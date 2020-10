Recensione Mobvoi TicKasa Vibrant: il clone economico di Apple Watch ha pure il GPS

In prova Mobvoi TicKasa Vibrant l’ennesimo smartwatch economico che potrà certamente piacere agli amanti del fitness. Non solo perché le forme si ispirano al ben più noto Apple Watch di Apple, ma anche perché integra un GPS a bordo, che consente di correre e praticare attività fisica all’aperto senza la necessità di portarsi dietro lo smartphone per poter tracciare l’attività. E’ anche economico (poco più di 50 euro), e per questo merita certamente attenzione.

Oltre ad ispirarsi all’Apple Watch di Apple, Mobvoi TicKasa Vibrant richiama praticamente per intero, sia nel form factor, che nel software, lo smartwatch YAMAY, che abbiamo recensito qualche settimana fa. E’ praticamente lo stesso orologio, ma con la differenza di avere watchfaces differenti, oltre che il modulo GPS integrato.

L’estetica di questo terminale è certamente furba, perché come accennato richiama leggermente quella di Apple Watch, anche se forse sarebbe più corretto ricordare l’Amazfit Bip, che è stato uno degli orologi fitness low cost più apprezzati in passato.

Anche il cinturino in silicone fa la sua parte, perché presenta una piccola linea colorata, che risalta sul nero, e che lo rende ancor più piacevole alla vista. Il materiale utilizzato fa immediatamente pensare ad un suo utilizzo nell’ambito fitness, offrendo design e materiali sportivi.

E’ ben assemblato e dai buoni materiali, minimal nel look esteriore, con un solo pulsane fisico posizionato sul lato destro. Propone un cinturino in silicone standard facilmente rimovibile e intercambiabile, anche se quello in dotazione è particolarmente comodo e bello al tatto e alla vista.

A livello di schermo Mobvoi TicKasa Vibrant propone una diagonale da 1,3 pollici, con tecnologia touchscreen a colori TFT LCD. I colori visualizzati a schermo non sono brillantissimi, ma tutti gli elementi mostrati propongono una risoluzione apprezzabile, con le scritte ben rifinite, prive di sbavature, e le icone altrettanto pulite, soprattutto nei contorni.

Peccato per la sola presenza di tre watch faces, che non sono personalizzabili: non sembra esserci modo di aggiungerne altre scaricate da internet, né di crearne da zero. L’orologio si abbina a smartphone iOS e Android tramite Bluetooth 4.2, e funziona sia con Android 4.4, che con iOS 8.1.

Il sistema operativo proprietario è davvero semplice, ma è davvero ben strutturato. Questo perché, tramite un semplice slide verso l’alto, a partire dalla home, l’utente potrà visualizzare passi, calorie, distanza percorsa e, infine, una sorta di riassunto contenenti le informazioni di movimento registrati durante l’ultima settimana.

Si tratta di una scelta particolarmente riuscita, perché in fondo saranno queste le informazioni che l’utente vorrà guardare più spesso. Uno slide verso il basso, invece, apre l’hub di notifiche dove vengono raccolti tutti i messaggi in entrata sullo smartphone, ai quali non è comunque possibile rispondere, né con frasi pre impostate, né con testi o emoji.

Abbiamo già detto del numero esiguo delle watch faces, ma quanto meno risultano poter soddisfare tutti i gusti: due sono digitali, una è analogica. Solo nella prima in digitale è presente il numero di passi e le calorie bruciate, insieme all’orologio.

Per accedere al menù delle funzioni, è necessario effettuare uno slide verso sinistra a partire dalla home. Da qui sarà possibile accedere alla funzione per il calcolo del battito cardiaco, all’hub per tracciare 8 modalità sport, con tutte le informazioni le statistiche in tempo reale da visualizzare sullo schermo anche senza smartphone, come frequenza cardiaca, passi, distanza, calorie.

Notifiche

Come già accennato altra importante funzionalità dello smartwatch Mobvoi TicKasa Vibrant è l’hub notifiche. Questo si richiama con uno slide verso il basso a partire dalla schermata Home. Qui vengono raggruppati tutti i messaggi e le notifiche in entrata, anche in questo caso facili da consultare.

GPS

Mobvoi TicKasa Vibrantgode di GPS, e si abbina allo smartphone con l’app VeryFitPr, che per il pubblico femminile consentirà anche di tracciare i cicli mestruali, registrare eventuali sintomi e visualizzare un calendario sull’ovulazione. Il GPS non è tra i più fulminei, e per prendere il segnale è necessario pazientare qualche secondo, badando bene ad essere in un’area completamente all’aperto e priva di possibili interferenze.

Durante le nostre prove abbiamo appurato che, dopo aver atteso qualche minuto il segnale GPS diventa stabile e, dunque, funzionale. Con il GPS attivo, naturalmente, la durata della batteria si riduce drasticamente a 10 ore, mentre senza farne uso arriva a 10 giorni, con un mese e mezzo di standby.

Non mancano altre funzioni come quelle di cronometro, trova telefono, e monitoraggio del sonno, sveglia, e controllo in remoto della musica. L’orologio traccia ben 14 modalità sportive, anche se solo alcune di queste godono del supporto al GPS.

Come funziona

Le funzionalità sono tante, ma l’orologio è preciso. Ci sentiamo, anche in questo caso, di dare una risposta affermativa. Lo abbiamo testato al fianco di altri smartwatch, alcuni di fascia più alta, altri della stessa categoria. Mobvoi TicKasa Vibrant si comporta bene ed è risultato quello con il risultato nella via di mezzo.

Da notare, peraltro, che l’orologio gode della certificazione 5ATM, consentendo dunque di resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità. Un altro dato che potrebbe certamente valere il prezzo dell’acquisto.

Conclusioni

Questo orologio Mobvoi TicKasa Vibrant più di altri rappresenta la soluzione ideale e alternativa all’Amazfit Bip. E’ vero che quest’ultimo è più ricercato nel software e offre una miriade di personalizzazioni in più, ma TicKasa offre il GPS, grande lacuna del suo diretto avversario. In più è certificato 5ATM, due caratteristiche che lo rendono certamente meritevole di interesse. Viene proposto a 54,12 euro, un prezzo assolutamente in linea con il concorrente.

PRO

Esteticamente valido

5ATM

GPS

funzionalità al posto giusto

UI semplice ma funzionale

Dati forniti verosimili

CONTRO

Poche watch faces e non personalizzabili

traduzione dei menù da dimenticare

Prezzo e disponibilità

Al momento questa versione dello smartwatch Mobvoi TicKasa Vibrant si acquista a 54,12 euro direttamente a questo indirizzo.