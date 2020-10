Microsoft termina il supporto di Office 2016 per Mac

Microsoft ha annunciato che il supporto di Office 2016 per Mac terminerà il 13 ottobre 2020: si tratta della versione del pacchetto Office proposto in vendita fin dal 2015 con licenza perpetua. Tutte le app di Office 2016 continueranno comunque a funzionare, non scompariranno dal Mac e nessun dato andrà perso.

Con la la fine del supporto non si riceveranno più gli aggiornamenti del software di Office 2016 per Mac da Microsoft Update, non si riceveranno più gli aggiornamenti della sicurezza, non si riceverà più supporto tecnico tramite chat o telefono e non verranno forniti ulteriori aggiornamenti per le guide.

Microsoft spiega che, come la maggior parte dei suoi prodotti, ance Office ha un ciclo di vita del supporto durante il quale Microsoft fornisce nuove funzionalità, correzioni di bug, aggiornamenti della sicurezza e così via. Questo ciclo di vita dura in genere 5 anni a partire dalla data di rilascio iniziale del prodotto.

Anche se sarà ovviamente comunque possibile usare Office 2016 per Mac, dopo il 13 ottobre 2020 non si riceveranno più gli aggiornamenti della sicurezza e le correzioni di bug. Microsoft sugegrisce a chi lo desidera di eseguire l’aggiornamento a una versione più recente di Office, in modo da avere sempre a disposizione tutte le ultime funzionalità, le patch e gli aggiornamenti della sicurezza.

È possibile effettuare l’aggiornamento a Microsoft 365, la versione in abbonamento di Office che include Word, Excel, PowerPoint e altre app, in base al piano scelto. Un unico abbonamento consente di usare le app sia nel Mac che nel PC, oltre che su smartphone e tablet.

In alternativa è possibile acquistare Office 2019 per Mac. Con Office Home & Student 2019 per Mac o Office Home & Business 2019 per Mac si acquista una copia unica (non un abbonamento) per l’installazione su un solo Mac. La prossima versione della suite di produttività Microsoft con licenza perpetua arriverà nel 2021 per Mac e Windows.