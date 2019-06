Recensione Plustek Network Scanner A208, scanner professionale a doppia faccia

L’appuntamento con i nuovi scanner Plustek si rinnova anche quest’anno con il nuovo modello Plustek Network Scanner A208, una soluzione a metà strada tra i modelli A250 e A150 di cui abbiamo già parlato in queste pagine.

Plustek Network Scanner A208, la recensione

Drammaticamente semplice, ma completo

Sin dalla scatola, abbastanza anonima, si intende quella che è la natura di questo Plustek Network Scanner A208, uno strumento specializzato che sa fare una sola cosa, ma la sa fare bene e in modo ben articolato.

Fuori dalla scatola lo scanner va preparato agganciando le parti che servono nella parte alta alta, ad accogliere i fogli da scansione e, in quella più basso, a raccoglierli invece alla fine della scansione.

Come gli altri fratelli della stessa famiglia, il design rimane lo stesso: un po’ anonimo ma molto pratico per un prodotto che si lascia ben usare e adattare alle varie esigenze mantenendo un ingombro contenuto.

In dieci minuti, quindici al massimo, lo scanner è pronto e non resta che installare le App su Mac e PC per l’automazione.

Praticità

Tutto le operazioni si possono eseguire sul comodo schermo touch, sia la configurazione iniziale, che le varie operazioni di definizione dei parametri.

Il tocco è preciso ma bisogna dire che l’interfaccia, seppure molto elementare, risulta molto pratica ed efficiente e soprattutto si apprende in pochissimo tempo.

Una volta caricati i fogli, anche a blocchi, si impostano le direttive di scansione (bianco e nero/colori, fronte o fronte/retro) e la risoluzione (massima di 600 dpi).

Secondo le specifiche lo scanner può ospitare sino a 50 fogli di 70 g/m² (ma lo ricordiamo, in Italia lo standard è 80 g/m²), con una velocità di picco di 20 pagine al minuto.

Noi abbiamo inserito fogli A4 stampati da 80 g/m², immagini fotografiche su carta pesante lucida e opaca e altre prove varie e il Plustek Network Scanner A208 non ha mai battuto ciglio, macinando scansioni su scansioni senza problemi.

Anche la connettività è risultata molto buona: via Wi-Fi lo abbiamo connesso al nostro iMac 27 2019 in prova così come al NAS in salotto, usando di tanto in tanto anche la soluzione USB (formattata in FAT32) ma solo per prova, dato che secondo noi + una soluzione molto scomoda.

Lo scanner è compatibile con i driver TWAIN ma purtroppo, via USB, non è visto da Acquisizione Immagine di macOS 10.4 Mojave.

In ufficio

Abbiamo anche provato ad inserire lo scanner nel nostro flusso di lavoro in ufficio e la bella notizia è che l’operazione è stata del tutto indolore: lo scanner è in pratica un “gobbo” che aspetta di essere usato, occupa pochissimo spazio (e via Wi-Fi non necessita che di altri cavi se non quello di alimentazione), con una pratica molto comoda.

Caricando infatti una piccola risma di fogli, indicando l’iMac come destinazione, ci si dimentica dello scanner sino a che non si controlla la cartella di destinazione, dove i file sono li che aspettano.

Ottima anche la rumorosità, molto contenuta.

Considerazioni

Il Plustek Network Scanner A208 è, come tutta la famiglia, un buon prodotto, ottimo quando inserito in un flusso di lavoro ma una buona risorsa anche quando interpellato “ad hoc”.

L’interfaccia touch è ottima e molto interessante perché non necessita di una formazione e anche chi utilizza lo scanner all’occasione non ha problemi a capire come funziona, sostanzialmente basta seguire le istruzioni a video.

Il design esterno è migliorabile.

Se avete una attività documentale che necessita intensamente di uno scanner (anche per lavori continui) e volete un flusso di lavoro ottimale questo prodotto è tra i più interessanti, con un prezzo che si distingue, ma che comunque è giustificato dall’ampio automatismo di tutte le operazioni (tra le quali ricordiamo anche la scansione fronte/retro).

Pro:

• Interfaccia molto semplice

• Gli automatismi funzionano molto bene

• Si integra molto bene in una rete preesistente, senza diventare ingombrante

Contro:

• Design esterno migliorabile

Prezzo: 556,50 Euro

Plustek eScan A208 è disponibile nei negozi suggeriti dal sito web italiano della casa madre oppure lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it.