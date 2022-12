Amazon vuole dire addio ai codici a barre

I robot in ambito aziendale possono essere di grande aiuto, soprattutto in enormi centri di distribuzione come quelli di Amazon; le braccia robotizzate non sembrano a quanto pare sempre capaci di sfruttare il classico sistema di identificazione con i codici a barre; questi codici non sono sempre facili da trovare sulle confezioni, e potrebbero essere riportati su confezioni dalla forma bizzarra che rende complessa la lettura.

Amazon riferisce che con alcuni sistemi robotizzati usati nei magazzini è complesso individuare i codici a barre e ha quindi deciso di eliminare del tutto questa tipologia di codici di identificazione.

Il sito CNET riferisce che l’idea è di usare le immagini e creare un modello con l’addestramento grazie alle telecamere integrate nei bracci robotizzati; è stato sviluppato un sistema di monitoraggio con telecamera in grado di monitorare gli oggetti che scorrono uno ad uno dai nastri trasportatori e capire se questi corrispondono a precedenti immagini memorizzate. In definitiva, gli esperti di IA e robotica di Amazon vogliono integrare la tecnologia in questione nei robot, permettendo a questi ultimi di identificare oggetti mentre vengono prelevati e spostati.

“Risolvere questo problema, facendo in modo che i robot possano prelevare oggetti ed elaborare la spedizione senza bisogno di individuare e scansionare un codice a barre, è fondamentale”, spiega Nontas Antonakos, direttore scienze applicate che lavora nel vision group di Amazon a Berlino. “Ci aiuterà a prelevare più velocemente e con maggiore precisione i colli da spedire ai clienti”. Il meccanismo di identificazione, denominato identificazione multi-modale, non rimpiazzerà subito i codici a barre ma è già sfruttato in strutture Amazon di Barcellona (Spegna) e Amburgo (Germania). Secondo ‘azienda di commercio elettronico, il sistema si è già dimostrato in grado di velocizzare le procedure di individuazione e invio dei colli. Dopo ulteriori test, la tecnologia in questione arriverà in altre strutture di stoccaggio di Amazon.

