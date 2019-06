Google Pixel 4 atteso a ottobre già fotografato a Londra

Degli iPhone 2019 (le evoluzioni di iPhone XS Max, XS e iPhone XR) attesi a settembre tutto quello che sappiamo arriva da indiscrezioni e anticipazioni, invece la prima foto di Google Pixel 4 avvistato a Londra conferma quanto già svelato da Google negli scorsi giorni, con grande anticipo rispetto alla presentazione attesa a ottobre.

Sembra che a Google le indiscrezioni piacciano meno che ad Apple: storicamente la multinazionale di Cupertino non si pronuncia mai sulla marea di anticipazioni che circolano per mesi sui nuovi terminali. Invece Google ha svelato immediatamente un render con il design di Google Pixel 4 a distanza di poche ore dal primo apparso in rete.

Il nuovo Android top di gamma abbandonerà per la prima volta la singola fotocamera posteriore per adottare più obiettivi e sarà caratterizzato da un grande bozzo quadrato sul retro per ospitarli insieme a microfono e flash. Una sporgenza che richiama direttamente schemi, render e mockup visti finora dei nuovi iPhone 2019.

Tutto ora risulta ulteriormente confermato dalla prima foto di Google Pixel 4 avvistato a Londra. Il terminale è protetto da una cover, soluzione sempre impiegata per nascondere gli smartphone non ancora annunciati durante il periodo di test e prove prima del lancio.

In questo articolo riportiamo la prima foto di Google Pixel 4 scattata da un lettore di 9to5Google. L’utente che rimane rigorosamente anonimo dichiara anche di essere riuscito a dare un’occhiata al frontale del terminale, confermando che anche in Google Pixel 4 ci sarà il classico notch che ospita le due fotocamere frontali.

Così fin d’ora sembra proprio che gli iPhone 2019 e i nuovi Google Pixel avranno in comune sia il notch frontale che il grande bozzo sul retro per le multi fotocamere, anche se dimensioni degli obiettivi e disposizione saranno molto diversi. Ricordiamo che a inizio maggio Google ha presentato le versioni più economiche Google Pixel 3a e 3a XL dei top di gamma Google Pixel 3.

Invece per sapere tutto quanto emerso finora sui nuovi iPhone 2019 rimandiamo qui per i successori di iPhone XS e XS Max, invece a questo articolo per l’erede di iPhone XR