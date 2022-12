Slopes iOS è l’app per trovare resort sciistici

Se state preparando la vacanza bianca sappiate che c’è l’app giusta. Si tratta di Slopes, app per il monitoraggio sci e ride tracking pluripremiata agli Apple Design in passato, che adesso rilascia un grosso aggiornamento: mappe interattive disponibili per più di 200 resort in tutto il mondo.

L’anno scorso Slopes ha debuttato con la funzione di condivisione della posizione incentrata sulla privacy per tenere facilmente traccia di amici o familiari sulle montagne. Adesso l’app sta rendendo più facile la navigazione nelle località con mappe sciistiche dal vivo e interattive.

Lo sviluppatore Curtis Herbert e il team hanno costruito una impressionante mappatura da zero per fornire agli utenti un’elevata precisione con la nuova esperienza interattiva disponibile in 200 resort.

In Nord America, la funzione Slopes funziona in oltre 100 resort. Inoltre, la funzione è disponibile anche sulle Alpi a Les 3 Vallées, Tignes-Val d’Isère, Paradiski, Les 2 Alpes, Les Portes du Soleil, Zermatt, Davos, Laax-Flims, Verbier, St. Moritz, Ischgl e il famoso comprensorio sciistico Dolomiti Superski.

E in Giappone, gli utenti di Slopes potranno sfruttare la nuova capacità di Niseko United, l’intera area dei resort 10-mountain della valle di Hakuba e Nozawa Onsen. Ovviamente, Slopes sta lavorando per includere molti altri resort con il tempo.

Slopes è disponibile come download gratuito su App Store e su Google Play per dispositivi Android, non ha pubblicità e include tracciamento illimitato, statistiche chiave, condizioni della neve, panoramiche stagionali, funzione “trova i tuoi amici in montagna”, oltre al supporto per Siri e HealthKit.

Una versione premium a pagamento è disponibile in abbonamento a 49,99 euro all’anno, che sblocca “statistiche per ogni corsa e potenti informazioni sulle prestazioni dello sciatore, tra cui la registrazione dal vivo su Interactive Trail Maps, replay 3D e AR su iOS, approfondimenti sul fitness quando si registra con un dispositivo Apple Watch, Garmin o tramite Health Connect su Android, e altro ancora.