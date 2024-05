In prova Withings Body Scan, non chiamatela semplice bilancia

Pubblicità

Sono ormai tantissime le periferiche smart, spesso indossabili, che aiutano l’utente nella cura del fisico. Spesso sono smartwatch, ma Withings è attivo anche con diverse periferiche. Tra queste Withings Body Scan, la bilancia connessa che incrementa quelle che sono le capacità del modello Body Cardio, aggiungendo anche la possibilità di ECG. L’abbiamo provata ed ecco cosa ne pensiamo.

Body Scan si utilizza in combinazione con l’app Withings Health Mate, così da fornire – non solo un’analisi della composizione corporea, il rapporto tra grassi, muscoli e ossa – ma restituendo anche utili informazioni a dove si collocano tutte le tue misurazioni rispetto a quelle che vengono considerate medie salutari. In questo modo, sarà sufficiente pesarsi ogni giorno per avere numerose informazioni che possono identificare trend nei cambiamenti delle proprie misurazioni nel tempo, permettendo di sapere in che direzione si sta andando, anche in considerazione alla propria età e al sesso.

Contenuto della confezione

All’apertura Body Scan non sembra così diversa dalla precedente Body Cardio, anche se le novità non mancano. Il package è sempre molto minimale e oltre ad includere la bilancia in sé, con i manuali, offre anche il cavo di ricarica USB-C e un pratico accessorio da attaccare alla parete per sorreggere la maniglia. Già, perché la novità più evidente di questo modello è la presenza di un vero e proprio manico retrattile, che fuoriesce dalla bilancia, che serve per diverse misurazioni, tra cui l’ECG.

Come è fatta

A livello generale Withings Body Scan non è troppo diversa dal modello Body Cardio, salvo per la presenza della maniglia. Dispone di un display LCD a colori (a differenza di Body Cardio) da 3,2 pollici, misura circa 33 centimetri per lato (sia in lunghezza che in larghezza) ed è spessa meno di 3 centimetri.

Nel complesso, come Body Cardio, anche questa Body Scan restituisce una sensazione di robustezza, anche se il design e l’apparenza potrebbero inizialmente ingannare per via di un pannello di vetro temperato che ricopre tutta la parte frontale. Basta però sollevarla per accorgersi di quanto la bilancia sia robusta, con un peso complessivo di quasi 5 chilogrammi.

Peraltro, nonostante l’idea del vetro frontale possa restituire una sensazione di una bilancia delicata, Withings Body Scan può gestire pesi fino a 200 kg, mantenendo un livello di precisione di 50 grammi.

La maniglia

Coma già anticipato, una delle novità più evidenti di questa bilancia è la presenza di una maniglia. Alcune delle principali funzionalità della Withings Body Scan ruotano proprio attorno a questa.

La maniglia è retrattile ed è collegata al corpo della bilancia tramite un cavo ben intrecciato. Maniglia e cavo risultano abbastanza leggeri da non causare difficoltà durante le misurazioni, anche se si dovrà rimanere pressoché immobili con il cavo in tensione per svariati secondi.

Proprio sul manico sono posizionati gli elettrodi, raggiungibili con i pollici in modo piuttosto naturale quando la si impugna. Considerata l’importanza che ricopre la maniglia nelle misurazioni, Withings include in confezione anche un semplice, ma pratico, supporto per il manico, che è possibile installare a parete grazie al biadesivo di cui è dotato. In questo modo, non ci si dovrà neppure chinare per prendere il manico prima di eseguire le misurazioni.

Occorre prestazione attenzione ai particolari: se si sceglie, infatti, di montare il supporto per il manico, sarà necessario configurare queste elemento all’interno dell’app, così da essere certi di ricevere misurazioni precise.

Misurazioni

Body Scan non è semplicemente una bilancia che serve a rilevare il peso dell’utente. Si tratta, in realtà di una stazione che si prende cura della salute del corpo a 360 gradi restituendo una gran mole di informazioni oltre al peso. Ed infatti, è in grado di rilevare BMI, tasso metabolico basale, età metabolica, oltre ad offrire un’analisi segmentaria della composizione corporea, tra cui: massa muscolare (in cinque diverse zone), massa grassa (in cinque zone), massa ossea, indice di grasso viscerale, massa magra, massa d’acqua e salute nervosa.

Ed ancora, proprio grazie alla maniglia, la bilancia è in grado di eseguire un ECG, oltre a registrare la velocità dell’onda del polso, la frequenza cardiaca e restituire così dati sulla età vascolare percepita.

