Ufficiale: Apple presenterà iPhone 12 il 13 ottobre

Apple presenterà iPhone 12 il 13 ottobre. L’annuncio è arrivato qualche minuto fa con una nota che conferma quel che si vociferava da tempo.

L’ufficializzazione viene accompagnata da un disegno che presenta un logo della mela al centro di alcune sfere con tonalità blu. Un richiamo a quanto si potrebbe dedurre al colore dell’iPhone azzurro che quasi certamente sarà il colore novità dell’anno come lo è stato per Apple Watch 6. Oltre a questo si legge una scritta che dice “Hi, Speed”, un’anticipazione a quella che potrebbe essere la caratteristica più rilevante di iPhone 12 dal punto di vista tecnico: il 5G.

Ricordiamo che iPhone 12 per la prima volta dovrebbe debuttare in 4 differenti versioni: le due classiche Pro (con schermi leggermente più grandi), l’iPhone 12 che andrà a sostituire (o affiancare, chissà…) l’iPhone 11 e un iPhone 12 mini che si distinguerà per un display da 5,4 pollici ma dimensioni del tutto paragonabili a quelle di un iPhone SE (che invece ha uno schermo da 4,5 pollici).

Tra le altre novità un design che ricorderà quello di iPad, un notch più piccolo.

La presentazione avverrà, come le precedenti con un filmato. Non ci saranno prestazioni dal vivo con il pubblico per le ragioni di contenimento del Coronavirus. Nel corso del discorso che Cook con tutti gli altri manager terrà è possibile che siano introdotti anche altri prodotti come AirTags.

Da giorni si sta anche parlando di cuffie marchiate Apple e di alto livello, le rumoreggiate AirPods Studio e infine anche un Mac con Arm. Quest’ultimo prodotto è ormai in dirittura di arrivo e dovrebbe essere presentato presto (qualcuno dice entro fine 2020, qualcun altro ad inizio 2021). Non è però detto che questa macchina, forse un erede del MacBook 12″ Retina, sia presentato assieme ad iPhone 12. Possibile che arrivi successivamente per dare ad esso la giusta evidenza senza correre il rischio di oscurare o essere oscurato dal nuovo smartphone.

Come sempre macitynet seguirà l’evento con la sua trascrizione in italiano e con notizie e approfondimenti al termine delle comunicazioni di Apple. La pagina da seguire è quella consueta della Diretta.