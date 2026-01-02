Recensione tastiera Logitech Signature Slim Solar K980, ricarica solare per l’ufficio

Elegante, sobria e con una batteria che dura quanto durerà il sole, queste sono le caratteristiche principali della nuova Logitech Signature Slim Solar K980. Ma noi volevamo saperne di più e dopo l’annuncio l’abbiamo messa alla prova per qualche settimana.

Tutto in uno

Logitech Signature Slim Solar K980 arriva in una semplice scatola di cartone, dove la grafica esterno annuncia e anticipa le caratteristiche principali della tastiera e il layout, che nel nostro caso era quello italiano.

Aprendo la scatola si notano subito le avvertenze principali sull’utilizzo, indicate nella parte interna del cartone: sostanzialmente avvertono di non coprire la parte alta della tastiera, dove sono appoggiate le celle per la ricarica della batteria e gli accorgimenti per il primo collegamento.

La tastiera vera e propria è protetta da una busta in simil cotone, e nella scatola non c’è nient’altro, ne nient’altro serve in effetti: i driver si scaricano da internet mentre non servono ne cavi ne connettori, perché la tastiera si connette (inizialmente) solo via Bluetooth e si ricarica con l’energia solare.

Una volta estratta dalla scatola, la tastiera mostrava nel nostro caso una carica completa del 100%, pronta per essere usata, ed è bastato seguire le (semplici) istruzioni indicate per eseguire il primo collegamento, nel nostro caso con un MacBook Pro (ma funziona allo stesso modo anche su Windows).

Energia infinita è semplicità

La tastiera si presenta con un look sobrio e semplice: le dimensioni sono 142,9 x 430,8 x 20,2 mm, con un peso di 700 g.

Ad occhio nudo, la tastiera è molto vicina come spazi alla sorella maggiore Logitech MX Keys, con la quale condivide anche gran parte del layout dei tasti, ma si distingue per un costo più accessibile, che si riflette anche nella scelta dei materiali e per, appunto, la ricarica solare, esclusiva di questo modello.

Oltre ai tasti superiori, lateralmente l’unico vezzo è il pulsante di accensione posto su un lato, che serve perlopiù per risparmiare energia in caso di trasporto.

La ricarica ad energia solare rende tutto molto più semplice, perché l’indipendenza dai cavi è davvero totale: una carica completa dura, afferma Logitech, ben 4 mesi di utilizzo al buio, condizione abbastanza anomala; possiamo tranquillamente affermare che nell’uso quotidiano da ufficio, con luci accese di sera e luce ambientale di giorno, la tastiera è praticamente eterna, anche ammettendo qualche sessione di uso al buio la sera, come chi scrive ha tranquillamente provato.

Nella nostra esperienza, con tasto di accensione sempre acceso e connessa ad un MacBook Pro, l’uso è stato misto tra giorno e notte e la tastiera non ha mai abbandonato il 98%, veleggiando tranquillamente.

L’unica perplessità è che talvolta la tastiera ha mostrato un ritardo di qualche secondo all’accensione del Mac, ma niente di grave, si è ripresa subito dopo.

La ricarica solare è un’ottima notizia per l’utente privato che la abbina ad un computer in casa o in ufficio, ma è soprattutto una bellissima notizia per gli amministratori IT, che hanno una tastiera che non usa cavi di nessun tipo, che non si scarica e che è soggetto ad un driver software (Logi Options+), che può essere controllato via Intune o altri servizi MDM per la gestione del parco macchine aziendale.

Tasti e digitazione

Il layout della tastiera è standard, italiano con tastierino numerico, e presenta tutti i tasti completi: nella parte destra della tastiera è presente anche il tasto dedicato all’Intelligenza artificiale, che sia quella di sistema (Apple AI su Mac, Copilot su Windows) o altre ad hoc, considerato che gran parte (ma non tutti) i tasti sono personalizzabili a piacere tramite i driver.

Noi abbiamo subito modificato il funzionamento del tasto di blocco in alto a destra, disabilitandolo, evitando seccanti blocchi schermo involontari.

La digitazione è morbida e molto silenziosa, i tasti sono ribassati e il funzionamento a membrana è buono, anche se qualitativamente inferiore al modello Logitech MX Keys: la parte superiore della tastiera è quasi interamente dedicato alla gestione dei pannelli di ricarica solare, che la tastiera gestisce in totale autonomia, l’unica cosa che deve fare l’utente, o meglio non fare, è coprire la zona indicata con penne, chiavi o altro.