Se queste misurazioni possono essere facilmente lette sul display della bilancia è, invece, grazie al supporto dell’app che si trasformano in veri e propri diari per la salute. L’applicativo, infatti, fornisce un registro di tutte le misurazioni, che forniscono un quadro ben preciso del proprio fisico. Ancori di più quando, oltre alla bilancia, si è in possesso di altre periferiche Withings, come ad esempio Sleep Analyzer o smartwatch del brand.

Inoltre, l’app si sincronizza anche con Apple Health, Google Fit o la maggior parte delle altre app di fitness, così da trasformare l’app Withings in un centro di controllo universale, che fornisce dati dall’età vascolare alla qualità del sonno, in grado anche di fornire consigli su come migliorare le proprie routine quotidiane, allenamenti, sonno e alimentazione.

L’aspetto che più ci ha sorpreso è la capacità nelle misurazioni della composizione corporea segmentale molto precise grazie alla tecnologia multifrequenza BIA, che durante i test è stata in grado di fornire risultati particolareggiati su cinque diversi segmenti corporei, restituendo anche a livello grafico una facile lettura all’interno dell’app.

Una bilancia per tutti

Body Scan è una bilancia per tutti e tra le tante opzioni selezionabili anche le modalità atleta o donne incinta, che restituiranno metriche ancor più precise e accurate. In modalità gravidanza, ad esempio, la bilancia indicherà la dimensione approssimativa e il peso del bambino, a seconda del periodo di gestazione.

Inoltre, una volta configurata, la bilancia servirà al controllo della salute di tutta la propria famiglia perché può essere configurata fino a otto profili. Questo vuol dire che ogni qual volta un membro della famiglia si peserà, verrà riconosciuto in automatico.

Tuttavia, se alcuni componenti della famiglia hanno pesi e strutture fisiche simili, la bilancia non riuscirà a riconoscere in automatico chi la sta usando e mostrerà un elenco tra cui scegliere: sarà sufficiente fare peso sul piede destro o sinistro per scorrere questo elenco e selezionare l’utenza corretta.

Come vanno le misurazioni

Durante i test della bilancia abbiamo riscontrato una difficoltà nelle misurazioni della sola velocità dell’onda di polso. Le altre, invece, non hanno mai restituito alcun errore. Questo perché, l’onda di polso richiede di mantenere una specifica posizione nella bilancia, che potrebbe risultare difficile da mantenere ad ogni pesatura. Peraltro, la bilancia richiede cinque letture complete prima di iniziare a fornire tali dati.

Se è vero che le misurazioni risultano chiare anche sul display della bilancia, è altrettanto vero che capire queste informazioni potrebbe risultare difficoltoso.

In questo, fortunatamente, svolge un ruolo chiave l’app Withings Health Mate.

Attraverso l’app, è infatti possibile anche trovare guide che spiegano cosa significa ciascuna misurazione rilevata. Quindi se non si comprende il significato dell’età vascolare, ad esempio, è possibile trovare una guida che spiega tutto quello che occorre sapere su questo dato. Ovviamente, l’app indicherà il parametro di normalità e, in caso in cui risulti fuori media, spiegherà anche come è possibile migliorare.

Conclusioni

Withings Body Scan è certamente uno strumento valido per mantenersi in forma e controllare il proprio stato di salute generale. Ovviamente, non è un dispositivo che consente di evitare controlli medici, ma restituisce una panoramica completa che può fungere da indice piuttosto preciso del proprio stato di salute.

Funziona tutto molto bene, al netto di qualche difficoltà a volte nella rilevazione dell’onda di polso, che necessità di un posizionamento estremamente preciso sulla bilancia.

Il lato negativo può essere riscontrato nel prezzo. Costa poco meno di 400 euro, al netto delle oscillazioni di prezzo su Amazon, certamente un listino non troppo abbordabile.

Il consiglio è quello di acquistarlo se si è alla costante ricerca di uno strumento che nel quotidiano possa approfondire la composizione corporea e correre ai ripari nel caso in cui qualche dato sia fuori media. Si tratta di una bilancia per gli appassionati di fitness o per chi è molto attento alla linea: il rapporto qualità-prezzo si apprezzerà nel lungo periodo.

PRO

Esteticamente ben fatta

Qualità costruttiva del piatto bilancia…

Misurazioni facili da registrare…

App piena di consigli e tutorial

CONTRO

… il manico sembra più cheap in confronto al corpo bilancia

… ad eccezione della velocità dell’onda di polso

Prezzo

Prezzi e disponibilità

Al momento potrete anche acquistarla su Amazon direttamente a questo indirizzo al prezzo di 375 euro.

