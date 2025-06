Baseus Security S1 sconto a 71,99€, videosorveglianza con pannello solare che segue la luce

Sorveglianza intelligente, resistente e alimentata dal sole: la trovarte con telecamera esterna Baseus Security S1 oggi in sconto a soli 71,99€ su Amazon grazie a sconto e coupon, una soluzione ideale per chi desidera sicurezza avanzata e zero preoccupazioni per la ricarica. Tecnologia solare avanzata e resistenza estrema Il punto di forza della Baseus S1 è l'alimentazione autonoma tramite energia solare, potenziata da un pannello mobile con movimento di 40° che segue la luce per massimizzare la carica. Questo sistema consente di ottenere fino al 100% in più di energia rispetto ai moduli fissi tradizionali, garantendo operatività continua anche nei mesi invernali o in aree meno esposte. A supporto, una batteria da 10.400 mAh, certificazione IP67 contro acqua e polvere, e resistenza a temperature da -20 °C a +50 °C, per un funzionamento affidabile tutto l'anno. Sorveglianza nitida giorno e notte La qualità video è elevata grazie al sensore 2K e all'obiettivo grandangolare da 145°, che assicurano immagini dettagliate e una copertura estesa: ideale per vialetti, giardini e ingressi. In condizioni di scarsa luce, entrano in gioco il faro da 400 lumen e la visione notturna a colori fino a 8 metri. Il rilevamento è affidato all'intelligenza artificiale, configurabile con due zone attive e due da ignorare, per notifiche più mirate e meno falsi allarmi. Archiviazione sicura e gestione flessibile Non è richiesto alcun abbonamento cloud: la S1 integra 8 GB di memoria interna, capaci di contenere fino a 1,5 mesi di registrazioni. I dati sono protetti con crittografia certificata TÜV, offrendo massima sicurezza e controllo. La configurazione è semplice e avviene tramite connessione diretta al Wi-Fi domestico. L'audio bidirezionale con tecnologia di cancellazione del rumore consente comunicazioni chiare ed efficaci. Prezzo competitivo e risparmio Rispetto ad altri modelli solari 2K con funzionalità simili, la Baseus S1 si distingue per completezza, robustezza e convenienza. Il pannello solare orientabile, la memoria gratuita integrata e la qualità costruttiva confermano un ottimo rapporto qualità/prezzo, adatto sia per abitazioni private che per piccoli contesti professionali. Una videocamera solare avanzata, autonoma e senza costi nascosti che costerebbe 99,99€ ma che viene proposta in sconto e ribassata ulteriormente da un coupon da cliccare in pagina. Una proposta perfetta a 71,99€ su Amazon.

