Pro propone una diagonale da 6,7 pollici, naturalmente con tecnologia AMOLED. Non siamo ai livelli del top di gamma OPPO Find X5 Pro, non trattandosi di una unità LTPO 2, ma in ogni caso lo schermo di questo Reno 8 Pro restituisce colori assolutamente vibranti e neri molto profondi.

Il pannello permette di selezionare una velocità di aggiornamento tra 60 e 120 Hz. Non esiste una sorta di modalità automatica che regoli la velocità automaticamente, anche se la modalità 120Hz sembra essere adattiva, in grado di rallentare fino a 90 Hz, ragion per qui in molti sceglieranno certamente la velocità di aggiornamento più alta, per beneficiare al meglio del display, pur con un impatto sulla materia più importante. Il display è piuttosto luminoso, con i suoi 950 nits dichiarati dal produttore. Non tra i più luminosi, se si pensa ai top di gamma da oltre 1000 euro, ma si tratta comunque di un pannello abbastanza luminoso, che non da alcun problema di leggibilità, neppure alla luce diretta del sole.

Nel complesso ci troviamo di fronte ad un buon pannello, sotto qualsiasi punto di vista, anche con una densità di pixel elevata, pari a 394 ppi, su una risoluzione di 2412×1080.

Prestazioni

OPPO Reno8 Pro è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 8100 Max, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata. Se si guarda ai dati di benchmark il terminale raggiunge punteggi single core che sono paragonabili ad uno Snapdragon 870, mentre quelli milti core addirittura possono essere paragonati ad alcuni terminali con Snapdragon 8 Gen 1 a bordo. Con questi numeri la reattività non può che essere particolarmente elevata e nell’uso di tutti i giorni il terminale non sembra davvero mostrare segni di affaticamento. Siamo di fronte ad una sorta di fascia intermedia tra la top di gamma e la fascia media. Con questo terminale OPPO ha come creato un ulteriore cuscinetto tra la fascia premium e quella medio gamma.

Tutto risulta estremamente fluido con OPPO Reno 8 Pro. Dal semplice scorrimento dei menù al passaggio tra un’app e l’altra. Anche giochi del calibro di CoD: Mobile girano con prestazioni ottimali, ragion per la quale si tratta di un terminale davvero completo.

Caratteristiche tecniche:

Fotocamere

Se si guarda al reparto camere OPPO Reno8 Pro si presenta nel migliore dei modi con il suo chip di imaging MariSilicon X, precedentemente riservato ai terminali premium, come il già citato Find X5 Pro. Il processore, afferma l’azienda, è in il principale alleato per la riduzione del rumore ed è in grado di fornire un netto miglioramento della gamma dinamica durante la ripresa di video 4K in condizioni di scarsa illuminazione o contenuti 4K HDR.

In effetti, la qualità video risulta buona, offrendo colori vivaci, frame rate fluidi durante le riprese a 60 fps e una gamma dinamica soddisfacente. Da notare, però, che alla risoluzione 4K i video possono avere un frame rate massimo di 30fps, che rappresenta un grande passo indietro rispetto ai terminali più moderni.

Dal canto suo questo Reno8 Pro propone un sensore primario da 50 MP, assistito da OIS, affiancato da una camera ultrawide da 8 MP e dal solito sensore macro 2X, che lascia molto a desiderare.

Scattando con il sensore principale le foto hanno generalmente un ottimo aspetto, soprattutto quelle in condizioni di buona illuminazione. Le foto sembrano avere sempre colori vivaci ma ben equilibrati, e l’immagine restituisce una nitidezza che non delude. Se si guarda, dunque, al sensore primario OPPO Reno8 Pro è un buon terminale per scattare foto, ma a deludere sono le camere secondarie, ben al di sotto delle aspettative.

Il sensore ultrawide da 8 MP incrementa sensibilmente il rumore, ma ancor peggio presenta colori totalmente differenti rispetto alla camera principale. Mentre quest’ultima, infatti, offre colori saturi e vivaci, la ultra Wide tende a tonalità più slavate. Da dimenticare, come peraltro accade in quasi tutti i dispositivi, il sensore macro da 2 MP, che offre scatti con dettagli piuttosto scadenti.

Di seguito una galleria di immagini scattate direttamente dal terminale, senza alcun effetto o modifica:

Sulla parte frontale, invece, svetta un sensore da 32 MP, IMX709, con autofocus. Questa permette scatti dettagliati, con poco rumore durante le ore diurne, quando si scatta in condizioni di luce ideale.

ColorOS

ColorOS, sfortunatamente ancora in versione 12 su questo terminale, è davvero buona, sia in termini di prestazioni che di personalizzazione estetica. Propone anche funzioni extra per la gestione dell’interfaccia a mani libere, come la possibilità di mettere in pausa la riproduzione multimediale, o scorrere una pagina che si sta visualizzando. Sfortunatamente questa funzione è limitata ad app come YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ma non è possibile sfruttarla sul we browser, dove invece sarebbe risultata particolarmente utile.

Autonomia e Ricarica

La batteria all’interno è da 4500 mAh, non eccessiva, sicuramente per contenere il peso. E’ comunque un buon compromesso, perché riesce a portare il terminale fino a sera, anche se con una percentuale residua non troppo rassicurante. Ad ogni modo, il supporto alla ricarica rapida da 80W rende questo terminale una scheggia nel raggiungere il 100%: appena 45 minuti. Non vi è il supporto alla ricarica rapida, e considerando il prezzo di lancio potrebbe essere considerata un’altra mancanza non troppo giustificabile.

Conclusioni

OPPO Reno8 Pro è un ottimo terminale. Esteticamente valido, tra i più interessanti nel panorama Android. Buone le prestazioni, paragonabile ad un terminale di fascia sicuramente alta, così come buona la fotocamera principale negli scatti di giorno e nella registrazione di video. Veniamo, allora, a quello che non ci è piaciuto: il prezzo di lancio. OPPO Reno8 Pro viene proposto con un listino di ben 799 euro. Si tratta di una fascia di prezzo certamente importante, che va a competere anche con gli iPhone di Apple della passata generazione.

C’è da dire che il mercato, complice probabilmente la crisi economica e le restrizioni da COVID, hanno portato ad un innalzamento dei prezzi generale. Il prezzo è, dunque, la sola lamentela che è possibile muovere ad un terminale a cui non manca nulla e che certamente restituire un’esperienza d’uso solida sotto tutti i punti di vista.

PRO

Esteticamente valido

Ben costruito

Camera principale buona

Prestazioni ottimali nel quotidiano

Ricarica 80W

CONTRO

Telecamere secondarie

Niente ricarica wireless e resistenza all’acqua

Prezzo di listino elevato

Prezzi e disponibilità

Potete acquistare OPPO Reno8 Pro nella colorazione nera o verde su Amazon direttamente a questo indirizzo al prezzo di 729 euro.