Ci è dispiaciuto però notare che i tasti non sono retroilluminato: il fattore, di per se determinante sino ad un certo punto, dipende soprattutto dall’uso, è un po’ un peccato, anche se rientra in un’ottica di risparmio energetico a cui questo modello guarda in modo, ovviamente, molto attento.

Altezza fissa

La tastiera è realizzata in plastica rigida, apparentemente solida nell’uso, anche considerando che è sottile e nella scrivania non è ingombrante.

L’altezza è abbastanza contenuta ed è data dalla presenza della batteria, che di profilo si fa notare: in pratica è alta appena di più di un MacBook Pro chiuso, non è pensata per essere trasportata, ma nel nostro caso l’abbiamo dovuto fare e nello zaino c’è stata senza problemi.

La parte inferiore è caratterizzata da 6 piedini in gomma, che le impediscono di scivolare durante la digitazione, ma manca di (almeno) due piedini di movimento, per regolare l’altezza, che invece è fissa.

Driver

I driver Logi Options+, che si possono scaricare dal sito internet ufficiale di Logitech, non sono strettamente necessari per l’utilizzo con macOS. Una volta collegata via Bluetooth, la tastiera risponde correttamente anche senza i driver ufficiali, usando quelli di sistema.

Con i driver però la personalizzazione è molto alta e la versatilità della Logitech Signature Slim Solar K980 aumenta sensibilmente: a tutti i tasti funzione può essere associato un comando a scelta tra quelli disponibili, come aprire una app, un file, eseguire una funzione a scelta e così via.

Non si tratta di una tastiera da gaming, ovviamente, ma per chi ha bisogno di un rapporto più professionale e produttivo, la tastiera è perfettamente in grado di rispondere più che bene.

La tastiera inoltre si può connettere non solo a PC o Mac, ma anche ad device mobile come iPhone, iPad o Android, grazie ad uno switch veloce disponibile tramite i tasti dedicati.

La testeira memorizza infatti sino a tre device facilmente richiamabili, il che significa che se nel mentre che state lavorando con il computer in ufficio e vi arriva un messaggio whatsapp sull’iPhone, basta un clic per selezionare quest’ultimo e rispondere correttamente al messaggio, per poi tornare al computer con un altro clic sul tasto corretto.

Logitech Signature Slim Solar K980 è compatibile anche con il ricevitore USB Logi Bolt, non incluso in confezione, e nel caso è necessario acquistarlo a parte: questo ricevitore sostituisce la connessione Bluetooth in modo più efficiente, ma per l’uso d’ufficio non è strettamente necessario.

Conclusioni

Abbiamo usato la tastiera Logitech Signature Slim Solar K980 per qualche settimana alternando l’uso d’ufficio, tra le app di Office, Photoshop e Illustrator e qualche sessione di gioco abbastanza leggera, con profonda soddisfazione.

La qualità della tastiera emerge subito e anche se non è al livello della linea MX, rappresenta un modello tra i più interessanti del mercato, unitamente alla ricarica solare che da sola può valere la scelta.

I tasti non si illuminano di notte, il che è un po’ un peccato (chi scrive avrebbe volentieri barattato due mesi in meno di carica per una retroilluminazione, a cui chi usa un Laptop è oramai abituato) ma in ottica ufficio questo è un vezzo a cui, in effetti, ci si può fare a meno.

Il costo è in linea con le caratteristiche, considerando la qualità media e la ricarica che, pur non essendo una novità assoluta nel mercato, resta comunque un fattore distintivo.

Chi gioca deve per forza cercare alto, considerato che Logitech stesso ha una linea da gaming dedicata, mentre per l’uso da ufficio “tranquillo” la tastiera ha davvero i numero per dominare il mercato nei prossimi anni.

Pro:

• Elegante e sobria

• Energia solare infinita

• Ampia personalizzazione

Contro:

• Niente retroilluminazione dei tasti

• Ricevitore Logi Bolt opzionale

• Altezza fissa

Prezzo:

• 109,99 € (Logitech Signature Slim Solar K980)

• 25,00 € (Logi Bolt, opzionale)

Logitech Signature Slim Solar K980 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

